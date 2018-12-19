19 Aralık 2018 12:45
Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2018 14:29

Yazarımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası

'Terör örgütü propagandası' suçlamasıyla yargılanan TİHV Başkanı ve Yazarımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

GÜNCELLENDİ
Yazarımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası

Fotoğraf: TİHV

    • Paylaş

    Cansu PİŞKİN
    İstanbul

    “Terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davanın dosyasına yeni deliller eklenenen Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya ertelemesiz 2 buçuk yıl ceza verildi. Karar istinafa taşınacak.

    “Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladığı için “Terör örgütü propagandası” suçundan yargılanan gazetemiz yazarı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın karar aşamasındaki dosyasına geçtiğimiz celsede yeni belgeler eklenmişti. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Fincancı’nın dosyasına eklenen deliller arasında TİHV’nin Cizre raporu ve gazete mülakatları bulunuyor. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Fincancı ve avukatları katıldı. Duruşmayı HDP Milletvekili Züleyha Gülüm ve Nejdet İpekyüz, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Bianet Proje Danışmanı Nadire Mater, TİHV’nin İzmir, Ankara, Cizre, Van, Diyarbakır ve İstanbul şube temsilcileri ile çok sayıda akademisyen ve hak savunucusu izledi. Duruşma savcısı Can Tümer Keriş, önceki celselerde vermiş olduğu mütalaasını tekrar etti. Fincancı’nın avukatı Meriç Eyüboğlu, duruşmanın SEGBİS ile kayıt altına alınmasını talep etti. Savcı Keriş, talebin reddini istedi. Konuyla ilgili ara karar oluşturam mahkeme, usul ekonomisi ve kalem personelinin azlığı gereği, kayıtların çözümünde harcanacak emek ve mesaiyi dikkate alarak talebin reddine karar verdi.

    ‘SİZE RAHATSIZLIK VEREN GÖRÜNTÜLER BENİM İŞİM’

    Daha sonra Fincancı, dosyaya eklenen belgeler ve esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu. Mahkemenin dosyasına eklediği Cizre ön inceleme raporunu, “neye ortak olmadıklarını” anlatmak için 4 Ekim tarihli beyanında dile getirdiğini anımsatan Fincancı, “Sizin beni Google’layarak bulduğunuzu tahmin ettiğim ve suç unsuru gibi göstermeye çalıştığınız Cizre ön inceleme raporumuzu da beyanımda zaten alıntılamış, inceleme sırasında bulduğum çocuk kemiğinin fotoğrafı da dâhil, birkaç kez ‘ceset fotoğrafı’ diye rahatsızlığınızı ifade ettiğiniz fotoğraflarla o dönemde yaşananları aktarmaya çalışmıştım. Size rahatsızlık veren o görüntüler benim işimin bir parçası, ama sizin de işinizin parçası. Öyle olmalı! Burası bir Ağır Ceza Mahkemesi, dolayısıyla benim 4 Ekim’de yapmış olduğum sunum bir suç duyurusu niteliği taşımalıydı sizin için” dedi.

    ‘BARIŞ İSTEMEK SUÇ DEĞİLDİR’

    “Hakikat ve hak mücadelesinin suça dönüştürülmesinin utancı içindeyim” diyen Fincancı, “Bağımsız ve tarafsız olmadığını düşündüğüm mahkemelerde; uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan barış talebinin, insan hakları ihlallerinin belgelenmesinin cezalandırılması, insan haklarının, hukuk rejimi ile korunması zorunluluğunun hiçe sayıldığını göstermektedir burada hepimize. Geçtiğimiz celse ceza alan Gençay Gürsoy ile aynı konumda olmayı onur sayarım. Barış istemek suç değildir suçlamalarınızı kabul etmiyorum.” diye konuştu. Fincancı, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması hükümlerini de kabul etmediğini söyledi.  

    MAHKEME HEYETİNİN REDDİ TALEP EDİLDİ

    Avukat Meriç Eyüboğlu, başından beri tarafsızlık ilkesinin ortadan kalktığını belirterek heyetin reddini talep etti: “Aynı bildiriden yargılanan akademisyenler hakkında verdiğiniz ceza karalarını da, müvekkilim Gençay Gürsoy’un dosyayasına duruşma sabahı yeni belgeler alındığını ve üst sınırdan ceza verdiğinizi de biliyoruz. Ve şimdiden Şebnem hocaya verilecek cezanın yine alt sınırdan ayrılarak verileceğini biliyoruz. En baştan belli tarafsızlık ilkesi ortadan kalkmıştır. Görüşünüzü açıkladığınız için objektif ve subjektif olarak tarafsız değilsiniz. Müvekkil ifadesini verirken yapmış olduğunuz müdahaleler müvekkilin savunmasında kullandığını e raporu aleyhe dosyaya konmuş. Doğrudan yargılama konusu olmadığı halde subjektif olarak daha ağır ceza verilme saikini gösteriyor. Yargılama evresinde tüm delillerin toplanması yönündeki taleplerimiz reddildi. Dolayısıyla tüm bu sebeplerle heyetin reddini istiyoruz.”

