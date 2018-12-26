Türkiye'de 2018’in en çok izlenen 10 filminden 9'u yerli

Türkiye'de 2018'de en çok izlenen 10 film listesinin 9’unu yerli filmler oluştururken, en çok gişe yapan film ise dram türünde olan ve Müslüm Gürses’in yaşam hikayesini sinemaya uyarlayan “Müslüm” oldu.

Box Office Türkiye verilerinden derlenen bilgilere göre, “Müslüm”, gösterime girdiği 2 ayda 6 milyon 185 bin izleyiciye ulaştı. Cem Yılmaz’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı “Arif v 216” ise en çok izlenen ikinci film oldu. Film, 4 milyon 968 bin 468 kişi tarafından seyredildi.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrollerini paylaştığı “Ailecek Şaşkınız” en çok seyredilen filmler arasında üçüncü sıraya yükseldi. Filmi 4 milyon 34 bin kişi izledi.

“Yol Arkadaşım 2”, dördüncü, “Deliha 2” beşinci, “Aile Arasında” yedinci, “Rafadan Tayfa Dehliz Macerası” sekizinci, “Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?” dokuzuncu, “Hedefim Sensin” onuncu oldu.

TEK YABANCI: ‘AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI’

Listeye yabancı yapım olarak “Avengers: Sonsuzluk Savaşı” girdi. Robert Downey Jr, Chris Evans, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson, Chris Pratt gibi ünlü isimlerin rol aldığı film, yaklaşık 1 milyon 910 bin kişi tarafından izlendi. Film kendine altıncı sırada yer buldu. (KÜLTÜR SERVİSİ)