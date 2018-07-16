SÃ¼perpak iÅŸÃ§ileri: Greve ne kadar destek gelirse o kadar ses getirir

Grevdeki SÃ¼perpak iÅŸÃ§ileri Ä°zmirlileri mÃ¼cadelelerine destek olmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Metehan UD

Ä°zmir

YaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r grevde olan ambalaj üreticisi Süperpak iÅŸçileri Ä°zmirlileri mücadelelerine destek olmaya çaÄŸÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸçiler kendilerine sÄ±fÄ±r zam dayatan ve uzlaÅŸmaya yanaÅŸmayan patrona tepkili.

AvusturyalÄ± MM Süperpak Åžirketi ile Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Selüloz-Ä°ÅŸ SendikasÄ± arasÄ±ndaki 4. dönem toplu iÅŸ sözleÅŸmelerinin anlaÅŸmazlÄ±kla sonuçlanmasÄ± üzerine ÅŸirketin Ä°zmir TorbalÄ±, Karaman ve Gaziantep’deki fabrikalarÄ±nda 20 Haziran’da grev baÅŸladÄ±. Grev 27. gününe girerken patron henüz sendikaya masaya oturma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmadÄ±. 250 civarÄ±nda iÅŸçi ise her gün fabrikalarÄ± önünde bir araya gelerek grevlerinin tam katÄ±lÄ±mla ve kararlÄ±kla sürdürüyor.

‘BÖLÜNME ENDÄ°ÅžESÄ° YERÄ°NÄ° KENETLENMEYE BIRAKTI’

Ä°zmir fabrikasÄ± Ä°ÅŸyeri BaÅŸtemsilcisi Ä°smail GüderoÄŸlu, grevlerinin ilk günkü coÅŸkusuyla devam ettiÄŸini belirterek “Gelen ziyaretçilerimizin desteÄŸiyle grevimizin daha da büyüyor. Grev öncesi acaba greve çÄ±karsak bölünür müyüz endiÅŸesi vardÄ±, bu bölünme daha da çok kenetlenmeye gitti. Bu ÅŸekilde de devam edeceÄŸini düÅŸünüyoruz” dedi.

DoÄŸrudan patron temsilcilerin olmasa da saÄŸdan soldan kulaklarÄ±na fabrikanÄ±n kapatÄ±lacaÄŸÄ± söylemleri geldiÄŸini ifade eden GüderoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: “Onlar bunu tehdit olarak dile getirse de bizim için öyle deÄŸil. Kapatacaklarsa kapatsÄ±nlar, haklarÄ±mÄ±zÄ± verdikleri sürece sorun yok. Biz baÅŸka fabrikada da iÅŸ buluruz. Åžu anda muhatap da bulamÄ±yoruz, ne genel müdür ne de insan kaynaklarÄ± müdürü var, sallantÄ±da gibi bir ÅŸey durum. Bizim asÄ±l derdimiz çalÄ±ÅŸmak ama görüyoruz ki ama patron bizi çalÄ±ÅŸtÄ±rmayacakmÄ±ÅŸ gibi.”

‘BARÄ°LLA GREVÄ°NE SELAM’

Ä°zmir’deki bütün, sendikalara, siyasi partilere ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na grevlerine destek vermelerini ve yanlarÄ±n da olmalarÄ±nÄ± isteyen GüderoÄŸlu “Grevimizi kitlesel eylemlere dönüÅŸtürebilirsek daha da ses getireceÄŸini düÅŸünüyorum. Patron gözünde bu daha etkili olabilir. Önümüzdeki günlerde TorbalÄ± ve AyrancÄ±lar’da daÄŸÄ±tacaÄŸÄ±mÄ±z bildirilerle bölgedeki iÅŸçilere grevimizi anlatacaÄŸÄ±z ve desteklerini isteyeceÄŸiz. DiÄŸer taraftan Barilla’daki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da grevde, onlara da gazeteniz aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile selamlarÄ±mÄ±zÄ± iletiyoruz. Ä°ÅŸverenler iÅŸçileri daha çok bezdirme daha çok sömürme politikasÄ± uygulasa da buna karÅŸÄ± iÅŸçilerin tepkilerin olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum” dedi.

‘Ä°STEDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z ZAM BÄ°LE ERÄ°DÄ°’

Grevin sosyal medya sorumlusu Hüseyin DaÅŸçÄ± ise beklediÄŸimizden daha iyi bir ÅŸekilde sürecin ilerlediÄŸini belirterek “Bizim açÄ±mÄ±zdan sorunsuz gidiyor. AnlaÅŸÄ±lÄ±rsa daha iyi olur. Gün geçtikçe maddi açÄ±dan daha da kötüye gidiyoruz ama bu bizim grevimizi etkilemez, yolumuzdan geri çevirmez. Enflasyon olmuÅŸ yüzde 15 ve her ÅŸeye zam geliyor. Biz yüksek fiyatlar talep etmiyoruz. Geçen anlaÅŸmamÄ±z 350 lira zam ile sonuçlandÄ±, ÅŸu anki 380 zam talep ediyoruz. Sadece kendi geçimimizi biraz daha rahatlatmayÄ± amaçlÄ±yoruz. Bizden eski ücrete çalÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± beklemesinler. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maaÅŸ sektörün de altÄ±nda kalÄ±yor. 8 yÄ±ldÄ±r bu fabrikada iÅŸçiyim 2 bin 200 lira alÄ±yorum. Pazara çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda öncede 50 liraya doldurduÄŸumuz çanta ÅŸu anda 100 liraya da dolmaz. SoÄŸan, patates olmuÅŸ 5 lira. Geçen ay 90 liralÄ±k elektrik faturasÄ± bu ay 140 liraya çÄ±ktÄ±. Biz yerimizde sayÄ±yoruz. ESHOT bile 3 lira oldu. Ä°stediÄŸimiz zam bile daha elimize geçmeden eriyip gidecek” dedi.

Ä°ÅžÇÄ°LER NE TALEP EDÄ°YOR?

Ä°ÅŸçiler öncelikli olarak maaÅŸlarÄ±na net 380 lira (ortalama yüzde 23) zam talep ediyor. Ä°ÅŸçiler gece zammÄ±nÄ±n 50 kuruÅŸtan 70 kuruÅŸa, yÄ±lda iki defa ödenen erzak yardÄ±mÄ±nÄ±n 85 liradan 115 liraya, yÄ±llÄ±k izin harçlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 150 liradan 190 liraya, bayram yardÄ±mlarÄ±n 200 liradan 240 liraya, aylÄ±k ödenen yakacak yardÄ±mlarÄ±nÄ±n da 65 liradan 80 liraya çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. Bu sözleÅŸmede ilk defa gündeme getirilen maddeler de var. Bu taleplerin arasÄ±nda yÄ±llÄ±k 4 liralÄ±k kÄ±dem zammÄ± ve yÄ±llÄ±k 200 lira giyim yardÄ±mÄ± bulunuyor. SipariÅŸlerdeki düÅŸüklükleri öne süren patron temsilcileri ise iÅŸçilerin bu taleplerine karÅŸÄ±lÄ±k sÄ±fÄ±r zam ve 2 yÄ±l boyunca çalÄ±ÅŸma garantisi veriyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 18:23

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