    • DİH’ten Flormar direnişine ziyaret: İşçilerin mücadelesi meşrudur

    Demokrasi İçin Hukukçular, 234 gündür sendika hakkı için direnen Flormar işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu.

    03 Ocak 2019 15:44
    Son Düzenlenme Tarihi: 03 Ocak 2019 15:51
    Paylaş

    Demokrasi İçin Hukukçular (DİH), Petrol-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan ve direnişlerinde 234 günü geride bırakan Flormar işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu. “Anayasada yer alan sendika, toplusözleşme ve grev hakları zorla gasbedilen Flormar işçilerinin direnişi haklıdır ve meşrudur” diyen hukukçular, asıl suçlunun Flormar patronu olduğuna ve patronların işçilere karşı suçlarının cezasız kaldığına dikkat çekti.

    Ziyarette DİH adına konuşan Avukat Yıldız İmrek, “Bugün 3 Ocak 1991 genel grevinin 28. yıl dönümü. 12 Eylül askeri darbesi ile on yıl boyunca işçilerin grev ve toplu sözleşme hakları yasaklanmış, sendikaları kapatılmış, mücadeleci işçiler, sendikacılar hapsedilmiş, toplantı ve gösteriler yasaklanmış, basın susturulmuş, patronlara sınırsız sömürü gücü verilmişti. 1989 baharında, yürüyüş ve iş bırakma eylemleriyle bu gidişata itiraz eden işçiler, 3 Ocak 1991’de büyük bir genel greve imza atmış, tüm yasakları aşarak 12 Eylül karanlığını da yırtmayı başarmıştı” dedi.

    İşçi ve emekçilerin, halkın on yıllar süren mücadelesi sonrası kazandığı demokratik hakların bugün yine tehdit altında olduğuna dikkat çeken İmrek şöyle devam etti: “12 Eylül benzeri ağır bir süreçten geçiyoruz. Anayasada sendika hakkı yazıyor ama, ucuz emek keyfini yitirmek istemeyen patronlar, baskı ve işten atmalarla, binbir hukuksuzlukla fiilen bu hakkın kullanılmasına engel oluyor. 1990 başlarında yüzde 22 olan sendikalı işçi oranı, bugün yüzde 6 seviyesine gerilemiştir. Türkiye, sendikalaşmada OECD sonuncusu, sendikasızlaşmada OECD birincisidir.”

    PATRONLARIN İŞÇİLERE KARŞI SUÇLARI CEZASIZ KALMAKTADIR

    Flormar patronunun, düşük ücretler ve kötü çalışma koşullarını sürdürmek için işçilerin sendikal örgütlenmesine engel olmak istediğini belirten İmrek, “Toplusözleşme yetkisi tespit yazısından sonra, işçiler üzerinde özel bir baskı uygulamış, sendikadan istifaya zorlamış, bunu başaramayınca, çoğunluğu kadın, 132 sendikalı işçiyi işten atmıştır. Devlet, işçilerin kötü çalışma koşullarının düzeltilmesi için bir şey yapmadığı gibi, sendika hakkına saldırıya karşı da bir şey yapmayarak, fiilen Flormar işverenini desteklemiştir. Patronların işçilere karşı suçları cezasız kalmaktadır. Soma’da, Ermenek’te, Torunlar’da, 3. havalimanında yaşanan iş cinayetlerinde patronlar cezasız kalmıştır. Üstelik hak arayan işçiler gözaltına alınıp tutuklanmıştır. Devlet, doğrudan grev kırıcılığı yapmış, THY, Paşabahçe grevleri hükümet tarafından yasaklanmıştır. OHAL fırsatçılığı ile grevler ve toplusözleşmeler engellenmiştir. Flormar işvereni, ‘İşçilerin iş durdurduğunu, işyerini işgal ettiğini, çalışanları eyleme teşvik ettiğini ve bunların yasa dışı olduğunu’ iddia ediyor. Ancak, yasa dışı davranan, suç işleyen Flormar işverenidir” diye konuştu.

