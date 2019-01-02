Suriye ordusu: 400 YPG'li Menbic'den ayrıldı

Suriye hükümeti ile YPG arasında varılan anlaşma sonrası 400 kadar YPG mensubunun Menbic'den ayrıldığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre Suriye Savunma Bakanlığı, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan ve YPG'nin Menbic bölgesinden çekilmesini kapsayan anlaşma gereği 1 Ocak tarihinde yaklaşık 400 kadar YPG mensubunun 30 araçla birlikte Menbic'den ayrıldığını duyurdu.

NELER OLMUŞTU?

TSK'nin vekaleti altındaki cihatçı grupların Menbic'in sınır hattına gönderilmesi sonrası 28 Aralık'ta YPG, Menbic'den çekildiğini açıklayarak Suriye ordusunu kenti korumak üzere bölgeye davet etmişti. Suriye ordusundan yapılan açıklamada ise "Menbic'e girdik, bayrağımız resmi kurumlarda dalgalanıyor" denilmişti.

Türkiye ve ABD, Menbic'e Suriye ordusunun girdiği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken Rusya ise kentin denetiminin Suriye ordusuna geçmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etmişti.

Menbic'deki hareketliliğe ilişkin şu ana kadar kim ne dedi?

MENBİC NERESİ?

Fırat Nehri'nin batısında yer alan Menbic, 2016 yılında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından IŞİD'den alınmıştı. 2012 yılında ÖSO’nun, 2014 yılında ise IŞİD’in eline geçen 80 bin nüfuslu Menbic, güneyde Halep’e 85 kilometre, kuzeyde Cerablus’a 40 kilometre, doğuda Kobani’ye 65 kilometre, batıda ise Bab’a 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

'Türkiye, Rusya, Suriye arasında Menbic uzlaşısı yok'