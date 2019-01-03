Perde açılırken; 2019!

Milyonlarca emekçi olarak bir(i)lerinin ceplerini çokça

Doldurduk!

Kadınlar olarak ev, iş yeri, sokak tanımaksızın çokça

Katledildik!

Kalemini satmayan, gerçekleri yazmaya devam eden gazeteciler olarak çokça

Tutuklandık!

Sendikalı olduğumuz için iş yerlerimizden çokça

Atıldık!

Çocuklar olarak tanımadığımız eller tarafından bedenlerimize çokça

Dokunuldu!

Bilimden, laiklikten uzaklaşmayan, sermaye yanlısı olmayan akademisyenler olarak üniversitelerden çokça

Uzaklaştırıldık!

Hiçbir zaman ‘bedava’ yaşamayan öğrenciler olarak bankalara çokça

Borçlandırıldık!

Kürtler ve Aleviler olarak onların anladığı eşitlik ve adalet anlayışlarından farklı, savunduğumuz eşitlik ve adalet inancından dolayı hakkımızda verilen yüzlerce fetvalardan dolayı çokça

Cezalandırıldık!

Ve de bu sistemde bitmek bilmeyen çokçalar…

Biz bunları yaşarken izlediğimiz perde açılır, çokça kaybetmeyenlerden bir azınlık çıkar ve elinde 80 milyonun duyacağı bir mikrofonla insafsız, adaletsiz bir şekilde “Kaybettiklerinizin üzerine beyaz bir sayfa çekin” der…