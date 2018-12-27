Ferhat Encu’dan Roboski mesajı: Dayanışmaya çağırıyorum

Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak eski Milletvekili Ferhat Encu, 28 Aralık 2018 tarihinde Uludere’ye bağlı Roboskî köyünde savaş uçakları bombardımanı sonucu 19’u çocuk 34 kişinin hayatını kaybettiği katliamın 7’nci yıldönümü dolayısıyla bir mektup kaleme aldı. Encu, kardeşi Serhat ve birçok yakınını kaybettiği katliamın insanlık tarihine geçen bir kara leke olduğunu ifade etti.

Aradan geçen bunca zamana rağmen katliamın failleri hakkında tek bir soruşturmanın açılmadığını, aksine adalet mücadelesi veren ailelerin cezalandırıldığını hatırlatan Encu, mektubunun satır başları şu şekilde: “Tarih bu hukuksuzluğu unutmayacaktır. Hukuk ve yargı mekanizması dediğimiz kurumlar mağduriyete sebep olanları korumakla değil, mağdur olanların mağduriyetini gidermek için varlar. Yasalar bunun için yaratılmışlardır. Temel hak ve özgürlük ilkeleri çerçevesinde bu yasalar düzenlenmiştir.”

‘BARIŞ İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ’

“Roboski Katliamı olduğu günden beri bizler ‘bir daha asla’ demek için, bu güzelim toprakları kan deryasına çeviren anlayışlara karşı durmak, annelerin acılarına son vermek, bu toprakların hep özlemini duyduğu kardeşliği ve barışı tesis etmek için mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz.”

‘SAMİMİ BİR YÜZLEŞME ŞART’

“Bu topraklar çok büyük acılar yaşadı. Bu acıların son bulması için samimi bir yüzleşme olması gerekiyor. Onu görmekten, tanımaktan başkaca çare yoktur. Aksi daha fazla büyük acılar demektir. İşte bir daha böylesi acılar yaşamamak için mücadele azmimizi, irademizi ortaya koymak gerekiyor. 3 yıldan fazladır üzerimize örtülen ölü toprağı kaldırmamız gerekiyor. Korkmadan hakikati, adaleti haykırmamız gerekiyor.”

“Roboski Katliamı gibi birçok katliam, olay ve ölüm Ankara’nın karanlık dehlizlerinde kaybolmaya yüz tutmuştur. AKP iktidarı hiçbir olayın sorumluluğunu üzerine almadığı gibi gerçeği çarpıtarak hakikatin üzerini örtmeye gitmiştir. Tüm vicdan sahiplerini, bu vicdani sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyorum. Hukuk yolu ile katledilen Roboski hakikatini gün yüzüne çıkarmak için tüm hak savunucularını ve hukukçuları Roboski ile dayanışmaya çağırıyorum.” (HABER MERKEZİ)

HDP'nin Roboski sorusuna AKP'den yanıt: Roboski Katliamı’nı FETÖ yaptı