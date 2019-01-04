AMK Spor gazetesi son kez okurlarıyla buluştu

HaberTürk ve Vatan gazetesinin ardından AMK Spor (Açık Mert Korkusuz) gazetesi de basılı yayıncılığa son verdi.

Medyaradar’da yer alan habere göre 9 Haziran 2012 tarihinde Sözcü Grubu’nun çatısı altında yayın hayatına başlayan AMK Spor (Açık Mert Korkusuz) gazetesi bugün (4 Ocak) son kez okurlarıyla buluştu.

Konuya ilişkin henüz gazeteden resmi bir açıklama yapıldı.

Yayınlandığı günden bu yana ismiyle ilgili tartışmalar ve kadrosundaki değişikliklerle gündeme gelen AMK Spor; futbol, basketbol, voleybol gibi sporlara ilişkin haberlere yer vermekteydi.

Demirören Medya Grubu'nun 5 gazetesinden biri olan Vatan gazetesi de yayın hayatına Milliyet Gazetesi'nin hafta sonu eki olarak ve internet üzerinden devam edeceğini açıklamıştı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan, 31 Ekim 2018'de çalışanlara yaptığı açıklamada "Bugün son baskıyı yapıyoruz" demişti.

Habertürk gazetesi de 5 Temmuz 2018'de son sayısını çıkarmış ve yayın hayatına internet sitesi ve televizyon üzerinden devam edeceğini açıklamıştı. (MEDYA SERVİSİ)

Vatan Gazetesi bugünden itibaren yayınını dijital ortamda sürdürüyor