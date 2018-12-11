Che Guevaraâ€™nÄ±n 1964â€™te BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™de yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma

Che Guevara, 11 AralÄ±k 1964â€™te New Yorkâ€™taki BirleÅŸmiÅŸ Milletler Zirvesiâ€™nde KÃ¼ba heyeti adÄ±na tarihi bir konuÅŸma yaptÄ±.

11 AralÄ±k 1964’te Küba Devrimi 5. yÄ±lÄ±nÄ± geride bÄ±rakmaya hazÄ±rlanÄ±rken New York’taki 19. BirleÅŸmiÅŸ Milletler Zirvesi’nin en popüler konuÄŸu Ernesto ‘Che’ Guevara idi.

1945’te 50 ülkeyle kurulan BirleÅŸmiÅŸ Milletler, 1964’e gelindiÄŸinde 115 üyeye ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun önemli nedenlerinden biri 2. Dünya SavaÅŸÄ± sonrasÄ± yaÅŸanan dekolonizasyon süreciydi. SSCB, Çin gibi ‘devrim’ ülkelerinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra geçmiÅŸte emperyalistlerin boyunduruÄŸunda olan pek çok halk ayaÄŸa kalkÄ±yor ve özellikle Asya ile Afrika’da birbiri ardÄ±na genç cumhuriyetler kuruluyordu.

Bunlar arasÄ±nda yer alan, 3 eski Britanya sömürgesi, Zambiya, Malavi ve Malta, 1964’te BM’ye katÄ±lan ülkeler arasÄ±nda yer alÄ±yordu.

Che’nin zamanÄ±nda büyük ses getiren konuÅŸmasÄ±, emperyalizme karÅŸÄ± halklarÄ±n özgürlük arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± temel alÄ±yor, farklÄ± sistemlere sahip ülkelerin barÄ±ÅŸçÄ±l biçimde yaÅŸamalarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini savunuyordu. Che, Küba ve Latin Amerika dahil olmak üzere bu barÄ±ÅŸa en büyük tehdidi oluÅŸturan ABD emperyalizmini ve onun destekçilerini mahkum ettiÄŸi konuÅŸmasÄ±nda, dünyanÄ±n her yerindeki özgürlük hareketlerini desteklediklerini vurguluyordu.

Dönemin bu anlamdaki önemli krizlerinden Türkiye-KÄ±brÄ±s meselesine de deÄŸinen Che’nin tarihi konuÅŸmasÄ±nÄ±n belli baÅŸlÄ± bölümlerini hatÄ±rlatÄ±rken günümüzde de halklarÄ±n kendi kaderlerini tayin hakkÄ±nÄ± tanÄ±mayan ve kapitalizmi bayrak edinen anlayÄ±ÅŸÄ±n neden olduÄŸu benzer sorunlarÄ±n/aktörlerin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msamamak mümkün deÄŸil.

KonuÅŸma sÄ±rasÄ±nda New York’taki KübalÄ± devrim karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n bazukalÄ± saldÄ±rÄ±yla gerçekleÅŸtirdikleri provokasyon giriÅŸiminin de sonuçsuz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtelim.

KRÄ°ZLERÄ°N ÇÖZÜMÜNDE BM’NÄ°N ROLÜ

KonuÅŸmasÄ±na, yeni üyeler Zambiya, Malavi ve Malta’yÄ± selamlayarak baÅŸlayan Che, bundan sonra “Daha fazla ulusun emperyalizme karÅŸÄ± mücadele eden ‘BaÄŸlantÄ±sÄ±z’* ülkeler arasÄ±na katÄ±lmasÄ±nÄ± umduÄŸunu” dile getiriyor.

SömürgeciliÄŸin devrinin sonuna yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Afrika, Asya ve Latin Amerika’da milyonlarca insanÄ±n yeni bir yaÅŸam ve kendi kaderini tayin hakkÄ± için ayaÄŸa kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Che, bu ülkelerden biri olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Küba’nÄ±n sorumluluklarÄ±nÄ±n bilincinde olarak açÄ±k ve net bir ÅŸekilde sorunlarÄ± dile getireceÄŸini ifade ediyor.

Che’nin üzerinde durduÄŸu ilk mesele, BM’nin tüm üye ülkelerin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± ve çÄ±karlarÄ±nÄ± gözetecek ÅŸekilde hareket etmesi üzerine:

“Bu Meclis’in kendisini rehavetten kurtardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ileriye doÄŸru gittiÄŸini görmek isteriz. Komitelerin çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ilk sorunda durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmek isteriz. Emperyalizm dünyanÄ±n sorunlarÄ±nÄ± çözmekten çok bu toplantÄ±yÄ± anlamsÄ±z bir hitabet yarÄ±ÅŸmasÄ±na çevirmek istiyor. Bunu yapmalarÄ±na engel olmalÄ±yÄ±z.

