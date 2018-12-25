İDO'dan sefer iptalleri
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Fotoğraf: DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İDO'nun duyurusuna göre, bugün (25 Aralık) Bursa-Kadıköy, Bostancı-Bandırma hatlarında bazı seferler iptal edildi. (DHA)
İDO'nun 25 Aralık 2018 tarihindeki iptal seferleri şu şekilde:
■ Bursa-Yenikapı-Kadıköy (21:00)
■ Kadıköy-Yenikapı-Bursa (19:50 - 21:45)
■ Kadıköy-Yenikapı-Bursa (19:50)
■ Bursa-Yenikapı-Kadıköy (19:00 - 20:55)
■ Bursa-Yenikapı-Kadıköy (19:00)
■ Bostancı-Yenikapı-Bandırma (18:45 - 21:45)
■ Bostancı-Yenikapı-Bandırma (18:45)
İDO'nun 26 Aralık 2018 tarihinde iptal seferleri ise şu şekilde:
■ Kadıköy-Yenikapı-Bursa (07:50)
■ Bandırma-Yenikapı-Bostancı (07:45)
■ Bandırma-Yenikapı-Bostancı (07:45)
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