    FLORMAR İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİ HAKLI VE MEŞRUDUR

    Anayasanın 49. maddesi uyarınca herkesin çalışma hakkı; devletin çalışanları koruma, hayat seviyelerini yükseltme ödevi olduğunu belirten İmrek şöyle devam etti: “Anayasa 51-54. maddeleri uyarınca sendikal örgütlenme, toplusözleşme ve grev hakkı vardır. Anayasanın 34. maddesi uyarınca herkes gibi işçilerin de toplantı ve gösteri hakkı vardır. Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca, bağlayıcı nitelikteki 87 sayılı ILO Sözleşmesi, sendikal hakların korunmasını gerektirir. AİHS 11. maddesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın ‘Toplu pazarlık yapma ve eylem hakkı’ başlıklı 28. maddesine göre; işçilerin ‘Çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için toplu pazarlık ve eylem yapma ve sendikal örgütlenme ve grev yapma hakları’ yasal, doğal ve meşru haklarıdır. TCK 118. maddesi gereğince, işçilere sendika üyesi olduğu için baskı yapan, sendikadan istifaya zorlayan, sendika üyesi olduğu için işten atan işveren, sendika özgürlüğüne karşı suç işlemiştir. İşçilerin keyfi bir şekilde işten atılması, aynı zamanda, TCK 117. maddesi gereğince işçinin iş ve çalışma hürriyetine karşı işlenmiş bir suçtur. Anayasal sendika, toplusözleşme ve grev hakları zorla gasbedilen Flormar işçilerinin direnişi haklıdır ve meşrudur. İşçilerin hak alma mücadelesi, aynı zamanda tüm toplumu ilgilendiren bir demokrasi mücadelesidir. Emekçilerin hakkının güvence altında olmadığı koşullarda bir demokrasiden de söz edilemez, Biz hukukçular olarak, emekçilerin sömürüye ve baskıya karşı mücadelesini, demokratik hak taleplerini desteklemeye devam edeceğiz. Flormar işçilerinin yanındayız.” (Gebze/EVRENSEL)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Gazetecilik cephesinde yeni bir şey yok
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Emekçilerin enflasyonu değil zenginlerin enflasyonu düşüyor

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Grev azlığı ‘memnuniyetten’ mi ‘yasaktan’ mı?

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    “Mağduriyet yok”muş!

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Sadakat

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Büyük yürüyüş, 4 Ocak 1991

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Sigaradan süte

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Şiddet nereden besleniyor?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HDP Diyarbakır ve İstanbul'da miting düzenleyecek
    HDP Diyarbakır ve İstanbul'da miting düzenleyecek

    HDP, açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla 19 Ocak'ta İstanbul ve Diyarbakır'da 'Demokrasi, özgürlük ve adalet' şiarıyla miting düzenleyecek.

    İstanbul'da hava durumu: AKOM'ndan da kar uyarısı (3 Ocak 2019)
    İstanbul'da hava durumu: AKOM'ndan da kar uyarısı (3 Ocak 2019)

    İstanbul'da yağmur şeklinde görülecek yağışlar akşam saatlerinden itibaren batı ilçelerinde kuvvetlenerek kar yağışı şeklinde etkili olacak.

    TİS sürecindeki Kartal Belediyesi işçileri: Taleplerimiz kabul edilsin
    TİS sürecindeki Kartal Belediyesi işçileri: Taleplerimiz kabul edilsin

    TİS sürecindeki Kartal Belediye işçileri, yönetiminin kendileri lehine hiçbir maddeyi kabul etmediğini belirtti.

