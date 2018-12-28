Sosyal medyada #RoboskiKatliamı7YılOldu kampanyası

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski Köyü’nde 28 Aralık 2011’de savaş uçaklarıyla düzenlenen bombardımanda yaşamını yitiren 34 kişi, yarın düzenlenlenecek etkinliklerle anılacak. Katliamın yedinci yılı nedeniyle sosyal medyada #RoboskiKatliamı7YılOldu etiketiyle kampanya başlatıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlarda Roboski Katliamı’nın unutulmadığını hatırlattı ve 7 yıldır ailelerin adalet taleplerine rağmen faillerin yargılanmayarak dosyanın kapatılmasına tepki gösterdi.

‘İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇ OLARAK KABUL EDİLMELİ’

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre kampanyaya destek veren sosyolog ve yazar İsmail Beşikçi şu ifadeleri kullandı:

“Roboski'de yaşanan katliam insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak kabul edilmeli. Onların yaptıkları kaçakçılık, silah ya da uyuşturucu kaçakçılığı değildi. Orada kazma kürek işi olsaydı bu yolu kullanmazdılar.”

Roboski'de yaşanan katliam insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak kabul edilmeli. Onların yaptıkları kaçakçılık, silah ya da uyuşturucu kaçakçılığı değildi. Orada kazma kürek işi olsaydı bu yolu kullanmazdılar.#RoboskiKatliamı7YılOldu — İsmail Beşikçi (@ismailbesikci) 27 Aralık 2018

HDP Milletvekili Ömer Öcalan da yazdığı mesajda “Kürt halkına ölümden başka bir şey düşmedi son yüzyılda. Sürekli Kürt halkının kazanımlarına saldırmalarının sebebi nedir. Statüsü olan bir halk Roboski gibi katliamları sürekli yaşar mıydı. Kürt halkı bu yüzyılı kesinlikle ıskalamamalıdır” ifadelerine yer verdi.

Kürt halkına ölümden başka bir şey düşmedi son yüzyılda. Sürekli Kürt halkının kazanımlarına saldırmalarının sebebi nedir. Statüsü olan bir halk Roboski gibi katliamları sürekli yaşar mıydı. Kürt halkı bu yüzyılı kesinlikle ıskalamamalıdır. #RoboskiKatliamı7YılOldu pic.twitter.com/7nCeF0i6Vg — Ömer ÖCALAN (@omerocalann) 27 Aralık 2018

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen de “Ne çabuk unuttuk!” notunu paylaştı.

(HABER MERKEZİ)

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