Buna hakkÄ±mÄ±z olduÄŸunu, bunun görevimiz olduÄŸunu düÅŸünüyoruz çünkü ülkemiz dünyada en ciddi anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± noktalardan birinde bulunuyor. Küçük ülkelerin egemenlik hakkÄ±nÄ±n gün gün, dakika dakika, teste tabi tutulduÄŸu yerlerden birindeyiz. AynÄ± zamanda ülkemiz, ABD emperyalizminden yalnÄ±zca birkaç adÄ±m uzaklÄ±kta yer almasÄ±yla özgürlüÄŸün siper noktalarÄ±ndan biridir ve her gün insanlÄ±ÄŸÄ±n kendini özgürleÅŸtirebileceÄŸini ve özgür kÄ±lmaya devam edebileceÄŸini eylemleriyle göstermektedir.

Elbette artÄ±k her geçen gün daha da güçlenen ve güçlü mücadele silahlarÄ± edinen bir sosyalist kamp da bulunuyor. Ancak hayatta kalabilmemiz için içerideki birliÄŸin korunmasÄ±, kendi kaderimize inanç, bir ülkenin savunulmasÄ± ve devrim için ölümüne savaÅŸabilme iradesi gibi ÅŸartlar da gerekiyor. DeÄŸerli delegeler, bu ÅŸartlar Küba’da mevcuttur.”

'BARIÅžÇIL BÄ°R ARADA YAÅžAM' VURGUSU

BM’nin öncelikli olarak farklÄ± ekonomik ve sosyal sistemlere sahip ülkelerin barÄ±ÅŸçÄ±l bir arada yaÅŸamÄ±nÄ± mümkün kÄ±lmakla görevli olduÄŸunu söyleyen Che, bu konuda önemli adÄ±mlar atÄ±lsa da “Emperyalizmin ve özellikle de ABD emperyalizminin barÄ±ÅŸçÄ±l bir aradalÄ±ÄŸÄ±n yalnÄ±zca süper güçlerin sahip olabileceÄŸi ayrÄ±calÄ±klÄ± bir hak olduÄŸuna dünyayÄ± inandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±” belirtiyor.

Che, burada Kahire’de yapÄ±lan 2. BaÄŸlantÄ±sÄ±zlar Hareketi deklarasyonundan alÄ±ntÄ± yapÄ±yor ve dünya barÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸlayabilmek için barÄ±ÅŸçÄ±l bir arada yaÅŸamÄ±n güçlü ülkelerle sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

Dünya barÄ±ÅŸÄ±nÄ± tehdit eden ABD-BatÄ± emperyalizmiyle baÄŸlantÄ±lÄ± hareketlere tek tek deÄŸinen Che, Kamboçya, Laos, Vietnam, Gine, Angola, Mozambik, Porto Riko, Guyana, Guadalup, Martinik, Güney Afrika ve Kongo’da yaÅŸananlara dikkat çekiyor.

TÜRKÄ°YE-KIBRIS SORUNU

Che, KÄ±brÄ±s’ta barÄ±ÅŸçÄ±l bir arada yaÅŸamÄ±n tehdit altÄ±nda olduÄŸunu ve bunun sorumlusunun da Türkiye Devleti ile NATO olduÄŸunu ÅŸu sözlerle ifade ediyor:

“Bir arada barÄ±ÅŸ içinde yaÅŸama ilkesi, KÄ±brÄ±s’ta Türkiye hükümeti ve NATO’nun baskÄ±larÄ±yla acÄ±masÄ±zca zora sokuluyor ve KÄ±brÄ±s halkÄ±yla hükümetini egemenliÄŸini savunma konusunda kahramanca bir duruÅŸ sergilemeye zorluyor.”

2 ÇÄ°N ALDATMACASI

Bu bölümde Che’nin vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± diÄŸer önemli uluslararasÄ± sorunlar arasÄ±nda BM’ye Çin adÄ±na Çin Halk Cumhuriyeti yerine Çan Kay Åžek’in yönetimindeki Tayvan’Ä±n çaÄŸrÄ±lmasÄ±; BatÄ± Almanya ile DoÄŸu Almanya ve “kardeÅŸ cumhuriyetimiz” dediÄŸi Endonezya ile Malezya arasÄ±ndaki problemler var.

