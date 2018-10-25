'Panzer DavasÄ±' bilirkiÅŸi raporuna tepki: Panzeri yargÄ±layamayÄ±z

Panzerin altÄ±nda kalarak hayatÄ±nÄ± kaybeden iki Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼len Panzer DavasÄ±'nda bilirkiÅŸi raporuna tepki: Panzeri yargÄ±layamayÄ±z

ÅžÄ±rnak'ta panzerin altÄ±nda ezilerek hayatÄ±nÄ± kaybeden iki çocuÄŸun ölümüne iliÅŸkin görülen Panzer DavasÄ±'nÄ±n 5'inci duruÅŸmasÄ±nda savunma yapan avukatlar, panzeri "asli", sanÄ±k 2 polisi ise "tali" kusurlu gösteren bilirkiÅŸi raporuna tepki gösterdi: "Panzeri yargÄ±layamayÄ±z" dedi. DuruÅŸmada ifade veren polisler ise, olaydan Ä°lçe Emniyet Müdürü ile BaÅŸpolis Memuru'nun sorumlu olduÄŸuna iÅŸaret etti.

ÅžÄ±rnak’Ä±n Silopi ilçesinde, 3 MayÄ±s 2017 tarihinde evlerine giren panzerin altÄ±nda ezilerek hayatÄ±nÄ± kaybeden Muhammed (7) ve Furkan YÄ±ldÄ±rÄ±m (6) kardeÅŸlerin ölümüne neden olan zÄ±rhlÄ± araç sürücüsü polis Ö.Y ve onu görevlendiren amiri M.M hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n 5'inci duruÅŸmasÄ± görüldü. Cizre 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda, YÄ±ldÄ±rÄ±m kardeÅŸlerin babasÄ± Mesut YÄ±ldÄ±rÄ±m, sanÄ±k polisler ile çok sayÄ±da avukat hazÄ±r bulundu.

DURUÅžMAYA ÇOK SAYIDA KURUM KATILDI

HafÄ±za Merkezi, Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) DiyarbakÄ±r Åžubesi, çeÅŸitli barolara baÄŸlÄ± avukatlar ve Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP), HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) ÅžÄ±rnak Milletvekili Nuran Ä°mir’in de izlediÄŸi duruÅŸmaya çok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

'PANZERÄ° YARGILAYAMAYIZ'

MA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre tanÄ±k ifadelerinin ardÄ±ndan avukatlara söz verildi. Ä°lk olarak konuÅŸan Av. NuÅŸirevan Elçi, önceki duruÅŸmalarda verdikleri beyanlarÄ± tekrarlayarak, olay yerine iliÅŸkin yapÄ±lan keÅŸif sonucu bilirkiÅŸiler tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan rapora tepki gösterdi. Raporun sanÄ±klarÄ± cezadan kurtarÄ±lmasÄ± yönünde, zorlama bir ÅŸekilde hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Elçi, "Böylesi bir raporu ilk kez görüyorum. Panzeri sanÄ±k olarak yargÄ±layamayÄ±z. Bu insanlarÄ±n aklÄ±yla alay etmektir" dedi.

Ehliyetsiz araç kullanmanÄ±n kusurunu arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Elçi, "OlaÄŸan bir trafik kazasÄ±nda ehliyetsiz araç kullanmak kusur artÄ±rÄ±m sebebidir. Yasalar önünde kimse imtiyaz sahibi deÄŸildir. Uzman heyetten yeniden rapor alÄ±nmasÄ±nÄ± talep ediyoruz" dedi.

'DELÄ°LLERÄ° TARTIÅžMAK BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ°LERÄ°N Ä°ÅžÄ° DEÄžÄ°L'

Daha sonra söz alan Av. Rojhat Dilsiz ise, bilirkiÅŸilerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapordaki bazÄ± ibareleri okuyarak, dosya içerisindeki delillerin tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n bilirkiÅŸilerin iÅŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. 2 sanÄ±k hakkÄ±nda verilecek cezanÄ±n kendilerini tatmin etmeyeceÄŸini kaydeden Dilsiz, birçok tanÄ±ÄŸÄ±n ifadesinde emri aldÄ±klarÄ± Ä°lçe Emniyet Müdürü ErdoÄŸan ile BaÅŸpolis Memuru TaÅŸdemir hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunulmasÄ±nÄ± talep etti. Av. Dilsiz, ehliyetsiz araç kullanmanÄ±n bilinçli taksir olduÄŸunu belirterek, sanÄ±klarÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ± istedi.

Avukat savunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan söz verilen iddia makamÄ± da, eksik hususlarÄ±n giderilerek, sanÄ±klarÄ±n tutuklanma yönündeki taleplerin ret edilmesini talep etti.

SANIKLAR DA Ä°LÇE EMNÄ°YET MÜDÜRÜNÜ SORUMLU TUTTU

Son olarak, sanÄ±k polisler Ö.Y. ve M.M'ye söz verildi. SanÄ±k Ö.Y, olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± tarihte ilk defa panzer sürdüÄŸünü belirtirken, sanÄ±k M.M. ise, olayÄ±n sorumlusunun Ä°lçe Emniyet Müdür Selçuk ErdoÄŸan olduÄŸunu kaydetti.

3 BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ°DEN KUSUR DURUMLARI Ä°ÇÄ°N RAPOR Ä°STENDÄ°

SanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n savunmalarÄ±ndan sonra duruÅŸmaya kÄ±sa bir ara verildi. AranÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, sanÄ±klarÄ±n tutuklama talebini ret etti. Heyet, Ä°stanbul Teknik Üniversitesi'nden seçilecek iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi konusunda uzman makine, elektrik ve karayollarÄ± konusunda uzmanlÄ±klarÄ± bulunan 3 kiÅŸilik bilirkiÅŸi heyetinin, sorumlularÄ±n kusur durumlarÄ±nÄ±n tespiti konusunda rapor tazmini istenmesine karar verdi.

MüÅŸteki vekillerinin suç duyurusunda bulunulmasÄ±na iliÅŸkin istemin, raporun tamamlandÄ±ktan sonra deÄŸerlendirileceÄŸini belirten heyet, bir sonraki duruÅŸmayÄ± 25 AralÄ±k tarihine erteledi. (HABER MERKEZÄ°)

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