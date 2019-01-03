Meryem UZAY

Kocaeli Üniversitesi

Yemek parası, fatura parası, kira, yurt ücreti, okul harcamaları derken ekonomik krizin öğrenciler olarak sırtımızdaki yükünün git gide arttığını hissediyoruz. Eğer bu gidişata dur demezsek bu yükün altında ezildikçe ezileceğiz. Krize karşı yaşam koşullarımızın iyileşmesi için, ortak taleplerimiz etrafında yana yana gelmek bize çıkış yolunu gösterecek olan. Bu çıkış yolunu bulmak için “alışveriş listesini minimuma indirmek mi, tek petek ile tüm evi ısıtmak mı?” çözümlerinin tartışmaları sonucunda bir kampanya başlatmaya karar verdik.

“ESDİ %50” diye ortaya çıkan kampanya bizlerin temel taleplerini dile getirmekte. “Elektrik, su, doğalgaz ve internete %50 indirim” diyerek çıktığımız bu yolda birçok talep de peşi sıra gelmeye başladı. Faturalara %50 indirim yapılması, ücretsiz ulaşım, beslenme ve barınma, kredi borçlarının silinip her öğrenciye karşılıksız burs verilmesi temel taleplerimiz arasında. Krizsiz bir dünyaya giden yolu açmak bu talepler etrafında birleşmemizle başlayacak. Tarihin bize öğrettiği de budur. Bugün var olan birçok temel hakkımız mücadele ile kazanılmıştır. Bugün faturalarda öğrenci tarifesi ile başlayan kampanya, yarın parasız eğitimin kapılarını açacaktır. Bunun için tüm Kocaeli Üniversitesi öğrencilerini bu kampanyayı desteklemeye, yeni yöntemlerle yürüdüğümüz bu yolu genişletmeye çağırıyoruz.

2019’un ilk günlerinde içinde bulunduğumuz tablo ve kriz, karamsarlığa götürmesin bizi; ortak talepler etrafında bir araya gelip daha çok mücadele edeceğimiz bir yıl bizi beklemekte.