01 Ocak 2019 05:10

Adım adım: Küba Devrimi’ne giden 7 yıl

Küba'da devrimin zaferi 60 yıl önce bugün ilan edildi. Fidel Castro'nun "Uzun ve zorlu" olarak tarif ettiği 7 yıllık süreçte neler yaşandı?

Adım adım: Küba Devrimi’ne giden 7 yıl

5 Mart 1960'ta Havana'da La Coubre patlamasında yaşamını yitirenler için yapılan yürüyüş.

Soldan sağa: Fidel Castro, Osvaldo Dorticós Torrado, Che Guevara, Augusto Martínez Sánchez, Antonio Núñez Jiménez, William Alexander Morgan ve Eloy Gutiérrez Menoyo.

Fotoğraf: Museo Che Guevara/Wikimedia Commons

    • Paylaş

    “Devrim şimdi başlıyor.” Fidel Castro,  yıllar süren mücadelenin ardından devrimin zaferini bu sözlerle ilan etmişti. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başını sırasıyla İspanya ve ABD boyunduruğundan kurtulabilmek için mücadeleyle geçiren Küba halkı, bu kez gerçek bağımsızlık ve sosyalizm için önemli bir adım atmıştı.

    Castro’nun devrimin ilk günlerinde Santiago de Cuba’daki konuşmasında “Uzun ve zorlu yol” metaforuyla anlattığı mücadeleyi zafere ulaştıran 7 yılı hatırlayalım.

    1952: BATİSTA DARBESİ

    Haziran seçimlerinde adaylardan biri olan General Fulgencio Batista, seçimi kaybedeceğini anlayınca mart ayında hükümeti devirdi. Parlamentoyu kapatan ve 1954’te seçim düzenleneceğini açıklayan Batista, bu şartlarda gidilen seçimi kazandı. Batista karşıtı güçler, seçimi tanımadıklarını açıkladı ve direnişe geçti.

    Fulgencio Batista

    Fulgencio Batista, ABD Genelkurmay Başkanı Malin Craig'le

    Fotoğraf: Harris & Ewing/Wikimedia Commons

    1953: CASTRO VE ARKADAŞLARI TUTSAK DÜŞTÜ

    Bu gruplardan biri 1952 seçimlerinde Küba Halk Partisi’nin adaylarından biri olan Fidel Castro’nun liderliği altında toplananlardı. Castro ve ekibi 26 Temmuz’da 160 kişiyle birlikte Santiago’daki ordu üssüne saldırı gerçekleştirdi. Ancak bu başarısız saldırıya katılanların çoğu hayatını kaybederken Fidel ve kardeşi Raul tutuklandı. Küba Komünist Partisi yasaklı hale getirildi.

    Fidel Castro

    Fidel Castro, 26 Temmuz saldırı sonrası gözaltındayken

    Fotoğraf: Wikimedia Commons

    1954: ‘TARİH BENİ AKLAYACAKTIR’

    Fidel Castro’nun “Tarih beni aklayacaktır” dediği tarihi savunması, direnişçilerin manifestosu haline geldi ve tüm ülkeye yayıldı.

    1955: CASTRO, CHE İLE TANIŞTI

    Castro kardeşler afla hapisten çıkarken Fidel, Meksika’ya gitti ve burada Kübalı sürgünlerle birlikte ülkeye dönüp direnişi sürdürmenin planlarına başladı. Che Guevara ile de burada tanıştı. Aynı yıl, Batista’nın 4 yıllık görev süresi başladı. CIA, Küba’da Komünist Faaliyetlerin Bastırılması için Büro kurdu.

    1956: DEVRİMCİLER KÜBA’YA DÖNDÜ

    Granma

    Granma gemisinin rotası

    Harita: Wikimedia Commons

    Fidel Castro, 2 Aralık’ta 81 kişiyle birlikte Granma gemisiyle doğu Küba’ya çıktı. Karaya çıkar çıkmaz saldırıya uğrayan devrimcilerin birçoğu öldürüldü ya da tutsak alındı. Kaçmayı başaranlar arasında Castro kardeşler ve Che Guevara da vardı. Bu küçük grup, Sierra Maestra dağlarında Batista rejimine karşı 26 Temmuz Hareketi ismiyle gerilla mücadelesine başladı.

