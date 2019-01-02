3 Ocak 2019 Perşembe günü okulların tatil edildiği iller

Malatya genelinde, Adana, Maraş, Şırnak ve Hakkari'nin belli bölümlerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 3 Ocak Perşembe günü ara verildiği bildirildi. Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam yoğun kar yağışının olduğunu belirtti.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE BİR GÜN ARA

İnönü Üniversitesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle tıp ve diş hekimliği fakültelerinde eğitime bir gün ara verildiği, yapılacak sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini bildirildi.

İnönü Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle öğrencilerin final sınavlarında mağduriyet yaşamamaları için bugün yapılacak sınavların ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Yeni sınav tarihlerinin üniversitenin internet sitesinde duyurulacağı aktarılan açıklamada, "Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarda eğitime 3 Ocak Perşembe ara verildiğini bildirdi.

Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam yoğun kar yağışının olduğunu belirterek, “Malatya il genelinde yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için üniversitemize bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında 3 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmiştir” ifadesini kullandı.

TUFANBEYLİ’DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini, diğer okulların eğitime normal olarak devam edeceğini söyledi.

Atar, aynı zamanda engelli ve hamile kamu görevlilerine yarın için bir günlük izin verildiğini bildirdi.

MARAŞ-GÖKSUN

Maraş'ın Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanma riski nedeniyle yarın tüm ilk ve ortaokullarda, eğitime bir gün ara verildi.

Göksun Kaymakamı Ejder Demir, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğunu belirtti. Demir, bu nedenle soğuk hava ve oluşacak buzlanma riski nedeniyle yarın tüm ilk ve ortaokullarda eğitime ara verildiğini ifade etti.

ŞEMDİNLİ'DE 5 KÖYDEKİ OKULLARA KAR TATİLİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar yağışının etkisini artırması ve ulaşımın aksaması üzerine 5 köyde bugün için eğitime ara verildi.

Bölgede 3 gündür etkili olan kar yağışı İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli'de de bugün etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, eğitimin de aksamasına neden oldu. Yoğun kar yağışı üzerine ilçeye bağlı Kayalar, Tekeli, Tütünlü, Boğazköy ve Çatalca köylerinde bugün için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Yoğunr kar yağışı sonucu ilçe merkezindeki kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı.

ŞIRNAK-ULUDERE

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.

Uludere Kaymakamlığı, ilçe merkezi ile bağlı belde ve köylerdeki okullarda kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime ara verildiğini duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı sebebiyle ilçemiz merkez, merkeze bağlı belde ve tüm köy okullarında bugün okullar tatil edilmiştir" denildi. (HABER MERKEZİ)