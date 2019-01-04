İdlib’de cihatçılar arasındaki çatışmalar büyüyor

Suriye’de büyük bölümü cihatçıların kontrolündeki İdlib’de Tahrir Şam Heyeti ile TSK destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Maarat el Numan kenti yakınlarındaki çatışmalarda üstünlük Ulusal Kurtuluş Cephesine geçerken Tremla kasabasının da Tahrir Şam Heyetinden geri alındığı bildirildi.

Al Masdar’ın haberine göre Ulusal Kurtuluş Cephesinin son dönemde Tahrir Şam Heyetinin saldırısına uğrayan diğer bölgelerde de hakimiyeti yeniden sağlamaya çalıştığı aktarıldı.

Hayat Tahrir al-Sham captured a Turkish military vehicle from Suqur al-Sham near Maar Shurinhttps://t.co/49Hh6dZ1GA pic.twitter.com/uUN7dJd8hw — Syrian Civil War Map (@CivilWarMap) 3 Ocak 2019

Tahrir Şam Heyeti, Halep’in batısındaki Dare İzze’de 5 üyesinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından geniş çaplı bir operasyona başlamıştı. Tahrir Şam Heyeti, saldırıdan Nureddin Zengi Hareketini sorumlu tutmuştu. Operasyonlarda Dare İzze ve Han el Asal’ın da aralarında olduğu kasabalar el değiştirerek Tahrir Şam Heyetinin kontrolüne geçmişti.

ÇATIŞMALARDA EN AZ 97 ÖLÜ VAR

Dün Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada 49'u Tahrir Şam Heyeti, 40'ı Ulusal Kurtuluş Cephesi üyesi ve 8 siville birlikte 97 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İdlib çevresindeki çeşitli silahlı grupları bünyesinde barındıran Ulusal Kurtuluş Cephesi, 2018 yılı Mayıs ayında Türkiye'nin koordinasyonu altında kurulmuştu. Cephe, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) bileşenleri arasında yer alıyor. (DIŞ HABERLER)