    Batista'nın ölüm mangaları

    Batista'nın ölüm mangaları (1956)

    Fotoğraf: Museo de la Revolución/Wikimedia Commons

    1957: HUZURSUZLUK BÜYÜYOR

    13 Mart’ta çoğu Batista'ya karşıt öğrencilerden oluşan bir grup (Directorio Revolucionario) başkent Havana’daki başkanlık sarayına yönelik başarısız bir saldırı girişimi gerçekleştirdi. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

    Directorio Revolucionario

    Devrimci Havana Üniversitesi öğrencileri(Directorio Revolucionario)

    Fotoğraf: Wikimedia Commons

    Küba bu dönemde her alanda direnişin büyüdüğü bir sürece girdi. Batista yönetimi, genel grevleri zorla bastırırken 1 Ağustos’ta örgütlenme ve ifade özgürlüğüne yönelik anayasal haklar askıya alındı. 4 Eylül’de başkanlık seçiminin planlandığı gibi Haziran 1958’de gerçekleştirileceği açıklandı. 5 Eylül’de Cienfuegos’taki bir ayaklanmada kentin limanı direnişçilerin eline geçti. Rejim güçlerinin karşı saldırısında 100’den fazla kişi öldü.

    1958: DEVRİMİN AYAK SESLERİ...

    ABD’nin özel olarak eğitmeye başladığı rejim güçleri, Sierra Maestra dağlarındaki devrimcilere karşı büyük bir operasyon başlattı. Ancak savaşta üstünlük gerillalara geçti.

    Raul Castro

    Soldan sağa: Raúl Castro, Vilma Espín Guillois, Jorge Risquet ve José Nivaldo Causse

    Fotoğraf: Wikimedia Commons

    Devrim fikrinin ve devrimci mekanizmaların halk içerisinde gittikçe yayılması sonrası ABD, Batista’nın yerine yeni bir kukla bularak hareketin önüne geçmeye çalıştı. Bu amaçla, silah ambargosu başlatıldı ve Batista’nın ülkeyi terk ederek Florida’ya kaçması istendi. Ancak Batista bunu reddetti ve seçimlerin de ertelendiğini ilan etti. Juan Marinello’nun öncülüğündeki komünistler bunun üzerine genel grev kararı aldı. Genel grevi başarısız kılmak için tüm gücünü ortaya koyan Batista rejimi, bir yandan da gerillalara karşı saldırılarını genişletti ancak yenildiler.  3 Kasım’daki seçimlere 26 Temmuz Hareketi’nin kontrolündeki bölgelerde katılım olmadı. Genel toplamda ise oyların sayımında büyük şaibe yaşandı. Batista’nın adayı Andres Rivero Agüero’nun kazandığı açıklandı ancak kimse bu sonuçları kabul etmedi.

    Gayrimeşru seçimler, devrim hareketinin elini daha da güçlendirdi. Gerilla güçleri artık açık alanda orduya rahatlıkla karşı koyabiliyordu. 27 Aralık’ta Che Guevara öncülüğündeki güçler Santa Clara’da silah ve mühimmat dolu bir zırhlı treni ele geçirdi. Bu, rejime büyük bir darbe oldu.

    Mumia Abu Jamal yazdı: Fidel Castro

    1959: BATİSTA KAÇTI, DEVRİMİN ZAFERİ İLAN EDİLDİ

    Artık koltuğunda oturamayacağını anlayan Batista, 1 Ocak 1959’da Dominik Cumhuriyetine kaçtı. 20 Ağustos’ta Portekiz adası Madeira’ya geçti ve ömrünün sonuna kadar burada kaldı.

    Fidel Castro

    Fidel Castro, 8 Ocak 1959'da Havana'ya girerken...

    Fotoğraf: El Fogonero/Wikimedia Commons

    Devrimin zaferini ilan eden Castro, Batista’nın yetkilerini devrettiği cuntacılarla anlaşmayı reddetti. 3 Ocak’ta Guevara’nın öncülüğündeki ilk devrim güçleri, Havana’ya direnişle karşılaşmadan girdi. Castro, Havana’ya yeni hükümetin ilan edildiği 8 Ocak’ta geldi. Yeni hükümette Avukat Manuel Urrutia Lleó devlet başkanı, Castro ise başbakan oldu. (DIŞ HABERLER)

    Che Guevara’nın 1964’te Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşma

    Che Guevara’nın 1964’te Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşma

    4 fotoğraf ve Che

    4 fotoğraf ve Che

    Fidel Castro kimdir?

    Fidel Castro kimdir?

    Fidel Castro, 90 yaşında hayatını kaybetti

    Fidel Castro, 90 yaşında hayatını kaybetti

    Fidel Para Siempre*

    Fidel Para Siempre*

    ETİKETLER:
    31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Direnişteki işçiler: 2019'da sendikalı şekilde işbaşı yapmak istiyoruz
    SONRAKİ HABER

    Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir oyları yeniden sayılacak
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Tanzim çare olmadı, fiyat hesabı tutmadı

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    31 Mart seçiminden kalanlar

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    'Reform dönemi' dedikleri 'karşı reform dönemi'dir!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Şimdi ne olacak?

