Çalışma koşullarını teşhir eden işçiler işten çıkarıldı

İnşaat-İş Sendikası Bursa Harmancık’ta doğalgaz boru hattında elektrik tesisatı döşeyen işçilerin kendilerine gönderdikleri fotoğraf nedeniyle işlerine son verildiğini duyurdu.

Sendikanın açıklamasına göre işçiler, gönderdikleri notta çalışırken resmen donduklarını ifade ederek, “Mecbur tutuyorlar. Biz direniyoruz. Hava don” demişlerdi.

Sendikanın açıklaması şöyle:

“Bursa Harmancık’ta doğalgaz boru hattında elektrik tesisatı döşeyen üyelerimiz 27 Aralık tarihinde suyun içinde çalıştıklarını belgeleyen fotoğraflar göndererek hangi koşullarda çalışmaya zorlandıklarını teşhir etmişlerdi.

Yüklenici firma TANAP’a bağlı ELMAK isimli taşeron firma bünyesinde çalışan üyelerimiz bu koşulları fotoğraflarla teşhir ettikleri için “iş bitimi nedeniyle” denilerek, yasadışı bir şekilde işten çıkarıldılar.

Üyelerimizin fotoğrafları gönderdikleri gün hava sıcaklığı eksi 1 dereceydi. Dizlerine kadar su içinde çalıştırılan arkadaşlarımız çalışırken resmen donduklarını ifade ederek, ‘Mecbur tutuyorlar. Biz direniyoruz. Hava don’ demişlerdi.

İnşaat patronlarının bu tutumunun esas nedeninin ‘işin bitmesi’ değil, sendikal örgütlenme düşmanlığı olduğunu biliyoruz. Bu sendika düşmanlığına karşı inşaat patronlarına diyoruz ki, ne yaparsanız yapın o şantiyelere sendikamızın girmesini engelleyemeyeceksiniz! İşçi kıyımlarına, ücret gasplarına, kanımıza sudan ucuz muamele yapılmasına karşı bugüne kadar yürüttüğümüz mücadelemizi büyüterek yolumuza devam edecek, o sömürü çarkına çomak sokmayı sürdüreceğiz!” (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)