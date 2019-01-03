Hiç açılmayan kapılara sıkışanlar: KPSS mağdurları

Berfin KILIÇ

Çukurova Üniversitesi

Meşhur "Okul bitince ne olacaksın evladım?" sorusu vardır ya. Maalesef ki bu soruya net bir cevap veremiyoruz.

Daha okulu bitirmeden “Özelde mi kamuda mı çalışacağım?” diye kara kara düşünüyoruz. Özel kurumların “az maaş çok iş” şiarı da gençleri devlet kapısı çalmaya yöneltiyor. Bu kapıyı aralamanın yolu KPSS'den geçse de o kapının tam olarak açılması bayağı zahmetli. Sınavın adı “Kamu Personeli Seçmeme Sınavı” olarak değiştirilse herhalde işlevini daha fazla yerine getirmiş olur. Çünkü gerek yıllar geçtikçe artan puanlar gerek bölüm kontenjanlarındaki azalış yerleşmeleri zorlaştırıyor.

Diyelim ki bölümünüzün puanı düşük. O halde bölümünüzdeki alımlara bakmanız gerekecek. Eğer alımlarda iyi durumdaysa büyük ihtimal ile mülakata girmek durumundasınız. Bu mülakat da gençleri siyasi düşüncelerini ifade ederken endişelenmeleri için yeterli bir sebep gibi görünüyor. Ya da KPSS-A grubundan kurum sınavlarına girmek istiyorsunuz. Her durumda avantajlı olmak için elinizden geldiğince yüksek almalısınız. Öncelikle istenilen baraj puanını geçmelisiniz ki kurum sınavlarına girmeye hak kazanabilesiniz. Daha sonra kurumların sınavlarına girmelisiniz. Onu da geçtiniz bitti mi? Hayır dediğinizi duyar gibiyim. Sonra sözlü mülakata tabi tutuluyorsunuz. Onu da geçerseniz güvenlik soruşturması ve nihayet mutlu son!

RÜYALARDA BULUŞURUZ

KPSS'ye girecek arkadaşlarımla konuştuğumda zaten başlı başına zor bir sınavın yanı sıra okulu da devam ettirmenin durumlarını iyice zorlaştırdığını belirtiyorlar. Sosyal hayatlarını kısıtladıklarını, günlerinin büyük bölümünü sınava hazırlanarak geçirdiklerini görüyorum. Hatta öyle ki bazıları rüyalarında savaşlara katılıyor, meşrutiyeti ilan ediyorlar. Temel ve alan derslerinin yanında genel kültür ve yetenek sınavlarına giren gençler her şeyi bilmenin yükü altındalar. Bunların yanı sıra konuların fazla olması neticesinde çalışılan yerleri unutma, sınav günü kötü olma ve yerleşememe gibi kaygıları beraberinde getiriyor. Yani işin özü mesleğini yapman için okulunu okuman, bitirmen yetmiyor. Böyle devam ederse de işsizlik, zorluklar, psikolojik sorunlar ve gelecek kaygımız artmaya devam edecek.