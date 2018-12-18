18 Aralık 2018 09:29
Kayseri'de 'FETÖ' operasyonu: 17 gözaltı
Kayseri'de adliye çalışanlarına yönelik düzenlenen 'FETÖ' operasyonu kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.
Fotoğraf: Pixabay
Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ' soruşturması kapsamında adliye çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi.
Aralarında çok sayıda zabıt katibi ve müdürün de olduğu 17 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonun genişleyeceği ve şüphelilerin ifadelerinin alınmaya başlandığı bildirildi. (Kayseri/DHA)