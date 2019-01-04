Lübnan’da Esad’ın Arap Birliği zirvesine çağrılması tartışılıyor

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, başkent Beyrut'ta 19-20 Ocak'ta düzenlenecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne Suriye hükümetini davet etme yetkisine sahip olmadıklarını ancak bunun için çalışabileceklerini belirtti.

Basil, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin askıya alınmasına karşı olduklarını, Şam yönetiminin Arap Birliğinde bulunmasının Lübnan'ın menfaatlerine uyduğunu söyledi.

Basil, bu nedenle 19-20 Ocak'ta ülkesinde düzenlenecek zirveye Suriye rejiminin de katılması için çalışabileceklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Basil'in liderliğindeki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi'nden milletvekili Maryo Avn, daha önce yaptığı açıklamada, Özgür Yurtsever Hareketi olarak Suriye rejimini Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne davet etme konusunda tek yetkili olmadıklarını ve bunun Arap Birliği onayıyla karara bağlanacak bir konu olduğunu söylemişti.

HİZBULLAH ESAD'IN DAVET EDİLMESİNİ İSTEDİ

Hizbullah'tan dün yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da gerçekleştirilecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne “Suriye'nin davet edilmesinin önemsendiği” belirtilmişti.

Bu yönde atılacak adımın Lübnan'ın stratejik yararına olacağı ifade edilen açıklamada, Arap ülkelerinin Suriye'ye dönmek için birbirleriyle yarıştığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Lübnan'ın Suriye ile komşu olduğu ve çıkarları gereği Şam rejimiyle ilişkilerini güçlendirenlere öncülük yapmasının gerekliliği ifade edildi.

LÜBNAN-SURİYE İLİŞKİLERİNİN KOPMA SÜRECİ

Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri'nin ölümüne yol açan Şubat 2005'teki suikastın arkasında Şam yönetiminin olduğu yönündeki iddialar nedeniyle iki ülke arasında gerilen ilişkiler Suriye'de 2011'de başlayan halk ayaklanmasının ardından tamamen kopmuştu.

Arap Birliği, Suriye’nin üyeliğini Kasım 2011'de dondururken, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri Mart 2012'de büyükelçilerini geri çekmiş ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da aynı yıl Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı. (Beyrut/AA)