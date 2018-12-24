Süperpak’ta 186 günlük grev işçilerin kazanımıyla bitti

Metehan UD

İzmir

Süperpak’ta 186 gündür süren grev ilk yıl için 280 TL brüt, ikinci yıl ise ilk altı ay 300 TL brüt ikinci altı ay enflasyon oranında zam alınmasıyla bitti.

Avusturyalı Mayr Melnhof (MM) Süperpak Şirketi ile Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş Sendikası arasındaki 4. dönem toplu iş sözleşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine şirketin İzmir Torbalı, Karaman ve Antep’teki fabrikalarında 20 Haziran’da başlayan grev sonuçlandı.

Şirketin Gaziantep'teki grev kırıcı hamlesi etkili olsa da İzmir ve Karaman'daki grev 186 gün sürdü. Sıfır zam dayatmasına karşı 20 Haziran'da başlayan grev cumartesi yapılan toplantı ile sona erdirildi. Fabrikalarda üretim 2 Ocak'ta başlayacak. İşçilerin talepleri 2 yıla yayılarak kabul edilmiş oldu.

3 yıllık yeni sözleşmeye göre işçiler 2018 için 280 TL brüt zam alacak. 2019'un ilk altı ayı için 300 TL brüt zam, ikinci altı ayı için enflasyon ve 2020 için de enflasyon oranında zam alacak. Ayrıca sosyal haklarda da işçilerin taleplerine yakın bir şekilde artış sağlandı. En çıplak maaş 2 bin 150 TL olurken en yüksek çıplak maaş 3 bin 700 TL oldu. Süperpak yönetimi sıfır zam ve iki yıl çalışma garantisi önerisinde bulunmuştu.

Fotoğraf: Evrensel

SÜPERPAK İŞÇİLERİ: DİRENEN KAZANIR

Süperpak İşyeri Temsilcisi İsmail Güderoğlu, sözleşmenin işçilerin onayıyla tamamlandığını dile getirdi. Direnen işçilerin bir kez daha kazandığını belirterek Güderoğlu “Bir sonraki toplu sözleşme için bizim için de önemli kazanım oldu. Haklı mücadelemizde bugüne kadar bize destek olmak amacıyla ziyaretimize gelen maddi ve manevi yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olan tüm herkese çok çok teşekkür ederiz. Bütün işçi kardeşlerimize selam olsun. Var olma savaşında olan emekçilere, bu grevde yan yana yürüyen çağdaş emekçilere, kısaca insanlığı bir adım ileriye taşımak için emek savaşı verenlere, uzaktan yakından destek olan, sesimize ses olan, gücümüze güç katan, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan onurlu yürekli herkese selam olsun” dedi.

Süperpak'ta patrondan grev kırıcılığı

Süperpak işçileri: Greve ne kadar destek gelirse o kadar ses getirir