    GÜNCELLENDİ
    Çankaya Üniversitesinde bir öğrenci, araştırma görevlisini öldürdü
    Çankaya Üniversitesinde bir öğrenci, araştırma görevlisini öldürdü

    Ankara'da Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren hukuk öğrencisi Hasan İsmail H. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Anayasa’nın eşitlik ilkesi çiğneniyor
    CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Anayasa’nın eşitlik ilkesi çiğneniyor

    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, YSK'nın tutukluların yerel seçimlerde oy kullanmalarını kısıtlayan kararını KDK ve İHEK'e taşıdı.

    Ankara'daki tren kazasının telsiz konuşmaları ortaya çıktı
    Ankara'daki tren kazasının telsiz konuşmaları ortaya çıktı

    9 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın öncesinde makinistlerle hareket memuru ve kaza sonrası TCDD personeli arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

    İngiltere mültecileri donanmayla engelleyecek
    İngiltere mültecileri donanmayla engelleyecek

    İngiltere’de İçişleri Bakanlığı ülkeye deniz yoluyla ulaşan mültecileri engellemek için donanmadan yardım istedi.

    GÜNCELLENDİ
    2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu
    2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu

    Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı, buna göre yıllık enflasyon yüzde 20,30 oldu. Kamu emekçilerine ödenecek enflasyon farkı netleşti.

    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları
    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları

    Yeni yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Dünya genelinde yüz binlerce kişi, yağışlı ve soğuk havaya aldırmadan meydanları doldurdu.

    Diğer hikayeler...
    Fatih Terim: Serdar Aziz ve Eren Derdiyok kadro planımızda yok
    Fatih Terim: Serdar Aziz ve Eren Derdiyok kadro planımızda yok
    GÜNCELLENDİ
    Çin’in uzay aracı, Ay’ın keşfedilmemiş bölümüne indi
    Çin’in uzay aracı, Ay’ın keşfedilmemiş bölümüne indi
    GÜNCELLENDİ
    Güneş Sistemi'ndeki en uzak keşif girişimi başarılı oldu
    Güneş Sistemi'ndeki en uzak keşif girişimi başarılı oldu
    Komedyen Bob Einstein yaşamını yitirdi
    Komedyen Bob Einstein yaşamını yitirdi
    Türkiye'nin sayılı zenginleri Malta vatandaşlığına geçti
    Türkiye'nin sayılı zenginleri Malta vatandaşlığına geçti

    Türkiye'nin sayılı patronları Malta vatandaşlığına geçti. Yatırım karşılığı vatandaşlık alanlar arasında Sabancılar da var.

    Finlandiya’da çevrecilerden maden ocağına barikat
    Finlandiya’da çevrecilerden maden ocağına barikat

    Finlandiya’da maden ocağına giden yola barikat kuran çevreciler, maden şirketinin çalışmalarının durdurulmasını talep etti.

    CHP: Enflasyon rakamlarıyla oynamak dar gelirliden çalmaktır
    CHP: Enflasyon rakamlarıyla oynamak dar gelirliden çalmaktır

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ücretlere düşük zam yapmak için resmi enflasyon rakamlarının düşük açıklandığını söyledi.

    Ceren Damar'ın öldürülmesi, bilim insanlarını hedef alan dilin sonucu
    Ceren Damar'ın öldürülmesi, bilim insanlarını hedef alan dilin sonucu

    Eğitim Sen Başkanı Feray Aydoğan ve Siyaset Bilimci Ayşen Uysal, Damar'ın öldürülmesini bilim insanlarını hedef alan dilin sonucu olarak yorumladı.

    Kablonet'te AKN gitti AST geldi, en hızlı sınırsız paket aylık 500 TL
    Kablonet'te AKN gitti AST geldi, en hızlı sınırsız paket aylık 500 TL

    Kablonet de internet tarifelerini duyurdu. Bant genişliği kullanımının yoğun olduğu 19:00-00:00 saatleri arası hız düşüren tarifeler dikkat çekti.

