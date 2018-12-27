Roboskili ailelerden çağrı: Acımıza sahip çıkmak için Roboski’ye gelin

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboskî köyünde, 28 Aralık 2011 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 19’u çocuk 34 kişinin hayatını kaybettiği katliamın üzerinden 7 yıl geçti. Katliamın failleri ise aradan geçen bunca zamana ve verilen sözlere rağmen ortaya çıkarılmadı. Aileler, “Acımıza sahip çıkmak için Roboski’ye gelin” çağrısı yaptı.

AYM VE AİHM BAŞVURUYU REDDETTİ

Katliama ilişkin Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve daha sonra Genelkurmay Askeri Savcılığı’na gönderilen dosya hakkında “takipsizlik” kararı verildi. Ardından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınan dosya “eksik evrak” gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşındı. AİHM ise, dosya başvurusunu “iç hukuk yolları tüketilmedi” gerekçesiyle ret etti.

ADALET TALEPLERİNDEN GERİ ADIM ATMADILAR

Yaşanan durumda dönemin bazı Kürt siyasetçileri ile Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi ve Şırnak Barosu avukatlarını sorumlu tutan Roboskîli ailelerin, adalet için verdikleri mücadele ise 7 yıldır aralıksız bir şekilde devam ediyor. Aileler, 350’yi aşkın haftadır her Perşembe günü, “Roboski için, adalet için failler yargılansın” sloganıyla kaybettikleri yakınlarının mezarı başında bir araya gelerek, faillerin ortaya çıkarılmasını talep ediyor.

VELİ ENCU: İHMAL ELİMİZİ AYAĞIMIZI BAĞLADI

Sorumluların ortaya çıkarılması için zorlu mücadele veren isimlerden Veli Encu yaşadıklarını Evrensel’e anlattı. Katliam sonrası yaşadıkları hukuki sürece dair konuşan Encu, “AYM ve AİHM’nin kararı Roboski dosyasını kitlemiş durumdadır. Vekalet verdiğimiz Şırnak Baro Başkanı ve barosunun avukatları maalesef AYM’nin onlardan istediği belgeleri 15 gün içinde göndermeyip 45 içerisinde gönderilmesi sonucu durum bu hale geldi. Yani böyle vurdum duymazlık, böyle önemsemezlik, böyle dikkatsizlik, ihmalkarlık tarihte yok. Bizim elimizi ayağımızı bağladı, çaresiz bir duruma soktu. Avukatların bu hatası Roboski dosyasını hem içerde hem dışarda kilitledi” dedi. Aileler olarak bu süreçten sonra bir şey yapamadıklarını ifade eden Encu, Şırnak Baro Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ancak aylar geçmesine rağmen dilekçelerinin işleme alınmadığını belirtti.

‘FAİLLER BELLİ, YARGILANMASINI İSTİYORUZ’

AİHM’ye gönderilen dosyanın kabul edilmemesi üzerine ailelerin yıkıldığını belirten Encü, “Faillerin kim olduğunu biliyoruz, faillerin yargılanmasını istiyoruz. AİHM kararı hak ettiği gündemi bile bulmadı. Roboski Katliamı’nın o ilk günkü acısı neyse AİHM’nin verdiği kararla ilk günkü acıyı yaşadık tekrar. Bu acının devam etmesindeki en büyük neden adalet taleplerinin karşılık bulmaması. Faillerin cezalandırılmasını beklerken ne yazık ki, çoğu terfi edilip ödül aldı. Yaramıza her gün tuz basıldı. Roboskili aileler olarak insanım diyen herkesi Roboski’de yaşanan acıya sahip çıkmaya, acıları ortaklaştırma adına Roboski’ye davet ediyoruz” diye konuştu.

İHD VE TİHV'DEN ROBOSKİ İÇİN ADALET ÇAĞRISI

Diyarbakır’da İHD ve TİHV Roboski Katliamı’nın 7. yıl dönümüne ilişkin ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. İHD Diyarbakır şubesinde yapılan açıklamada konuşan İHD Diyarbakır Şube Yöneticisi Hasan Yalçın, AYM ve AİHM’nin Roboski için ret kararı vermesinin vicdanlardaki sızıyı daha körüklediğini söyleyerek, “Bu karar ile Türkiye’de uzun yıllardır yürürlükte olan cezasızlık politikasının değirmenine su taşındı. AİHM, kuruluş felsefiyle ağır çelişkiler barındıran bu ret kararı ile apaçık olan bir hakikati örtmeye çalışıp Roboskili ailelerin acısını daha da katmerleştirmiştir” dedi.

Faillerin yargılanması ve ailelerin adalet talebinin yerine getirilmesi için iktidara çağrı da bulunan Yalçın, “Roboski Katliamı ile ilgili hakikatin ortaya çıkması için üzerine üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirin, faillerin ortaya çıkarılması ve yargılanmaları için cezasızlık politikasından vazgeçilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

TANRIKULU: DAVA, ANKARA'NIN DEHLİZLERİNDE KAYBEDİLMEYE ÇALIŞILDI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’da Roboski için açıklama yaptı. Roboski Katliamı'ndan sonra AKP iktidarının temel çabasının katledilenleri kaçakçılıkla suçlayarak sorumluları gizlemek ve kollamak olduğunu söyleyen Tanrıkulu, davanın siyasi iktidarın kontrolü altındaki yargı eliyle başından itibaren Ankara’nın dehlizlerinde kaybedilmeye çalışıldığını ifade etti.

Anayasa Mahkemesi'nin "eksik evrak" gerekçesi ile dava dosyasını reddetmesinin bu çabanın sonucu olduğunu belirten Tanrıkulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) de başvuruyu AYM'nin gerekçelerine dayarak reddetmesinin AİHM tarihine kara bir leke olarak geçeceğini söyledi.

Tanrıkulu, Roboskili aileler için adaletin sağlanmasının yaslarının bitirilmesinin, acılarının bir nebze de olsa dindirilmesinin başta siyasetçiler ve hukukçular olmak üzere herkes açısından insani, siyasi, hukuki bir sorumluluk olduğunu belirterek, “7 yıl değil 77 yıl dahi geçse, Roboski’nin acısı da adalet mücadelesi de devam edecektir” dedi.

EMEP: FAİLLERİN CEZALANDIRILMASI İÇİN ORTAK MÜCADELE

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen, Roboski Katliamının yedinci yılında yazılı bir açıklama yaptı. Türkmen, AKP iktidarının Kürt sorununa yaklaşımıyla Roboski Katliamı’na yaklaşımının benzer olduğunu söyleyerek AİHM’nin Roboski'de yaşamını yitirenler için yapılan başvuruda 'belge eksikliği’ gerekçesiyle davanın açılmasını reddetmesinin kabul edilebilir olmadığını belirtti.

AKP’nin Kürt sorununu baskı ve şiddet yöntemi ile çözme politikasında ısrar ettiğini ve bu temelde Kürtlerin sınırların ötesindeki kazanımlarını da kendisi için tehdit olarak gördüğünü söyleyen Türkmen “AKP iktidarının Kürt sorununa yaklaşımıyla Roboski Katliamı’na yaklaşımı benzerdir. Bugün katliamın hemen ardından iktidar tarafından yapılan "Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kaybolmayacak" açıklamalarının ne kadar içi boş açıklamalar olduğu da bir kez daha ortaya çıkmıştır” dedi.

Açıklamanın devamında Türkmen, “Bütün emek, barış, demokrasi güçlerini halka karşı işlenen suçların açığa çıkarılması ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olan Roboski Katliamının faillerinin cezalandırılması için ortak mücadeleye çağırıyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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