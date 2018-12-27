HDP'nin Roboski sorusuna AKP'den yanıt: Roboski Katliamı’nı FETÖ yaptı

HDP’nin geçtiğimiz günlerde Roboski Katliamı’nın araştırılması için Meclis’e verdiği önergeye AKP tarafından verilen cevabı paylaşan HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, "Roboski Katliamı’nı Fetö’nün yaptığı iddia edildi” dedi.

“Roboski bombardımanı FETÖ terör örgütünün Türkiye’yi sivil katliamlar yapan bir ülke olarak göstermek üzere yaptığı komploların ilki ve en büyüklerinden biriydi” yanıtı aldıklarını belirten HDP'li İmir, AKP'nin cevabını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e sordu:

■ Yapılan bombardımanın kararını kim verdi? FETÖ mü değil mi?

■ FETÖ’ye bağlı ise bu şahıslar neden yargı karşısına çıkarılmıyor?

■ Nihai kararı bağımsız ve tarafsız yargı veriyorsa bütün çevreler tarafından bir insanlık suçu ve katliam olarak nitelendirilmesine rağmen Roboski soruşturmasında bütün iç hukuk yolları tüketilene kadar neden hiçbir sonuç alınamamıştır?

■ Roboski olayına dair açılan soruşturmayı yerel mahkemeden Anayasa mahkemesine kadar takip eden savcılar, hakimler ve mahkeme heyetlerinin FETÖ’cü olup olmadığı araştırılmış mıdır?

■ Bombalayanlar FETÖ’cü ise yargılayanlarda FETÖ’cü olabilir mi? Yargılayanlar hakkında da neden bir araştırma yapılmamaktadır? (HABER MERKEZİ)