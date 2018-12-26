2019 asgari ücreti patron örgütlerini sevindirdi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması, oran itibarıyla yüzde 26 civarında olması çok olumlu bir gelişme oldu” dedi.

Bilecik, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk oldu.

2018’i iniş ve çıkışları bol bir yıl olarak tanımlayan Bilecik, dış dünyadaki konjonktürel olumsuz etkiler nedeniyle hem küresel hem de ulusal düzeyde belirsizlikler yaşandığını söyledi.

Ekonomiyi düze çıkarmanın sabır işi olduğunu iddia eden Bilecik, “Bu sabır işi bunun da farkındayız. Hızla artık kararların alınması gerekiyor. Geçmişi değiştiremeyiz, ileriye bakmak için de geçmişten iyi dersler alabileceğimiz bir yılı kapatıyoruz. 2019 yılı için beklentilerimiz yüksek. Sayın Berat Albayrak’ın zaman zaman altını çizdiği gibi bir çıpaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

PATRONLAR DESTEKLERDEN MEMNUN

Asgari ücretin açıklandığını anımsatan Bilecik, “İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması, oran itibarıyla yüzde 26 civarında olması çok olumlu bir gelişme oldu. Enflasyon oranlarının üzerinde artış olması olumlu, ama yeter mi? Derseniz tabii ki yetmez. (Teşvikler) Yaraların sarılması anlamında iyi bir katkı olduğuna inanıyorum” dedi.

Devlet teşviklerinin de kendileri bakımından sevindirici olduğunu söyleyen Bilecik, “Piyasalar için şu ana kadar alınan gerek tedbirler gerekse teşvikler açısından iş dünyası verilen desteklerden memnun. Bu teşvik ve destekler doğrultusunda da en azından ağustos başından şu ana kadar yaşadığımız dalgalanmanın önemli kısmının bertaraf edildi” diye konuştu.

‘SIKI PARA POLİTİKASI SÜRDÜRÜLMELİ’

Patronlara sağlanan teşvikleri olumlu bulan Bilecik, kamu harcamalarının ise disiplin altına alınması gerektiğini savundu. Mali disiplinin bütçenin toplam tespiti için en önemli tespit olduğunu söyleyen Bilecik, “Bankacılık sektöründeki özellikle sıkıntılı olan bilançolarda, daha doğrusu kredilere bir miktar farklılık getirilebilir mi? Bu anlamda arka planda bu çalışmaların yapıldığını tahmin ediyorum ama kamuoyuyla paylaşılacak düzeye gelen bir çalışma varsa onun paylaşılması gerek. Bankacılık sektöründe ilgili yatırım mekanizmalarına destek olabilecek bütün mekanizmaların sağlıklı hale getirilmesi gerek” diye konuştu.

Patronların dediği oldu: 2019'da asgari ücret net 2 bin 20 lira

MÜSİAD VE ATO DA YENİ ASGARİ ÜCRETTEN MEMNUN

MÜSİAD ve ATO da yeni asgari ücret ve teşviklerden memnun olduklarını açıkladı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni asgari ücrete ilişkin, “Belirlenen asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyor ve hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz. Yeni asgari ücret uygulamasının herhangi bir istihdam kaybı ya da kayıt dışı ekonomide artışa neden olmaması adına, hükümetimizin geçmiş senelerde işverene sunmuş olduğu desteklerin 2019 yılında da sürmesini ve böylelikle işverenin yükünün nispeten hafifletilmesini arzuluyoruz” ifadelerini kullandı. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücrete uygulanan prim desteğinin 2019’da da devam edeceğini açıklaması, KOBİ’lerin alacak sigortasından faydalanmasını sağlayacak devlet destekli sistem ile elektrik ve doğal gazda yapılacak indirim, yılın son günlerinde iş dünyası için moral oldu. Elektrik fiyatlarına uygulanacak yüzde 10 oranındaki indirimin KOBİ ve ticarethanelere de uygulanması, moralleri daha da yükseltecektir” dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)