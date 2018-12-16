Ã–ykÃ¼ Arin iÃ§in baÅŸlatÄ±lan ilik nakli kampanyasÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±

Ä°zmir'de lÃ¶semi teÅŸhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaÅŸÄ±ndaki Ã–ykÃ¼ Arin YazÄ±cÄ± iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da ilik nakli kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Lösemi teÅŸhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaÅŸÄ±ndaki Öykü Arin YazÄ±cÄ± için Türkiye'nin yanÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da ilik nakli kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. Anne Eylem YazÄ±cÄ±, "Ä°lik naklini sadece Öykü için istemiyoruz. Bu durumda olan çok sayÄ±da çocuk ve aileleri umutla bekliyor" dedi.

Ä°zmir'de lösemi teÅŸhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaÅŸÄ±ndaki Öykü Arin YazÄ±cÄ± için baÅŸlatÄ±lan nakil kampanyasÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±.

AA'dan Yusuf Åžahbaz'Ä±n haberine göre, KasÄ±m ayÄ±nda Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teÅŸhisi konulan Öykü Arin için Kanada, ABD, Fransa ve Almanya'da KÄ±zÄ±lhaç ve gönüllü kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan kampanya baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Öykü Arin için Türkiye'de düzenlenen kampanyaya verilen destek ise bazÄ± sanatçÄ±larÄ±n sosyal medya hesaplarÄ±ndan yaptÄ±klarÄ± paylaÅŸÄ±mlarla birlikte hÄ±zla artÄ±yor.

SanatÃ§Ä±lar Ã–ykÃ¼ Arin ve lÃ¶semili Ã§ocuklar iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu

SADECE ÖYKÜ Ä°ÇÄ°N DEÄžÄ°L

Anne Eylem YazÄ±cÄ±, Öykü Arin'in milyonda bir görülen bir hastalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± mücadele ettiÄŸini, uygun donör arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n umutla devam ettiÄŸini belirtti. "Önümüzde 2,5 ay gibi bir zaman var" diyen YazÄ±cÄ±, yüzde 100 uyumlu donör bulunmazsa yüzde 50 uyumu bulunan kendisi veya eÅŸinden nakil yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, bunun da yüksek riskinin bulunduÄŸunu söyledi. Kampanyaya gelen desteÄŸin mutluluk verici olduÄŸunu, umutlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren YazÄ±cÄ±, ÅŸöyle konuÅŸtu: "Biz elimizden geldiÄŸince kampanyayÄ± büyütmek istiyoruz. Ä°zmir ve Ä°stanbul'da gayet iyi gidiyor. Ne kadar geniÅŸ bir alana ulaÅŸÄ±rsa o kadar faydalÄ±. Ä°lik naklini sadece Öykü için istemiyoruz. Bu durumda olan çok sayÄ±da çocuk ve aileleri umutla bekliyor. KampanyamÄ±z sadece yurt içinde deÄŸil, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da devam ediyor. Kanada, ABD, Fransa ve Almanya'da da KÄ±zÄ±lhaç ve gönüllü kuruluÅŸlarÄ±n desteÄŸiyle baÄŸÄ±ÅŸ kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±k. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan gönüllülerden de bu merkezlere ulaÅŸarak kampanyamÄ±za destek olmalarÄ±nÄ± istiyoruz."

'HAREKETE GEÇÄ°LMESÄ° GEREKÄ°YOR'

Kök hücre nakliyle ilgili toplum olarak yeteri kadar bilinçli olmadÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden YazÄ±cÄ±, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Kemik iliÄŸi nakli denince 'kemiÄŸimizi mi kÄ±racaklar, iliÄŸim biter mi' gibi sorular geliyor. AslÄ±nda çok basit. Siz uygun donör seçildiÄŸinizde SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± sizi uçakla hastanÄ±n bulunduÄŸu kente getiriyor. Hastanenin yakÄ±nlarÄ±nda bir otelde misafir ediyor. Ä°lk 4 gün size aÅŸÄ± yapÄ±lÄ±yor. KanÄ±nÄ±zdaki kök hücre sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmak üzere. BeÅŸinci gün ise tÄ±pkÄ± trombosit alÄ±r gibi sizden kan alÄ±yorlar, kök hücrelerini ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p kanÄ±nÄ±zÄ± size geri veriyorlar. Sadece 5 gün iÅŸinizden, gücünüzden ayrÄ± kalacaksÄ±nÄ±z ama sizin sayenizde baÅŸka bir insan sevdikleriyle yÄ±llar geçirecek."

Öykü Arin için hareket geçilmesi gerektiÄŸini dile getiren YazÄ±cÄ±, ilik naklini Antalya'da özel bir hastanede yaptÄ±rmayÄ± düÅŸündüklerini, bu yüzden de Antalya'ya muayene için gideceklerini aktardÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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