HabertÃ¼rk gazetesi son baskÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±

HabertÃ¼k, 'Son baskÄ±' manÅŸetini attÄ± ve 'HabertÃ¼rk Gazetesi'nden okurlarÄ±na hatÄ±ralarla dolu bir veda' dedi.

Habertürk Gazetesi, kaÄŸÄ±t baskÄ±sÄ±na son verdi. "Son baskÄ±" diyerek okurlarÄ±na veda etti.

Bugün (5 Temmuz 2018) son sayÄ±sÄ±nÄ± çÄ±karan gazete, beyaz zemin üzerine "Son baskÄ±" manÅŸetini attÄ± ve "Habertürk Gazetesi'nden okurlarÄ±na hatÄ±ralarla dolu bir veda. 2009-2018" ifadelerini kullandÄ±.

AyrÄ±ca gazetenin köÅŸe yazarlarÄ± veda yazÄ±larÄ± yazarken, iç sayfalarda da gazetenin ÅŸimdiye kadar imza attÄ±ÄŸÄ± haberlerden seçkiler yer aldÄ±.

Gazetenin internet sitesinden veda eden Habertürk Gazetesi Genel Yönetmen YardÄ±mcÄ±sÄ± KürÅŸad OÄŸuz da “3414 günlük bir fotoÄŸraf” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda özetle ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Bugün, Habertürk Gazetesi’nin yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlayÄ±ÅŸÄ±ndan bu yana geçen 3414’üncü gün. YaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±l demek. Evrenin tarihine oranladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda belki bir nokta bile deÄŸil, insanlÄ±k tarihine vurduÄŸunuzda belki bir nokta, ama bir insan yaÅŸamÄ± ya da gazetecilik tarihiyle kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda her ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirmeye yetecek bir süre.

Habertürk, 10 yÄ±lda çok ÅŸey deÄŸiÅŸtirdi. TarzÄ±yla, tavrÄ±yla; haberleri, röportajlarÄ±, manÅŸetleri, yazarlarÄ±yla; kâÄŸÄ±dÄ±, tasarÄ±mÄ± ve görselliÄŸiyle kÄ±sa sürede parmakla gösterilir bir gazete oldu. YazÄ±lÄ± ve görsel medyada çok uzunca bir süredir en çok alÄ±ntÄ±lanan, kaynak gösterilen gazete Habertürk. Bunu söyleyen biz deÄŸiliz; rakamlar, rakiplerimiz, okurlarÄ±mÄ±z...

Bu fotoÄŸraf aynÄ± zamanda bir noktanÄ±n fotoÄŸrafÄ±. Evrende belki önemsiz, insanlÄ±k tarihinde belki küçücük ama yaÅŸamlarÄ±mÄ±z ya da Türkiye’de gazetecilik açÄ±sÄ±ndan çok belirleyici bir nokta.

Bundan sonra gelecek cümleleri yine hep birlikte paylaÅŸmak umuduyla...”

Ciner Medya Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Kenan TekdaÄŸ, geçen hafta Gazete Habertürk'ün basÄ±lÄ± yayÄ±nÄ±nÄ± sonlandÄ±ralacaÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Ciner Medyaâ€™dan HabertÃ¼rk aÃ§Ä±klamasÄ±: 5 Temmuz'da kapatÄ±yoruz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 08:24

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