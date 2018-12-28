Gazeteci Mine Kırıkkanat'a soruşturma açıldı

Cumhuriyet yazarı Gazeteci Mine Kırıkkanat hakkında, Halk TV’de yayınlanan “Halk Arenası” programındaki sözleri nedeniyle, “Halkın bir kesimini aşağılamak” suçlamasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Soruşturma kararından sonra Cumhuriyet'e konuşan Kırıkkanat, Uğur Dündar’ın Halk TV’de sunduğu Halk Arenası programına çıkardığı kişilere gözdağı verilmek istenildiğini söyledi. Kırıkkanat, “Uğur Dündar üzerinden herkese bir gözdağı veriliyor. Şu ana kadar, Uğur Dündar’ın, Halk Arenası programına çıkardığı Yılmaz Özdil, Metin Akpınar, Müjdat Gezen ve bana soruşturma açılmış bulunuyor. Program RTÜK tarafından da cezalandırıldı. Saruşturma açılan bizler, cesaretimizin reyting yapmasının, korkusuz yurtseverlerin halkta görüdükleri sempatinin karşılığın bedelini ödüyoruz. Dündar’da bizi ekrana çıkarmasında ve programının bedelini ödüyor. İzlenme oranımız yüksek olması, seçim öncesi işlerine gelmiyor” dedi.

Bekliyordum, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı imzalı geldi: Hakkımda soruşturma açılmış, 7 gün içinde kendi rızamla ifade vermezsem, zorla alınacak... Yıl 2019, Yeryüzü Cehennemi Türkiye günlükleri. — Mine G. Kırıkkanat (@mkirikkanat) 28 Aralık 2018

Kırıkkanat konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bekliyordum, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı imzalı geldi: Hakkımda soruşturma açılmış, 7 gün içinde kendi rızamla ifade vermezsem, zorla alınacak... Yıl 2019, Yeryüzü Cehennemi Türkiye günlükleri.” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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