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    İşini kaybetmek istemiyorsan hastalanınca rapor alma yıllık izin kullan

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Hekimlerden açık mektup
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Binali Yıldırım: Sanki biz 3-4 gün oyalamak için pozisyon alıyoruz
    Binali Yıldırım: Sanki biz 3-4 gün oyalamak için pozisyon alıyoruz

    Ekrem İmamoğlu'nun "Mazbatamı verin" çağrısına dair konuşan Binali Yıldırım "Sanki biz 3-4 gün oyalamak için pozisyon alıyoruz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara'da bazı ilçelerde büyükşehir oyları yeniden sayılıyor
    Ankara'da bazı ilçelerde büyükşehir oyları yeniden sayılıyor

    Ankara'da bazı ilçelerde büyükşehir oylarının yeniden sayımına başlandı ancak AA'nın ve CHP'nin verdiği ilçe bilgileri arasında çelişki bulunuyor.

    Metin Alataş cinayetinin failleri 9 yıldır bulunmadı
    Metin Alataş cinayetinin failleri 9 yıldır bulunmadı

    Cansız bedeni bir portakal bahçesinde ağaca asılı bulunan Azadiya Welat gazetesi çalışanı Metin Alataş’ın failleri 9 yıldır bulunamadı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da 15 ilçede geçersiz, 3 ilçede tüm oylar yeniden sayılıyor
    İstanbul'da 15 ilçede geçersiz, 3 ilçede tüm oylar yeniden sayılıyor

    İstanbul'da AKP ve CHP'nin itirazları sonucu 15 ilçede geçersiz oylar; Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde ise tüm oylar yeniden sayılıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Siraç Yüksek'in annesi: Benim oğlum gitti, başka çocuklar gitmesin
    Siraç Yüksek'in annesi: Benim oğlum gitti, başka çocuklar gitmesin

    Osmaniye 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Siraç Yüksek, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek amacıyla yaşamına son verdi

    Gebze'de binlerce eğitimci "Şiddete hayır" diyerek yürüdü
    Gebze'de binlerce eğitimci "Şiddete hayır" diyerek yürüdü

    Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında binlerce eğitimci şiddete karşı yürüdü.

    Çaldağı'da kimyasal madde şüphesi!
    Çaldağı'da kimyasal madde şüphesi!

    Turgutlu Çaldağı’da bilirkişi keşfinde kesilen ağaçların dibine kimyasal dökülmüş olabileceği belirtildi.

    Buca'da pek çok tarihi alanın doğal sit kararı kaldırıldı
    Buca'da pek çok tarihi alanın doğal sit kararı kaldırıldı

    Buca'da aralarında De Jongh Köşkü'nün alanı ile Forbes Köşkü'nün olduğu Seyfi Demirsoy Hastanesi ve DEÜ kampüslerinin doğal sit kararları kaldırıldı.

    Fadik Sevin Atasoy’dan yeni oyun: Bir esin perisinin davası - Muse
    Fadik Sevin Atasoy’dan yeni oyun: Bir esin perisinin davası - Muse
    Selahattin Demirtaş ikinci öykü kitabı "Devran"ı çıkarıyor
    Selahattin Demirtaş ikinci öykü kitabı "Devran"ı çıkarıyor
    Kupada yarı final golsüz başladı: Galatasaray 0-0 Yeni Malatyaspor
    Kupada yarı final golsüz başladı: Galatasaray 0-0 Yeni Malatyaspor
    Savaş Dinçel’in 77. yaşı tiyatro ödülleriyle kutlandı
    Savaş Dinçel’in 77. yaşı tiyatro ödülleriyle kutlandı
    Mikail Aslan 7 Nisan’da İstanbul’da sahne alacak
    Mikail Aslan 7 Nisan’da İstanbul’da sahne alacak
    Yeni e’de gündem: Başakşehir Futbol Kulübü
    Yeni e’de gündem: Başakşehir Futbol Kulübü
    NATO 70 yaşında: Kutlanacak ne var?
    NATO 70 yaşında: Kutlanacak ne var?

    Batılı kapitalist devletlerin ABD öncülüğünde, SSCB'ye karşı 4 Nisan 1949’da kurduğu NATO 70. yılında derin bir “varlık krizi”yle karşı karşıya.

