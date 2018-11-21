Süperpak işçilerinden dayanışma çağrısı

Metehan UD

İzmir

Sıfır zam dayatmasına karşı üretimi durduran Süperpak işçilerinin grevi 150. günü geride bıraktı. Süperpak işçileri 9 Aralık’ta yapacakları dayanışma etkinliğine katılım çağrısı yaptı.

Avusturya sermayeli MM Süperpak Ambalajlama Şirketi ile Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş Sendikası arasındaki tıkanan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ardından 20 Haziran’da başlayan grev devam ediyor. Şirketin İzmir ve Karaman’daki fabrikalarında grev tam katılımla sürerken patronun Gaziantep’teki fabrikada grev kırıcı hamleleri etkili oldu ve üretim başladı.

İşçiler, yaşadıkları ekonomik sıkıntılara ve ülkenin içindeki krize rağmen grevi devam ettirmekte kararlı. 5 aylık süreçte şirket temsilcileri ile iki defa masaya oturulsa da sıfır zam dayatması devam etti. İşçiler ise 380 liralık zam taleplerinde ısrarlı. Ayrıca işçilerin taleplerini görmezden gelen şirket uluslararası çağrılara da kulak tıkıyor.

9 ARALIK’TA DAYANIŞMA ETKİNLİĞİ VAR

İşçiler öte yandan 9 Aralık’ta Ayrancılar Kapalı Spor Salonu’nda düzenleyecekleri dayanışma etkinliğine hazırlanıyor, sendikaları dolaşarak katılım çağrısı yapıyor. Evrensel’e açıklamada bulunan Süperpak İzmir fabrikası İşyeri Baştemsilcisi İsmail Güderoğlu, Süperpak işçilerinin taleplerinden vazgeçmeyeceklerinin altını çizerek, patronu masaya oturmaya taleplerini kabul etmeye çağırdı.

PATRON BEYAZ YAKALIYI DA MAĞDUR EDİYOR

Grevin başlamasıyla lokavt kararı alan Süperpak yönetimi, Gaziantep’teki fabrikada üretim başlayınca bu kararını kaldırdı. Yaklaşık 5 aylık süreçte şirkette çalışan ve TİS kapsamı dışında tutulan beyaz yakalılar da ücret alamadı. Lokavt kararının askıya alınmasıyla Gaziantep’teki fabrikada çalışanlar çağrılırken, İzmir ve Karaman’daki fabrikada çalışan beyaz yakalılara ise henüz çağrı yapılmadı. Hizmet sözleşmeleri tekrar hayata geçmesine rağmen şirket adım atmış değil.

Lokavt sürecinde kimi beyaz yakalılar 3 bin 600’lük sigorta sürelerinin dolmasından kaynaklı haklarını talep ederek çıkışlarını yaptırırken, diğerleri ise tazminatlarının yanmaması için istifa edemiyor. Başka bir işte de çalışamayan beyaz yakalılar ise ya işbaşı yaptırılmalarını ya da hakları verilerek sözleşmelerinin feshedilmesini istiyor. Çağrılmadığı için ihtar çekenler de bulunuyor. Bu durumda olan 30’a yakın çalışan var. Patronlarının yasaya aykırı davrandığını dile getiren beyaz yakalılar gerekirse süreci yargıya taşıyacaklarını da dile getiriyor.

İŞÇİLER NE TALEP EDİYOR?

İşçiler öncelikle ücretlerine net 380 lira (ortalama yüzde 23) zam talep ediyor. İşçiler gece zammının 50 kuruştan 70 kuruşa, yılda iki defa ödenen erzak yardımının 85 liradan 115 liraya, yıllık izin harçlığının 150 liradan 190 liraya, bayram yardımlarının 200 liradan 240 liraya, aylık ödenen yakacak yardımlarının da 65 liradan 80 liraya çıkarılmasını istiyor. Bu sözleşmede ilk defa gündeme getirilen maddeler de var. Bu taleplerin arasında yıllık 4 liralık kıdem zammı ve yıllık 200 lira giyim yardımı bulunuyor. Siparişlerdeki düşüklükleri öne süren patron temsilcileri ise işçilerin bu taleplerine karşılık sıfır zam ve 2 yıl boyunca çalışma garantisi veriyor.