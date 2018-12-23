Macron: Büyük üzüntü duyuyorum, müttefik güvenilir olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklamada bulundu. Macron, 'büyük üzüntü' duyduğunu ifade etti.

Macron, "Bu karardan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Bir müttefik güvenilir ve diğer müttefikleriyle koordine olmalı" derken, Trump'ın kararına yönelik eleştiride bulundu.

Trump salı günü Suriye'deki ABD askerlerini ve diplomatlarını çekeceğini duyurmuş, Twitter'dan, "Suriye'den çekilmek bir sürpriz değil. Yıllardır bu konuda kampanya yürütüyorum ve altı ay önce çıkmak istediğimde bir süre daha kalmayı kabul ettim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri, IŞİD'ın yerel düşmanlarıdır. Biz onların işini yapıyoruz. Eve gelme ve tekrar inşa etme zamanı" paylaşımında bulunmuştu. (DIŞ HABERLER)

ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı gazete manşetlerinde nasıl yer aldı?