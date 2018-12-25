Öykü Arin için Dersim’de kök hücre kampanyası

KESK Dersim Şubeler Platformu, Türk Kızılayı Elazığ Şubesi işbirliği ile lösemi hastası Öykü Arin için kök hücre kampanyası başlatıldı.

Kent meydanında başlatılan kampanyaya dair konuşan KESK Dönem Sözcüsü Nurşat Yeşil, “İzmir’de Öykü Arin kardeşimiz sadece kök hücreyle tedavi olan lösemi hastalığına yakalandı. Türkiye ve Avrupa’nın birçok yerinde kampanyalar başlatıldı. Biz de Dersim’den bunun bir ayağını örmeye çalıştık. Lösemi çocuklara umut olabilirsek ne mutlu bize. Halkımızı, Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklara umut olabilmek için yardım kampanyasına desteğe çağırıyoruz” dedi.

İzmir Tüm Bel - Sen 1 No’lu Şube Başkanı Çağdaş Yazıcı ile Eylem Yazıcı’nın kızları Öykü Arin’de nadir görülen Juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) tanısı konulduktan sonra Türkiye’nin birçok ilinde kök hücre kampanyası başlatılmıştı.

Kampanya kapsamında Dersim’de Türk Kızılayı kan bağışı aracı, iki gün boyunca 08.30 ile 16.30 saatleri arasında kent meydanında kan bağışı kabul edecek. (Dersim/EVRENSEL)