Che, burada Çin’le ilgili ÅŸunlarÄ± söylüyor:

“Ä°ki Çin” aldatmacasÄ±nÄ± güçlü bir ÅŸekilde reddetmeliyiz. Çan Kay Åžek çetesinin Tayvan’Ä± BirleÅŸmiÅŸ Milletler’de kalamaz. TekrarlÄ±yoruz, yapmamÄ±z gereken ÅŸey gaspçÄ±nÄ±n kovulmasÄ± ve Çin halkÄ±nÄ±n meÅŸru temsilcilerinin çaÄŸrÄ±lmasÄ±dÄ±r.”

Küba’nÄ±n da dile getirdiÄŸi bu iÅŸlem ancak 1971 yÄ±lÄ±nda hayata geçiyor.

Che’nin “Almanyalar” konusundaki sözleriyse ÅŸöyle:

“Ä°ki ayrÄ± Almanya’nÄ±n var olduÄŸu gerçeÄŸi tanÄ±nmalÄ±dÄ±r: Almanya Demokratik Cumhuriyeti ve Federal Cumhuriyet. Almanya sorunu ancak Almanya Demokratik Cumhuriyeti’nin tüm haklarÄ± tanÄ±narak ve direkt onun da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± müzakerelerle çözülebilir.“

SÄ°LAHSIZLANMA

Che, dönemin önemli gündemleri arasÄ±nda yer alan silahsÄ±zlanma ile ilgili ÅŸunlarÄ± söylüyor:

“Genel ve tam silahsÄ±zlanmayÄ± desteklediÄŸimizi ifade ediyoruz. Bunun da ötesinde tüm termonükleer silahlarÄ±n tamamen imha edilmesini savunuyoruz ve bu hedefi bir gerçekliÄŸe dönüÅŸtürmek için tüm uluslarÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± bir konferans düzenlenmesini destekliyoruz. BaÅŸbakanÄ±mÄ±z bu zirve öncesi yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada silahlanma yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n her zaman savaÅŸa yol açtÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Dünyada artÄ±k yeni nükleer güçler var ve bunlarÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmesi olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± büyüyor. Biz, tüm termonükleer silahlarÄ±n tamamen yok edilmesi ve ilk adÄ±m olarak tüm testlerin yasaklanmasÄ± için böylesi bir konferansÄ±n gerekli olduÄŸuna inanÄ±yoruz. Bununla birlikte tüm ülkelerin diÄŸer ülkelerin sÄ±nÄ±rlarÄ±na saygÄ± göstermesi gerektiÄŸini ve konvansiyonel silahlarla da olsa herhangi bir saldÄ±rganlÄ±kta bulunmamasÄ± gerektiÄŸini söylüyoruz.

Genel ve tam silahsÄ±zlanma, tüm nükleer mühimmatÄ±n yok edilmesi, yeni termonükleer aygÄ±tlarÄ±n ve her türlü nükleer testin durdurulmasÄ±nÄ± savunan halklarÄ±n sesine sesimizi eklerken uluslarÄ±n toprak bütünlüÄŸüne saygÄ± gösterilmesi ve emperyalizmin silahlÄ± elinin zapt edilmesinin de gerekli olduÄŸunu söylüyoruz çünkü konvansiyonel silahlar da diÄŸerlerinden daha az tehlikeli deÄŸildir. Kongo’da binlerce savunmasÄ±z yurttaÅŸÄ± öldürenler atom bombasÄ± kullanmadÄ±. Konvansiyonel silahlar kullandÄ±. Konvansiyonel silahlar emperyalizm tarafÄ±ndan da kullanÄ±ldÄ± ve çok sayÄ±da ölüme neden oldu.

AyrÄ±ca buradaki talepler iÅŸler hale gelse dahi, ABD kendi topraklarÄ±mÄ±zda, Porto Riko’da, Panama’da ve diÄŸer Latin Amerika ülkelerindeki saldÄ±rgan üslerini koruduÄŸu sürece hiçbir bölgesel nükleersizleÅŸtirme paktÄ±na baÄŸlÄ± kalmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtmek isteriz. Amerikan Devletleri Organizasyonu’nun Küba’ya karÅŸÄ± ilan ettiÄŸi son kararlar Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda kendi savunmamÄ±zÄ± saÄŸlayabilecek durumda olmamÄ±z gerektiÄŸini savunuyoruz.”

