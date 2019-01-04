Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 'FETÖ' operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 10'u aktif görevde 35 kişi için gözaltı kararı çıkardı.
Fotoğraf: BMN Network/Flickr (CC BY-2.0)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ' soruşturması kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 10'u aktif görevde 35 Astsubay için gözaltı kararı çıkardı.
Anadolu Ajansı'nın Başsavcılık kaynaklarından aktardığına göre, "FETÖ imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen" Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 35 astsubay hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 10'u muvazzaf 35 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi. (HABER MERKEZİ)
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