    AKP’ye yakın medya "İstanbul'da sandık darbesi" taarruzunda
    AKP’ye yakın medya "İstanbul'da sandık darbesi" taarruzunda

    İktidara yakın medya, İstanbul’daki yenilgi sonrası “seçim hileleri” anlatısına sığındı.

    GÜNCELLENDİ
    Sağlık emekçileri: Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın
    Sağlık emekçileri: Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın

    İzmir Bornova’da bir hekimin, hasta yakınları tarafından darbedilmesine tepki gösterek sağlıkçılar, şiddete karşı iş bırakma çağrısı yaptı.

    EMEP'in desteklediği adaylar: Seçimlerden sonra da mücadeleye devam
    EMEP'in desteklediği adaylar: Seçimlerden sonra da mücadeleye devam

    Emek Partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde desteklediği bağımsız adaylar, seçimlerden sonra mücadeleye devam vurgusu yapıyor.

    HDP’den Dersim açıklaması: Kayyım tahribatına karşı birlikte mücadele
    HDP’den Dersim açıklaması: Kayyım tahribatına karşı birlikte mücadele

    HDP'den Dersim'deki yerel seçim sonuçlarına dair yapılan açıklamada "Seçilenlerle birlikte hareket etme ve ortak kültürü inşa etme" vurgusu yapıldı.

    Özgür Gündem nöbetçi genel yayın yönetmenliği davasında ceza yağdı
    Özgür Gündem nöbetçi genel yayın yönetmenliği davasında ceza yağdı

    Özgür Gündem ile dayanışmak için eş genel yayın yönetmenliği yapan ve aralarında Yazarımız İhsan Çaralan’ın da olduğu 9 kişiye ceza yağdı.

    CHP: Merkezefendi Belediyesi’nde belgeler kaçırılıyor
    CHP: Merkezefendi Belediyesi’nde belgeler kaçırılıyor

    Denizli’de CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Tolga Varlıker, seçimi kaybeden AKP’li belediye yönetiminin belediyeden belge kaçırdığını iddia etti.

    Ekrem İmamoğlu: Adalet istiyoruz, mazbatamızı talep ediyoruz
    Ekrem İmamoğlu: Adalet istiyoruz, mazbatamızı talep ediyoruz

    Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yerel seçim sonuçlarına itirazlara dair açıklama yaptı.

    Buldan: Muş’taki itirazımız kabul edilmezse AYM ve AİHM’e başvuracağız
    Buldan: Muş’taki itirazımız kabul edilmezse AYM ve AİHM’e başvuracağız

    HDP’nin Muş seçimlerine itirazının reddedilmesine tepki gösteren Pervin Buldan, "AKP itirazları kabul edilirken, HDP'nin itirazları edilmiyor" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Şırnak'ta AKP nasıl kazandı?
    Şırnak'ta AKP nasıl kazandı?

    HDP'nin yüzde 70'i aşkın oy oranına sahip olduğu Şırnak'ta AKP, 61,79 ile birinci parti oldu. Peki oy oranlarındaki bu değişim nasıl gerçekleşti?

    GÜNCELLENDİ
    YSK Başkanı Sadi Güven: Sayım yeniden başlamışsa sonuna kadar gidilir
    YSK Başkanı Sadi Güven: Sayım yeniden başlamışsa sonuna kadar gidilir

    YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına itiraz sürecine dair açıklamasında "Oylar ilk kez yeniden sayılmıyor" dedi.

    Yazarımız Yusuf Karataş’ın yurt dışı yasağı yine kaldırılmadı
    Yazarımız Yusuf Karataş’ın yurt dışı yasağı yine kaldırılmadı

    Evrensel Yazarı ve EMEP MYK Üyesi Yusuf Karataş hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmazken dava 11 Eylül'e ertelendi.

    GÜNCELLENDİ
    Enflasyon yine arttı: Yüzde 19,71
    Enflasyon yine arttı: Yüzde 19,71

    TÜİK verilerine göre mart ayında yıllık enflasyon yüzde 19,71 oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 3 Nisan 2019 Çarşamba
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 3 Nisan 2019 Çarşamba

    Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalıştık.

    AKP kulislerinde gündem: Seçimin faturası kime kesilecek?
    AKP kulislerinde gündem: Seçimin faturası kime kesilecek?

    Kulislerde AKP'de yerel seçim yenilgisinin faturasının kime kesileceği konuşuluyor. Parti çevrelerinde gündem seçimin "artçı sarsıntıları".

    GÜNCELLENDİ
    Kars | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    Kars | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    Kars 31 Mart 2019 yerel seçim sonucu ve partilerin oy oranları, eski seçimlerin sonuçları...