‘SOSYALÄ°ZMÄ° Ä°NÅžA ETMEK Ä°STÄ°YORUZ'

Che, konuÅŸmasÄ± boyunca baÅŸta Karayipler olmak üzere ABD’nin kendilerine ve bölgeye dönük provokasyonlarÄ±na dikkat çekiyor. Küba’nÄ±n ise savaÅŸa neden olabilecek bu provokasyonlara kapÄ±lmadan onurlu bir duruÅŸ sergilediÄŸini ifade ediyor:

“Sosyalizmi inÅŸa etmek istiyoruz. BarÄ±ÅŸ için mücadele edenlerin destekçisi olduÄŸumuzu ilan ettik. Marksist Leninist olsak da baÄŸlantÄ±sÄ±z ülkeler grubuna dahil olduÄŸumuzu ilan ettik çünkü baÄŸlantÄ±sÄ±z ülkeler de bizim gibi emperyalizme karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor. Biz barÄ±ÅŸ istiyoruz. HalkÄ±mÄ±z için daha iyi bir yaÅŸam inÅŸa etmek istiyoruz. Bu yüzden Yankilerin ÅŸu ana kadar ürettiÄŸi provokasyonlara kapÄ±lmadÄ±k. Ancak onlarÄ± yönetenlerin düÅŸünce yapÄ±larÄ±nÄ± biliyoruz. BarÄ±ÅŸ için çok aÄŸÄ±r bir bedel ödememizi istiyorlar. Bizse bu bedelin onurumuzun sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± söylüyoruz.”

‘YA VATAN YA ÖLÜM’

Che Guevara’nÄ±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n en meÅŸhur kÄ±smÄ± finalidir. Che burada hem ABD içerisinde siyahlara ve diÄŸer azÄ±nlÄ±klara dönük yapÄ±lan Ä±rkçÄ± uygulamalarÄ± hatÄ±rlatÄ±yor hem de Latin Amerika halklarÄ±nÄ±n artÄ±k boyunduruk altÄ±nda yaÅŸamak istemediÄŸini gösterdiÄŸini vurucu cümlelerle dile getiriyor. KÄ±saltarak aktaralÄ±m:

“Küba, deÄŸerli delegeler, kendisini baÅŸkalarÄ±na baÄŸlayan hiçbir zinciri olmayan özgür ve egemen bir ülkedir. TopraklarÄ±nda yabancÄ± yatÄ±rÄ±mlar, politikasÄ±nÄ± belirleyen üst valiler yoktur… ÖrneÄŸimiz, kÄ±tamÄ±zda meyvelerini verecektir ve ÅŸimdiden Guatemala’da, Kolombiya’da ve Venezuela’da bunlarÄ± bir ölçüye kadar görebiliyoruz.

Küçük düÅŸman ya da dikkate deÄŸer olmayan bir güç yoktur çünkü artÄ±k izole bir halk kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. 2. Havana Deklarasyonu’nda belirtildiÄŸi gibi:

Latin Amerika’daki hiçbir ulus zayÄ±f deÄŸildir çünkü her biri aynÄ± acÄ±larÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸ, aynÄ± hisleri barÄ±ndÄ±ran, aynÄ± düÅŸmana sahip, daha iyi bir gelecek için aynÄ± hayalleri olan ve dünya genelinde dürüst erkek ve kadÄ±nlarÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±na güvenen 200 milyonluk bir kardeÅŸliÄŸin parçalarÄ±dÄ±r.

Bu destan, aç Yerliler, topraksÄ±z köylüler, sömürülen iÅŸçiler tarafÄ±ndan yazÄ±lacaktÄ±r. Kanayan Latin Amerika topraklarÄ±nda sayÄ±sÄ± çok olan ilerici kitleler, dürüst ve parlak entelektüeller tarafÄ±ndan yazÄ±lacaktÄ±r. Kitlelerin ve fikirlerin direniÅŸi. Emperyalizm tarafÄ±ndan horlanan ve küçümsenen; uykusundan uyanmaya baÅŸlayan halklarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan geleceÄŸe taÅŸÄ±nacak bir destan. Emperyalizm bizi zayÄ±f ve itaatkar bir sürü olarak gördü ancak ÅŸimdi o sürüden korku duyuyorlar. Yankilerin tekelci kapitalizmi artÄ±k 200 milyonluk Latin AmerikalÄ±larÄ± mezarlarÄ±nÄ± kazacak devasa bir sürü olarak görüyor.

ArtÄ±k kÄ±tanÄ±n bir ucundan diÄŸerine onlar kendi zamanlarÄ±nÄ±n geldiÄŸini gösteriyor. Åžimdi bu isimsiz, renkli, kasvetli, suskun Amerika, kendi tarihini kanÄ±yla yazmaya baÅŸlÄ±yor, onun için direniyor ve ölüyor.

