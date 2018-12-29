Hasta tutuklu SEGBİS'le bağlandığı duruşmada yaşamını yitirdi
Edirne F Tipi Cezaevi’nden SEGBİS ile Mardin'deki duruşmasına katılan hasta tutuklu, duruşma sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: MA
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu 70 yaşındaki hasta tutuklu İbrahim Akbaba, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bağlanan Akbaba’nın geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Akbaba, 6 Aralık 2017 tarihinde Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmişti.
Akbaba, Şubat 2017’de tutuklandı. İleri derecede diyabet, kalp ve katarakt hastası olan ve açık kalp ameliyatı geçirmiş olan İbrahim Akbaba, 2015 yılında felç geçirmiş olmasından dolayı halen ellerini yeterince kullanamamakta, diğer taraftan şeker hastalığı nedeniyle bacağı kesilmiş durumdaydı. (MA)