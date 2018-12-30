Popovich: Devrim deyince aklıma Che, Lenin geliyor

San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, NBA tarihinin en başarılı koçlarından biri olmasının yanı sıra gazetecilere verdiği kimi zaman bilge kimi zaman nüktedan yanıtlarla tanınıyor.

Hafta içerisinde Denver Nuggets’la oynadıkları maç sonrası rakip pivot “Nikola Jokic’in NBA’deki ‘uzun’ tanımında nasıl bir devrime yol açtığı” sorusunu yanıtlaması istenen koçun yanıtı “Bu cevabı ancak Popovich verebilirdi” dedirtti.

Tim Duncan ve David Robinson gibi NBA tarihinin gelmiş geçmiş en iyi uzunlarından ikisiyle yıllarca çalışan Popovich’in yanıtı şöyle oldu: “Devrim deyince aklıma Che Guevara, Ivan Illich, Lenin gibi insanlar geliyor. Jokic’in bir devrimci olduğunu düşünmüyorum. Bence biraz abartıyorsun.”

Elbette Popovich’in esprili tarih dersi Jokic’in NBA tarihinin özel uzunlarından biri olma yolunda olduğu gerçeğine gölge düşürmüyor. NBA’de 4. senesini geçiren Sırp pivot Jokic, 17.8 sayı, 9.8 ribaunt, 7.4 asist ortalamalarıyla oynuyor. NBA'in Arvydas Sabonis’ten bu yana gördüğü en iyi uzun pasör(Jokic’in, bu özelliğini Sabonis’e göre çok daha fazla kullanabileceği bir dönemde oynadığını hatırlatalım) olarak nitelenen Jokic’in adı sezonun MVP adayları arasında geçiyor.

TRUMP'A 'RUHSUZ BİR KORKAK' DEMİŞTİ

Popovich, daha önce ABD Başkanı Donald Trump için de sert eleştirilerde bulunmuştu. "Ruhsuz bir korkak" dediği Trump'ın insanların içerisindeki karanlık tarafı ortaya çıkardığını söyleyen 69 yaşındaki koç, Trump karşıtı eylemlere desteğini açıklamıştı. (SPOR SERVİSİ)

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