    Ekoloji Birliği: Bülent Şık değil, Sağlık Bakanlığı suçludur
    Ekoloji Birliği: Bülent Şık değil, Sağlık Bakanlığı suçludur

    Ekoloji Birliği, gizlenen kanser raporunu halka açıkladığı için hapis istemiyle yargılanan Bülent Şık'a sahip çıktı: Asıl suçlu Sağlık Bakanlığı'dır

    GÜNCELLENDİ
    Hindistan’da gericilerin ayağına dolanan kadın zinciri
    Hindistan’da gericilerin ayağına dolanan kadın zinciri

    Kadınların ‘ibadette eşitlik’ için sokağa çıktığı Hindistan’da ilk kez iki kadının dua ettiği tapınak ‘arındırıldı’. Gericilerin protestoları sürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    Büyükada'da 9 atın ölmesine neden olan yangına kısa devre yol açmış
    Büyükada'da 9 atın ölmesine neden olan yangına kısa devre yol açmış

    Büyükada'da 9 atın yaşamını yitirdiği, 4 atın da yaralandığı yangına, ahıra gayrinizami olarak çekilen elektrik tesisatının yol açtığı ortaya çıktı.

    ABD, Patriot teklifini Türkiye'ye sundu
    ABD, Patriot teklifini Türkiye'ye sundu

    ABD, Türkiye'ye Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin satışı için teklifini sundu.

    YSK'nin "Seçime giremez" dediği EMEP'in evrakları 3 ay geciktirilmiş
    YSK'nin "Seçime giremez" dediği EMEP'in evrakları 3 ay geciktirilmiş

    YSK'nin "Seçime giremez" dediği EMEP'in Ordu'da Gürgentepe Kaymakamlığına eylül ayında ulaştırdığı belgelerin 3 ay geciktirildiği ortaya çıktı.

    İzmir Metro'da da greve doğru; Kocaoğlu yine işçileri hedefe koydu
    İzmir Metro'da da greve doğru; Kocaoğlu yine işçileri hedefe koydu

    İzmir Metro ve Tramvay işçilerinin yüzde 30'luk zam teklifi kabul görmedi. Başkan Kocaoğlu işçileri suçladı.

    GÜNCELLENDİ
    Konda'dan 10 yıllık 'toplumsal değişim' raporu: 'Mutlu' oranı azaldı
    Konda'dan 10 yıllık 'toplumsal değişim' raporu: 'Mutlu' oranı azaldı

    Konda'nın 10 yıllık toplumsal değişim raporuna göre 'Mutluyum' diyenlerin oranı azaldı. Dindar oranı azalırken ateist oranı arttı.

    Minibüste uyuyan üniversite öğrencisini taciz eden sanığa 5 yıl hapis
    Minibüste uyuyan üniversite öğrencisini taciz eden sanığa 5 yıl hapis

    Minibüste uyuyakalan genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu için yargılanan sanık, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 5 yıl hapis cezası aldı.

    Kaşıkçı cinayeti şüphelileri için idam talep edildi
    Kaşıkçı cinayeti şüphelileri için idam talep edildi

    Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı, Cemal Kaşıkçı cinayetine dair gözaltında bulunan 11 şüpheliden 5'i için savcının idam talep ettiğini yazdı.

    GÜNCELLENDİ
    Gazeteci İdris Yılmaz’a ikinci duruşmada 6 yıl 3 ay hapis
    Gazeteci İdris Yılmaz’a ikinci duruşmada 6 yıl 3 ay hapis

    6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci İdris Yılmaz: Bu davayla sadece ben değil gazetecilik mesleği de hedefte.

    GÜNCELLENDİ
    Danimarka'da tren kazası: 8 kişi yaşamını yitirdi
    Danimarka'da tren kazası: 8 kişi yaşamını yitirdi

    Danimarka'da ülkenin en büyük adalarını birbirine bağlayan köprüde tren kazası yaşandı, 8 kişi hayatını kaybetti 10'dan fazla kişi yaralandı.