    ‘İKTİDARIN BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA YARGILAMA’

    Duruşma savcısı, talebin reddini istedi. Mahkeme, dosya kapsamını ve dosyanın geldiği aşamayı dikkate alarak talebin, “yargılamayı uzatmaya ilişkin yapıldığı” kanaatiyle reddine karar verdi. Avukat Eyüboğlu, “CMK 29. Maddesi uyarınca reddi istenen heyetin karar vermesi hukuka aykırıdır. Öncelikli olarak 1 haftalık sürenin tamamlanmasını ve duruşmanın bu aşamada sonlanmasını istiyoruz.” dedi. Avukat Yıldız İmrek de, heyetin yargılamayı “acele bitirmek isteğinde” olduğunu söyledi: “İktidarın beklentileri doğrultusunda ifade özgürlüğünü susturucu bir rol oynayarak bu anlamda hızlandırıcı yargılama yapıyorsunuz.” Savcı, hakimin reddini geri çevirmesine verilen kararın reddine ilişkin talebin reddini istedi.

    HEYET MÜTALAA BİTMEDEN MÜZAKERE ETTİ

    Avukat Ömer Kavili söz alarak savcının mütalaası bitmeden kararı müzakere eden heyeti eleştirdi.  Kavili, “Kanun iki tarafın görüşü birleştirilerek karar verilir diyor. Yargılamanın özü, çelişkiyi tartışmaktır bir tarafı dinleyip diğer tarafı dinleme basiretini gösteremeyen heyetinizi ayrı ayrı ve birlikte olarak reddediyorum.” dedi. Savcı, bir kez daha heyetin reddi yönündeki talebin gerekçesiz reddini istedi. Kavili tekrara itiraz ederek: “CMK 216’ya göre itirazım var. Savcıların rollerine dair Budapeşte ilkelleri madde 10 ve CMK 160 maddelerinde iddia makamındaki savcı duruşmada duyduğu talepleri gerekçe bildirerek açıklamak durumundadır. Eğer savcı mütalaa veremiyorsa başsavcı çağırılır ve yargılama durdurulur. Yargıtay içtihatı nedeniyle talep ediyorum. Savcıdan yeniden gerekçeli mütalaa veremeyecekse başsavcının davet edilmesini talep ediyoruz.” dedi. Bu talep de reddedildi.

    ‘ASIL BEN İTHAM EDİYORUM’

    Avukatların beraate ilişkin taleplerinin ardından son sözü sorulan Fincancı, “Bu topraklar ağır acıların yaşandığı topraklar. Biz burada bugün yüzleşememenin acısını görüyoruz. Bugün 19 Aralık; bundan 18 yıl önce cezaevlerine saldırılıp ‘hayata dönüş operasyonu’ yapıldı. 40 yıl önce Maraş katliamı yapıldı. Bunlarla yüzleşmeyi başardığımızda bu yargılamaların utanç belgesi olacağını düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Emile Zola’nın dediği gibi ‘Asıl ben itham ediyorum’.”

    CEZADA İNDİRİME GİDİLMEDİ

    Kararını açıklayan mahkeme Fincancı’ya 2 yıl 6 ay ceza verildi. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: “Sanığın üzerine atılı ‘Terör örgütü propagandası suçundan’ eylemine uyan suçun işleniş şekli ve özelliği sanığın suç tarihinden hemen önce ve sonrasında vermiş olduğu röportajlarında kullanmış olduğu ifadeler, suça konu bildiri içeriğiyle örtüşecek şekilde TSK’nin tamamen savunma ve güvenlik amaçlı bölgedeki faaliyetini vahşet, soykırım girişimi, savaş suçu ve Kürt halkına topyekun saldırı olarak ifade etmesi, bölgede PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından yapılan hendek kazma eylemlerini övmesi, öz yönetim anlayışına sahip çıkması bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın güttüğü amaç ve saiki, sanığın kastının yoğunluğu, bildiriden sonraki bildiriyi sahiplenme ve kabullenme iradesi, suç konusunun önem ve değeri, oluşan tehlikenin boyutu dikkate alınarak taktiren cezanın yasal alt sınırından ayrılarak teşdit uygulanmasıyla sanığın 1 yıl 8 ay,

    Suça konu bildirinin basın ve yayın yoluyla işlenmesi nedeniyle yarı oranında arttırılarak 1 yıl 18 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.”

