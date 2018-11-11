SÃ¼perpak'ta patrondan grev kÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±

Grevin devam ettiÄŸi SÃ¼perpak'ta patron bazÄ± makine ve ekipmanlarÄ± Ã¼retimin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Antep'teki fabrikaya gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Ä°ÅŸÃ§iler tedbir kararÄ± aldÄ±racak.

Metehan UD

Ä°zmir

Grevin devam ettiÄŸi Süperpak'ta patron grev kÄ±rÄ±cÄ± nitelikte adÄ±m attÄ±. TorbalÄ±'daki fabrikasÄ±nda kesim ve katlama makinesi ve ekipmanlarÄ± üretimin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Antep'teki fabrikasÄ±na götürüldü. Yöneticiler, bakÄ±m ve onarÄ±m için götürüldüÄŸünü iddia etti. Ä°ÅŸçiler ise yapÄ±lanÄ±n suç olduÄŸunu belirtti ve kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Avusturya merkezli Mayr-Melnhof Packaging Åžirketine ait MM Süperpak Ambalaj Åžirketi'ne ait fabrikalarda örgütlü Türk Ä°ÅŸ'e baÄŸlÄ± Selülöz Ä°ÅŸ ile ÅŸirket yönetimi arasÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±ktan dolayÄ± 20 Haziran'da baÅŸlayan grev 5. ayÄ±na yaklaÅŸÄ±rken, ÅŸirket grevi kÄ±rmak çaba göstermeye devam ediyor. Åžirketin Ä°zmir ve Karaman'daki fabrikalarÄ±nda grev tam katÄ±lÄ±mla devam ederken Gaziantep'teki fabrikadaki grev kÄ±rÄ±cÄ± hamleleri etkili oldu ve üretim baÅŸladÄ±.

Åžirket yönetimi, son olarak Ä°zmir TorbalÄ±'daki makineleri parça parça taÅŸÄ±maya baÅŸladÄ±. AyrancÄ±lar yolu üzerindeki fabrikaya Antep'ten getirilen tÄ±rlara kesim ve katlama makineleri yüklendi. Åžirketin, üretim koordinatörü, üretim müdürü, bakÄ±m sorumlusu, baskÄ± sorumlusu ve sevkiyat sorumlusunun da bulunduÄŸu taÅŸÄ±ma iÅŸlemi sÄ±rasÄ±nda Süperpak iÅŸçileri jandarmaya bilgi vererek fabrika önüne çaÄŸÄ±rdÄ±. JandarmanÄ±n tutanaÄŸÄ±na göre, ÅŸirket yöneticileri bakÄ±m ve onarÄ±m için makinelerin yerinden söküldüÄŸünü söyledi. Jandarma ise hukuka aykÄ±rÄ± bir iÅŸlem bulamadÄ±.

'ONARIM Ä°DDÄ°ASI GERÇEKÇÄ° DEÄžÄ°L'

Ä°ÅŸçiler de fotoÄŸraf ve video çekerek ve tutanak tutarak söz konusu iÅŸlemi kayÄ±t altÄ±na aldÄ±. Sendika taÅŸÄ±ma iÅŸlemini yargÄ±ya taÅŸÄ±yarak tedbir kararÄ± alÄ±nmasÄ± için baÅŸvuruda bulunacak. Evrensel'e açÄ±klamada bulunan Ä°ÅŸyeri BaÅŸtemsilcisi Ä°smail GüderoÄŸlu, kararlÄ±lÄ±klarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda patronun grev kÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±na soyunduÄŸunu ifade etti.BakÄ±m ve onarÄ±m iddialarÄ±nÄ±n gerçekçi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve inanmadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren GüderoÄŸlu "Patron kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z karÅŸÄ±sÄ±nda hamleler geliÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. 6356 SayÄ±lÄ± Sendikalar Ve Toplu Ä°ÅŸ SözleÅŸmesi Kanunu çerçevesinde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yasal grevimiz yasaya aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde etkisizleÅŸtirmeye hedefliyorlar ve yapÄ±lan suçtur. Taleplerimiz karÅŸÄ±lanmadan fabrikaya girmeyeceÄŸiz, geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±z. Ä°lk günkü kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± koruyoruz" dedi.

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