Silop'deki 'panzer davasÄ±': GerÃ§ek sorumlular cezalandÄ±rÄ±lsÄ±n

Silopi'deki 'panzer davasÄ±'nÄ±n avukatÄ± Rojhat Dilsiz, gerÃ§ek sorumlularÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda endiÅŸeli olduklarÄ±nÄ± aktardÄ±.

“Panzer davasÄ±”nda ismi geçen polis T.T. ile Ä°lçe Emniyet Müdürü S.E.’nin, disiplin soruÅŸturmasÄ± neticesinde ceza aldÄ±klarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. 2 kiÅŸinin de sanÄ±k olarak dosyaya eklenmesini talep eden Av. Rojhat Dilsiz, gerçek sorumlularÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda endiÅŸeli olduklarÄ±nÄ± belirtti.

ÅžÄ±rnak’Ä±n Silopi ilçesine baÄŸlÄ± KarÅŸÄ±yaka Mahallesi’nde bulunan evlerine 3 MayÄ±s 2017 tarihinde giren panzerin altÄ±nda ezilerek hayatÄ±nÄ± kaybeden Muhammed (7) ve Furkan YÄ±ldÄ±rÄ±m (6) kardeÅŸlerin ölümüne neden olan ZÄ±rhlÄ± Araç Sürücüsü Polis Ö. Y. ve onu görevlendiren amiri M. M. hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n 4’üncü duruÅŸmasÄ± dün görüldü.

Verilen disiplin cezasÄ± ve avukatlarÄ±n taleplerine raÄŸmen sadece sürücü ve onu görevlendiren polisin sanÄ±k olarak dosyada yargÄ±lanmasÄ± ve davanÄ±n “Taksirle birden fazla kiÅŸinin ölümüne neden olma” maddesinden görülüyor olmasÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m kardeÅŸlerin avukatlarÄ±nÄ± endiÅŸelendiriyor. DavanÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana duruÅŸmalara katÄ±lan YÄ±ldÄ±rÄ±m kardeÅŸlerin avukatÄ± Rojhat Dilsiz, halen devam eden dava süreci hakkÄ±nda konuÅŸtu.

‘TANIK POLÄ°SLER DÄ°LE GETÄ°RDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z HUSUSLARI DOÄžRULADI’

Bugüne kadar benzer olaylara iliÅŸkin açÄ±lan soruÅŸturmalarÄ±n akamete uÄŸratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Dilsiz, söz konusu dosyayÄ±, “pilot dosya” olarak nitelendirdi. Gerek soruÅŸturma gerekse yargÄ±lama aÅŸamasÄ±nda gerçek sorumlularÄ±n yargÄ± önüne çÄ±karÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda yaptÄ±klarÄ± baÅŸvurularÄ±n sonuçsuz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Dilsiz, sertifikasÄ±z araç sürücüsüne izin veren sorumlular hakkÄ±nda herhangi bir soruÅŸturma açÄ±lmamasÄ±na tepki gösterdi. “TanÄ±k polisler de bizim yargÄ±lamanÄ±n baÅŸÄ±ndan beri dile getirdiÄŸimiz ve iddia ettiÄŸimiz hususlarÄ± doÄŸruladÄ±lar” diyen Dilsiz, benzer dosyalarda ciddi soruÅŸturmalarÄ±n yapÄ±lmamasÄ±ndan kaynaklÄ± bu yargÄ±lamadan da ciddi bir beklenti içinde olmadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

‘ÖLÜMLERÄ°N KADER OLMADIÄžI GÖSTERÄ°LMELÄ°’

ZÄ±rhlÄ± araçlarÄ±n çarpmasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren çocuk ölümlerinin “kader” olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gösterilmesi için gerçek sorumlularÄ±n yargÄ± önüne çÄ±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden Dilsiz, soruÅŸturmanÄ±n “Taksirle birden fazla kiÅŸinin ölümüne neden olma” maddesinden açÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. Bu dosyanÄ±n böylesi bir madde üzerinden açÄ±lacak bir dosya olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Dilsiz, ilk duruÅŸmada verilen tahliye kararÄ± ile mahkemenin düÅŸüncesini açÄ±klamÄ±ÅŸ olduÄŸuna dikkat çekti. Gerçek sorumlularÄ±n hak ettikleri cezaya çarptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± konusunda endiÅŸe taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Dilsiz, “YargÄ±lama devam ediyor. Her zaman umudumuzu koruyoruz. Taleplerimizin deÄŸerlendirmeye alÄ±nmamasÄ± bizi endiÅŸeye sevk ediyor” dedi.

4 KÄ°ÅžÄ°YE DÄ°SÄ°PLÄ°N CEZASI

Kamuoyu tarafÄ±ndan yakinen takip edilen dava dosyasÄ±nda çarpÄ±cÄ± bir ayrÄ±ntÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. OlayÄ±n yaÅŸanmasÄ±ndan bir süre sonra ilk duruÅŸmada tahliye edilen ZÄ±rhlÄ± Araç Sürücüsü Ö.Y, onu görevlendiren Polis Memuru M.M, Ä°lçe Emniyet Müdürü S. E. ve Koruma Büro Amir YardÄ±mcÄ±sÄ± T. T’nin haklarÄ±nda açÄ±lan disiplin soruÅŸturmasÄ± neticesinde ceza aldÄ±klarÄ± öÄŸrenildi.

AYLIKTAN KESME CEZASI

Emniyet Genel MüdürlüÄŸü TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Araç Sürücüsü Ö.Y’ye “Hizmet aracÄ±yla aÄŸÄ±r kusuru veya hizmetten ayrÄ±labilen kiÅŸisel kusuruyla trafik kazasÄ± sonucu ölüme sebebiyet vermek” fiili karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, “24 ay uzun süreli durdurma cezasÄ±” verildiÄŸi öÄŸrenildi. DiÄŸer 3 polis memurunun ise, “Görevin takdir ve yerine getirilmesinde müsamaha veya savsaklama fiili, kiÅŸileri zarara uÄŸrattÄ±ÄŸÄ±ndan ve hizmeti aksattÄ±ÄŸÄ±ndan”, “11 ile 15 günlüÄŸe kadar aylÄ±ktan kesme” cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

SORUMLULUÄžU Ä°LÇE EMNÄ°YET MÜDÜRÜNE ATTI

“Taksirler birden fazla kiÅŸinin ölümüne neden olma” suçundan 2’ÅŸer yÄ±ldan 15’er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenilen dava duruÅŸmasÄ±nda, bir önceki duruÅŸmada emri veren kiÅŸi olarak gösterilen Polis Memuru T. T. tanÄ±k olarak dinlendi. OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dönemde koruma büro amir yardÄ±mcÄ±sÄ± olan T.T. verdiÄŸi ifadede, sertifikasÄ±z panzer sürücüsünü görevlendirme noktasÄ±nda sorumluluÄŸu Ä°lçe Emniyet Müdürü S.E’ye atarak, söz konusu durum hakkÄ±nda hazÄ±rlanan tutanaÄŸa da müdürün imza atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.AvukatlarÄ±n, Ä°lçe Emniyet Müdürü S. E. ile dönemin Koruma Büro Amir YardÄ±mcÄ±sÄ± Tuncay TaÅŸdemir’in sanÄ±k olarak dosyaya eklenmesi talebinin reddedildiÄŸi dava duruÅŸmasÄ± ise, 24 Ekim tarihine ertelendi. (ÅžÄ±rnak/MA)

Silopi'deki 'panzer' davasÄ±nda olay yeri keÅŸfi yine iptal edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 19:17

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