Trump: Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumak istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump Trump, kabine toplantısında, Suriye'den çekilme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA'nın aktardığına göre Trump "Belli bir süre içinde Suriye'den çekileceğiz. Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumaya devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Trump'ın YPG/PKK'nin Suriye'de İran'a petrol satmasından rahatsız olduklarını ifade ettiği belirtildi.

'4 AY DEMEDİM'

Amerikan New York Times gazetesinin, kendisinin, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) 4 ay içinde Suriye'den çekilme talimatı vereceği iddiasına yanıt veren Trump, "Çekilme konusunda yavaş veya hızlı diye bir şey demedim. Bazıları 4 ay dediğimi söylüyor, bunu da söylemedim. Suriye'den belli bir süre zarfında çekileceğiz." dedi.

'SONSUZA KADAR SURİYE'DE KALMAK İSTEMİYORUM'

Trump, YPG'ye dair de şunları söyledi:

"Türkiye onları sevmiyor, başkaları onları seviyor. Onların, ellerindeki azıcık petrolü İran'a satmaları hoşuma gitmedi. Onlardan İran'a satış yapmamalarını istedik. Ortaklarımız Kürtler, İran'a petrol satıyor. Bundan memnun değiliz. Bundan hiç mutlu değilim. Aynı zamanda biz onlarla iken çok iyi savaşıyorlar. Biliyorsunuz onlara 30 F-18 gönderdiğimizde, göndermediğimiz zamandan daha iyi savaştılar ve ne olduğunu gördük. Yine de Kürtleri korumak istiyoruz ama sonsuza kadar Suriye'de kalmak istemiyorum. Orası kum ve ölümdür."

SÜREYİ 4 AY UZATTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD merkezli New York Times gazetesinin Trump yönetiminden iki yetkiliye dayandırdığı habere göre, Trump’ın 30 gün içinde Suriye'den çekilme talimatını askıya aldığı ve süreyi dört ay uzattığı ileri sürülmüştü. Trump daha öncede “Suriye’de yaptığımı bir başkası yapsaydı ulusal kahraman ilan edilirdi. IŞİD neredeyse bitti. Birliklerimizi yavaş yavaş eve ailelerinin yanına gönderiyoruz aynı zamanda IŞİD kalıntıları ile savaşmayı sürdürüyoruz” demişti. (HABER MERKEZİ)

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