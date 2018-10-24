Panzer DavasÄ±'nÄ±n keÅŸif raporu: Panzer 'asli', ÅŸofÃ¶r 'tali' kusurlu

ÅžÄ±rnak'ta evlerine giren panzerin altÄ±nda kalarak 2 Ã§ocuÄŸun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi davada keÅŸif raporu sunuldu, panzer 'asli' kusurlu ilan edildi

25 Ekim'de duruÅŸmasÄ± görülecek olan "Panzer DavasÄ±"nda, olay yeri keÅŸif raporu mahkemeye sunuldu. Panzerde el freninin bulunmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kan raporda, sanÄ±k Ö. Y.'nin "yapacak bir ÅŸeyinin olmadÄ±ÄŸÄ±" ileri sürülerek, freni ve direksiyonu çalÄ±ÅŸan panzer aracÄ±nÄ±n "asli kusurlu", sanÄ±k Ö.Y.'nin ve onu görevlendiren amir M.M.'nin ise "tali kusurlu" olduÄŸu ileri sürüldü.

ÅžÄ±rnak’Ä±n Silopi ilçesinde, 3 MayÄ±s 2017 tarihinde evlerine giren panzerin altÄ±nda ezilerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Muhammed (7) ve Furkan YÄ±ldÄ±rÄ±m (6) kardeÅŸlerin ölümüne iliÅŸkin iki polis hakkÄ±nda açÄ±lan dava kapsamÄ±nda 19 Eylül tarihinde yapÄ±lan “olay yeri keÅŸfi” ve olaya karÄ±ÅŸan panzer incelemesinin raporu mahkemeye sunuldu. Daha önce 3 kez ertelenen keÅŸif raporu, 2 trafik bilirkiÅŸi, makine bilirkiÅŸi ile panzer sürücüsü konusunda uzman kullanÄ±cÄ± bilirkiÅŸi tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ±.

RAPOR: POLÄ°S Ö.Y'NÄ°N ARACI SÜRMEYE YETKÄ°SÄ° YOK

7 sayfadan oluÅŸan raporun giriÅŸ kÄ±smÄ±nda, kazanÄ±n oluÅŸ ÅŸekli anlatÄ±larak, haklarÄ±nda "Taksirle birden fazla kiÅŸinin ölümüne neden olma" suçundan 2'ÅŸer yÄ±ldan 15'ÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenilen polis memuru Ö. Y ve onu görevlendiren Koruma Büro Amiri M. M. ile Koruma Büro AmirliÄŸinde görevli polis memuru F. T.'nin daha önce verdiÄŸi ifadelere yer verildi.

Raporda, araç sürücüsü sanÄ±k Ö.Y'nin B sÄ±nÄ±fÄ± sürücü belgesinin yeni sürücü belgesindeki karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan M, B1, B, D1 ve F sürücü belgelerine sahip olduÄŸu kaydedildi. Ö.Y'nin panzer aracÄ± kullanmak için kurs görmediÄŸinin hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± raporda, Ö.Y'nin sertifikasÄ±nÄ±n bulunmamasÄ±ndan kaynaklÄ± aracÄ± sürmeye yetkili olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

ÅžOFÖR BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ°: ARAÇ HAKKINDA BÄ°LGÄ°M YOK

Söz konusu raporda bilirkiÅŸiler tarafÄ±ndan yapÄ±lan incelemeler de yer aldÄ±. Kazaya karÄ±ÅŸan zÄ±rhlÄ± panzerde incelemelerde bulunan uzman ÅŸoförün raporda, "Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin envanterinde Panzer tipi araç bulunmadÄ±ÄŸÄ±, daha önce ZMA, GZPT ve Kobra 1 sürücüsü olarak Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinde görev yaptÄ±ÄŸÄ±m fakat zÄ±rhlÄ± Panzer tipi araç kullanmadÄ±ÄŸÄ±m için aracÄ±n teknik özellikleri hakkÄ±nda fazla bilgim olmadÄ±ÄŸÄ±..." ifadelerine yer vermesi dikkat çekti.

FREN ÇALIÅžIYOR: YAPACAK BÄ°RÅžEY YOK!

