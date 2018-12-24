24 Aralık 2018 08:33
İstanbul'da hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı ve Sarıyer-Anadolu Kavağı seferleri iptal edildi.
Fotoğraf: İDO Basın Bülteni
İstanbul Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemedi.
Saat 08.00'deki İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı ve Sarıyer-Anadolu Kavağı seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı. (İstanbul/AA)
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