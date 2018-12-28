Fatih Portakal hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Fatih Portakal hakkında, FOX TV ana haber bülteninde söylediği sözlere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansının verdiği bilgiye göre, Fatih Portakal'ın 10 Aralık 2018 tarihinde FOX TV ana haber bülteninde sarf ettiği sözlerin ardından "Suç işlemeye alenen tahrik" suçu işlediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında program kayıtlarının RTÜK'ten istendiği, farklı illerden gönderilen 16 şikayet dilekçelerinin de bu soruşturma dosyası ile birleştirildiği öğrenildi.

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FATİH PORTAKAL NE DEMİŞTİ?

Fatih Portakal'ın FOX TV ana haber bülteninde Fransa'daki "Sarı Yelekliler" protestosuna dair sarfettiği "Hadi bakalım, barışçıl bir eylem için zamları protesto edelim. Doğalgaz zamlarını. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa korkudan, endişeden? 'Dayak yerim' vesaire. 'Hakkımı arayacağım ama ne yaparım, başım derde girer mi girmez mi?'… Kaç kişi çıkar Allah aşkına söyler misiniz? İşte bu şekilde toplumsal muhalefeti, bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya, yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama malesef uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark etmiyor açıkçası" sözleri, soruşturmaya konu oldu. (HABER MERKEZİ)

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