Güç takviyesi yapÄ±ldÄ±ktan sonra aracÄ±n çalÄ±ÅŸÄ±r bir ÅŸekilde kullanabildiÄŸini ve direksiyonu ile fren sisteminde sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden uzman ÅŸoför, incelemesinin devamÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Ancak 73 A 0133 plakalÄ± zÄ±rhlÄ± panzer hakkÄ±nda dosya içeriÄŸindeki ifadeler ve kamere kayÄ±tlarÄ± incelendiÄŸinde olay öncesi stop ettiÄŸi, stop etmesi üzerine ayak fren sisteminin çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±, aracÄ± durdurmak için araç üzerinde yapÄ±lan incelemede baÅŸkaca bir fren sisteminin (El Freni) olmadÄ±ÄŸÄ±, vitesin park konumuna geçirilemediÄŸi dosya içeriÄŸinden anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu durumda sanÄ±k sürücü Ö.Y.'nin aracÄ± durdurmak için yapacak bir ÅŸeyinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi, keÅŸif günü aracÄ±n stop halinde eÄŸimli bir yerde testi yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±ndan fren sistemi ve viteslerin deÄŸiÅŸtirme durumu incelenememiÅŸtir."

MAKÄ°NE MÜHENDÄ°SÄ°: FREN VE DÄ°REKSÄ°YONDA PROBLEM YOK

Panzerde incelemelerde bulunan uzman makine mühendis ise, nispi direksiyon dönme hareketinin keÅŸif esnasÄ±nda gözlemlenen çember yayÄ± ÅŸeklindeki yol için yeterli olacaÄŸÄ±na dikkat çekti. AracÄ±n çalÄ±ÅŸÄ±r ve durur vaziyetteyken fren ve direksiyon mekanizmasÄ±nda herhangi bir problemin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi inceleme kÄ±smÄ±nda, "AracÄ±n çalÄ±ÅŸmaz vaziyette hangi vites modunda kaçÄ±rma yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözlemlemek adÄ±na araç stop ettirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ± fakat araç stop etmedi. Sürücü bilirkiÅŸisinin elektrik ana ÅŸalterini kapalÄ± konuma getirmesine raÄŸmen araç çalÄ±ÅŸmaya devam etti" ifadelerine yer verildi.

'ARAÇ STOP ETMESÄ° HALÄ°NDE ANÄ° BÄ°R FRENLE DURABÄ°LÄ°R'

Makine mühendisi incelemesinin devamÄ±nda ise, sanÄ±k Ö.Y'nin, "araç stop ettiÄŸinde, eÄŸim yönüne doÄŸru akmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda ayaÄŸÄ±m frendeydi ve birkaç kez bastÄ±ÄŸÄ±nda ise frenler kitlendi" ifadelerine iÅŸaret ederek, ÅŸu tespitte bulunuldu: "AracÄ±n stop etmesi halinde ani bir fren ile durabileceÄŸi ve araç stop ettiÄŸinde ayaÄŸÄ±nÄ± frenden çekmemesi halinde aracÄ±n hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ivmelenmeyeceÄŸi kanaatindeyim."

'ARAÇ YETERSÄ°Z ÅžARTLARDA TEST EDÄ°LDÄ°'

Makine mühendisi tarafÄ±ndan yapÄ±lan incelemenin son bölümünde ise, Ö.Y'nin aracÄ± kullanmasÄ±na müsaade edilmemesi gerektiÄŸi belirtilerek, ÅŸu ifadelere yer verildi: "Stop etmiÅŸ halde bulunan aracÄ±n emniyet freninin olmamasÄ± kazanÄ±n gerçekleÅŸme durumunu daha da arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kanaatindeyim. Fakat kaza yapan panzer tipi zÄ±rhlÄ± araç yetersiz ÅŸartlarda (kaza olay mahaline göre yetersiz eÄŸim) test edildi."

PANZER 'ASLÄ°', POLÄ°SLER 'TALÄ°' KUSURLU Ä°DDÄ°ASI

KeÅŸif raporunun, "Netice ve Kanaat" bölümünde ise, "panzerde el freni olmamasÄ±" nedeniyle kazanÄ±n meydana geldiÄŸi iddia edildi. Söz konusu bölümde, panzer aracÄ±nÄ±n "asli kusurlu", sanÄ±k polis Ö.Y ve onu görevlendiren amir M. M'nin ise "tali kusurlu" olduÄŸu ileri sürüldü.

