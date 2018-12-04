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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 11:00
FotoÄŸraf: BMN Network/Flickr (CC BY-2.0)
Ä°stanbul merkezli 'FETÃ–' operasyonu: 96 kiÅŸiye yakalama kararÄ±
04 AralÄ±k 2018 10:43
"FETÃ–'nÃ¼n Cennet Listesi'nde" adÄ± bulunduÄŸu iddia edilen 96 kiÅŸinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ä°stanbul merkezli operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yürüttüÄŸü "FETÖ" soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, 'Cennet Listesi'nde adÄ± bulunduÄŸu iddia edilen 96 kiÅŸinin yakalanmasÄ±na yönelik operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Ä°stanbul Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri sabah saatlerinde düzenlediÄŸi baskÄ±nlarda 55 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.
Listeye Kaynak Holding ve baÄŸlÄ± ÅŸirketlerde yapÄ±lan aramalarda elde edilen dijital verilerin incelenmesi sonucu ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü.
Demirören Haber AjansÄ±, listede 17-25 AralÄ±k dosyalarÄ±nÄ± yürüten kiÅŸilerin de isimlerinin bulunduÄŸunu aktardÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 11:00
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