Çünkü ÅŸimdi Amerika’nÄ±n daÄŸlarÄ±nda, ovalarÄ±nda, ormanlarÄ±nda, yaylalarÄ±nda, kÄ±rsalÄ±nda ya da ÅŸehirlerindeki trafik karmaÅŸasÄ±nda, büyük okyanuslarÄ±n veya nehirlerin kÄ±yÄ±sÄ±nda, dünya titriyor. Kendilerine ait olan ne varsa onun uÄŸruna canÄ±nÄ± vermeye hazÄ±r, 500 yÄ±ldÄ±r ÅŸunun bunun tarafÄ±ndan birer birer gasbedilen haklarÄ±nÄ± yeniden almaya hazÄ±r, arzulu eller ileriye doÄŸru uzanÄ±yor. Åžimdi, tarih Latin Amerika’da yaÅŸayan yoksullarÄ±, tarihlerini kendileri yazmak kararÄ±nda olanlarÄ±, horlananlarÄ± hesaba katmak durumundadÄ±r. Onlar ÅŸimdi yolda, yayan, her gün, yüzlerce kilometrelik bitmek tükenmek bilmeyen bir yürüyüÅŸle yönetim “doruÄŸuna” ulaÅŸmaya, haklarÄ±nÄ± elde etmeye doÄŸru gidiyorlar.

Onlar ÅŸimdi silahlÄ±. TaÅŸlarla, sopalarla, bÄ±çaklarla, ÅŸu ya da bu yönde, her gün topraklan iÅŸgal ediyor, kendilerinin olan topraÄŸa daha da sarÄ±lÄ±yor, onu canlarÄ± pahasÄ±na olsa dahi hiç korkmadan savunuyorlar. Onlar ÅŸimdi pankartlar, bayraklar, sloganlar taÅŸÄ±yor, bunlarÄ± daÄŸlarÄ±n rüzgarÄ±nda, ovalar boyunca dalgalandÄ±rÄ±yorlar. Adalet isteyen bu öfke dalgasÄ±, bastÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ kinlerin, ayaklar altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ haklarÄ±n bu kabaran dalgasÄ±, Latin Amerika topraklarÄ±ndan yükselen bu devrim dalgasÄ± hiçbir zaman durmayacak, yenileri eklenerek devam edecektir. Geçen her gün, bu dalga daha da büyüyecektir. Çünkü en büyük sayÄ±dan, her yönüyle çoÄŸunluktan, emeÄŸiyle zenginlikleri biriktirenlerden, deÄŸerleri yaratanlardan, tarihin tekerleklerini döndürenlerden, uyutulduktan sersemletici uzun uykudan artÄ±k uyananlardan oluÅŸmaktadÄ±r.

Bu büyük insan kitlesi artÄ±k “Yeter” demiÅŸ ve yürüyüÅŸüne baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Ve bu dev yürüyüÅŸleri daha önce uÄŸruna birden fazla kez öldükleri gerçek baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa ulaÅŸana kadar durdurulamayacaktÄ±r. Ancak bugün ölenler Domuzlar Körfezi’nde ölen KübalÄ±lar gibi ölecektir. Onlar kendi gerçek ve asla teslim olmayacak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ± için ölecekler.

Tüm bu olanlar, sayÄ±n delegeler, tüm kÄ±tanÄ±n bu yeni iradesi, kitlelerimizin mücadele kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dile getiriliÅŸ ÅŸekli olan, istilacÄ±nÄ±n silahlÄ± kolunu felce uÄŸratan çÄ±ÄŸlÄ±kla özetlenebilir. Bu çÄ±ÄŸlÄ±k, tüm dünya halklarÄ±nca, özellikle de Sovyetler BirliÄŸi’nin liderliÄŸindeki sosyalist kamp ülkelerinde anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ve benimsenmiÅŸtir.

Bu çÄ±ÄŸlÄ±k: “Ya vatan ya ölüm”dür.”

* ’BaÄŸlantÄ±sÄ±zlar Hareketi’, 1961’de ‘SoÄŸuk SavaÅŸ’ sÄ±rasÄ±nda kendisine ABD ve SSCB’den ayrÄ± bir rota çizmek isteyen ülkelerden oluÅŸuyordu. Ä°lk üyeler arasÄ±nda Yugoslavya, MÄ±sÄ±r, Hindistan, Endonezya, Gana, Küba gibi devletler vardÄ±.

4 fotoÄŸraf ve Che

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 12:15

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