El freninin olmamasÄ±nÄ±n, kazanÄ±n gerçekleÅŸmesinde etkili olduÄŸu savunulan raporda; zÄ±rhlÄ± panzer aracÄ±nÄ±n stop etmesi durumunda fren sistemini devreye sokacak ve aracÄ± durduracak baÅŸka bir güvenlik sisteminin (El Freni) olmadÄ±ÄŸÄ±ndan zÄ±rhlÄ± panzer aracÄ± asli kusurlu, sanÄ±k Ö. Y.' 'Motorlu Sürücü SertifikasÄ±nÄ±n' bulunmadÄ±ÄŸÄ± ve yetkisi olmadÄ±ÄŸÄ± halde zÄ±rhlÄ± panzeri kullandÄ±ÄŸÄ± için tali kusurlu, sanÄ±k M.M de 'Motorlu Sürücü SertifikasÄ±' bulunmayan ve yetkisi olmayan sanÄ±k Ö.Y'i zÄ±rhlÄ± panzer ÅŸoförü olarak görevlendirdiÄŸi ve kullanmasÄ±na izin verdiÄŸi için tali kusurlu denildi.

FotoÄŸraf: Evrensel

OLAYIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

ÅžÄ±rnak’Ä±n Silopi ilçesine baÄŸlÄ± KarÅŸÄ±yaka mahallesinde, 3 MayÄ±s 2017 günü gecesinde MHP Ä°lçe binasÄ±nÄ± korumak ile görevli 73 A 0133 plakalÄ± 1994 model Dragon 1 marka zÄ±rhlÄ± araç sürücüsü polis, evlerine girdiÄŸi Muhammed (7) ve Furkan YÄ±ldÄ±rÄ±m (6) kardeÅŸlerin ezilerek ölümüne neden olmuÅŸtu. Panzer sürücüsü Ö.Y. gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklandÄ±ktan sonra ÅžÄ±rnak Cezaevi’ne gönderilmiÅŸti. Cizre Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve Cizre 2’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan kabul edilen iddianamede, zÄ±rhlÄ± aracÄ±n sürücüsü Ö.Y. ve onu görevlendiren amiri M.M hakkÄ±nda, “taksirle birden fazla kiÅŸinin ölümüne neden olma” suçundan 2’ÅŸer yÄ±ldan 15’er yÄ±la kadar hapis ile ceza istenmiÅŸti.

SÜRÜCÜ POLÄ°S, FREN SÄ°STEMÄ°NÄ°N ÇALIÅžMADIÄžINI Ä°DDÄ°A ETMÄ°ÅžTÄ°

Ä°ddianamede yer alan Trafik BilirkiÅŸi raporunda, zÄ±rhlÄ± araç sürücüsü sanÄ±k polisin, “Motorlu araç sürücü sertifikasÄ±nÄ±n” bulunmadÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle sürücünün araç ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmamasÄ± sonucunda olayÄ±n meydana geldiÄŸi bilgisine yer verilmiÅŸti. Ö.Y, savcÄ±lÄ±ÄŸa verdiÄŸi ifadede ise kendisini, “Park etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m sÄ±rada araç birden stop etmesiyle birlikte rampa aÅŸaÄŸÄ± öne doÄŸru 52’nci caddenin devamÄ± 715’inci sokaÄŸa doÄŸru gitmeye baÅŸladÄ±. AracÄ±n freninde ayaÄŸÄ±mÄ± sürekli basÄ±lÄ± tuttum. Fakat araç stop ettiÄŸi için fren sistemi çalÄ±ÅŸmadÄ±. AracÄ±n direksiyonu kilitlendi. Fren tertibatÄ± iÅŸlemedi” sözleri ile kendisini savunmuÅŸtu.

TÜM TANIKLAR, Ä°LÇE EMNÄ°YET MÜDÜRÜNÜ Ä°ÅžARET ETTÄ°

2 polis hakkÄ±nda açÄ±lan ve ilk duruÅŸmasÄ± 17 Ekim 2017 tarihinde görülen davada, tutuklu polis tahliye edilmiÅŸti. ZÄ±rhlÄ± araç sürücüsü yaptÄ±ÄŸÄ± savunmada, ehliyetinin olmamasÄ±na raÄŸmen daha önce farklÄ± yerlerde görevlendirildiÄŸini belirtmiÅŸ ve olaydan kendisini görevlendiren Ä°lçe Emniyet Müdürü S. E. ile yetkilileri sorumlu tutmuÅŸtu.

Söz konusu davada ismi geçen polis T. T ile Ä°lçe Emniyet Müdürü S. E'nin ise, disiplin soruÅŸturmasÄ± neticesinde ceza aldÄ±klarÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Bugüne kadar 4 duruÅŸmasÄ± görülen davanÄ±n 5'inci duruÅŸmasÄ± ise, 25 Ekim tarihinde Cizre 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 14:26

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