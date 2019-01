Şule’nin ailesinden çağrı: Artık vicdan arıyoruz

İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yolunda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin açılan davanın yedinci duruşması Cuma günü görülecek. Davada yedi sanık “taksirle ölüme neden olma” suçundan altışar yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Geçtiğimiz duruşmada sanık avukatları “Kaza sırasında telefonla ilgileniyordu, kusurludur” deyip yeni bilirkişi raporu talep etmişti. Dere’nin avukatı Murat Özveri de sanık avukatlarının bu ifadelerine karşılık olayın olduğu yerin yayalara özgü bir alan olduğunu söylemişti. Mahkeme ara kararında İBB Başkanlığı’na yazı yazılarak sanıkların, suç tarihi itibariyle hangi görevde bulunduklarının kendisine bildirilmesine karar vermişti.

‘İBB, KAZA İLE CAN ALMADI’

Davanın yedinci duruşması öncesi Şule İdil Dere’nin ailesi bir açıklama yaptı. “Yargılama aşamasında suçun aleni ağırlaşan niteliği üzerine davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi talebimiz reddedildi. İddianamede sanıklar hakkında TCK 85/1 maddesinden ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan yalnız 2-6 yıl arası hapis cezası isteniyor” denilen açıklamada “İBB ‘can alma’ suçu işledi. Bu suçun cezası da paraya çevrilebilecek, suçunu normalleştirecek ‘taksir’ maddesi olmamalıdır. İBB ‘kaza’ ile can almadı, kaza olabileceğini bile bile yasalarca zorunlu olmasına rağmen risk değerlendirmesi yapmadığı, şantiye güzergahı olarak seçtiği yaya yolunda tek bir yaya can güvenliği önlemi almadığı için can aldı” ifadeleri kullanıldı.

‘VİCDANSIZCA YOLLARINA DEVAM EDEMEZLER’

Şule’nin ölümünün öngörülebilir ve önlenebilir bir kaza olmadığının vurgulandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yargılama aşamasında da alenen ortaya çıkan suçun, sanık (şoför) açısından olası kast ile öldürme, diğer sanıklar açısından ise kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçunu oluşturması ihtimaline binaen görevsizlik kararı verilerek dosyanın görevli ve yetkili İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi talebimiz devam etmektedir. Hiç kimse ve hiçbir kurum pervasızca can alıp vicdansızca yoluna devam edemez. Bir belediyenin yaya yolunda önlem almadığı için can almasını hiçbir kurum normalleştiremez. İdil için adalet arıyorduk, artık vicdan arıyoruz!” (İstanbul/EVRENSEL)