    Mahkeme, yasal imkan bulunmadığından HAGB hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti. Mahkeme, Fincancı’nın “duruşmadaki olumsuz gözlemlenen tutum ve davranışları” ile “suçun işlenmesinden sonra pişmanlık duymamasını” dikkate alarak cezada indirime gitmedi.

    Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın mahkemeye beyanının tam metni

    DURUŞMA ÖNCESİ FİNCANCI'YA DESTEK AÇIKLAMASI YAPILDI

    Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, sokağa çıkma yasakları dönemine ilişkin hazırlanan Cizre raporu nedeniyle hakim karşısına çıktı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde görülen duruşma öncesi basın açıklaması yapıldı.

    TİHV, İHD, İTO ve Barış Akademisyenleri’nin açıklamasında Cizre raporunun dosyada suç delili olarak yer almasına tepki gösterildi ve “Rapor suç delili değil, suç duyurusu” denildi. Açıklamaya Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan da destek verdi.

    TİHV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı, Gençay Gürsoy’a verilen mahkumiyet kararında gerekçede Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) eski başkanı olmanın ağırlaştırıcı neden olarak öne sürülmesini kınadı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) da başkanlığını yapmakta olan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın benzer bir uygulamayla karşılaşmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Bakkalcı, dosyaya eklenen Cizre Raporu’nun suç unsuru değil, suç duyurusu olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:

    “Tüm bu nedenlerle, bugünkü duruşmada sevgili başkanımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında derhal beraat kararının verilmesini, dosyaya son anda eklenen Cizre Raporu başta olmak üzere tüm raporlarda yer verilen insan hakları ihlalleri iddialarına yönelik etkili soruşturma süreçlerinin derhal başlatılması gereğini bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak isteriz.”

    Daha sonra Türk Tabipler Birliği adına Ali Çerkezoğlu konuştu. Çerkezoğlu, “Şebnem Hocayı cezalandırmak, sadece Şebnem Hocaya ceza vermek değildir. Bundan sonra yaşanacak her türlü hak ihlaline, her türlü savaşa bu toplumun sessiz kalmasını sağlama çabasıdır. Biz bunun karşısında durmaya devam edeceğiz” dedi.

    ‘SAVAŞ KARŞITLARI BİR TARİH YAZIYOR’

    CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Bir duruşmayı izliyordum. Akademisyen arkadaşımız ‘Bildiriyi şimdi okuyunca eksik yazdığımızı düşündük. Hayvan hakları ve doğaya ilişkin bir şey söylememişiz’ dedi. Dolayısıyla bu 2 yıl içinde adliyede olmamızın ne kadar anlamlı olduğu bir kez daha gördük” dedi. HDP Milletvekili Necdet İpekyüz de “Bu duruşmalarda bir tarih yazılıyor. Savaş karşıtları bir tarih yazıyor” ifadelerini kullandı.

    EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da “Saraylardan adalet çıkmayacağını biliyoruz. Barış mücadelesinin de saray duvarlarına sığmayacağını biliyoruz. Arkadaşlarımız barış dediği için yargılanıyor. Onları yargılamak isteyenler istedikleri yargılamayı yapamıyorlar, tam tersine bu duruşmalar devam ettikçe savaş politikaları asıl yargılanan oluyor. Barış mücadelesinin kazanacağına inanıyoruz” dedi.

    Avukat Eyüboğlu: Fincancı dosyasına eklenen belgeler suç delili değil

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    '100 Temel Eser' uygulaması sona erdi
    SONRAKİ HABER

    Sezai Temelli: Kentlerimize ve sandıklarımıza sahip çıkacağız
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    'Yerlilik ve millilik' dene dene 'içeride de dövizle borçlanma'ya gelindi!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Fırat’ın doğusu, Türkiye’nin batısı

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Yeni yıl ve asgari ücretin belirlenmesine bir adım kala

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Kurumsal işyeri kavramının gizledikleri

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Sokağa çıkma meselesi

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    İnsan ve doğa

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    noktasız virgülsüz
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    CHP’li Özel’den Akar’a: Atanmış bakan seçilmişlere had bildiremez
    CHP’li Özel’den Akar’a: Atanmış bakan seçilmişlere had bildiremez

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki tartışma nasıl başladı, kim ne dedi?

    Sezai Temelli: Kentlerimize ve sandıklarımıza sahip çıkacağız
    Sezai Temelli: Kentlerimize ve sandıklarımıza sahip çıkacağız

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yerel seçim gezileri kapsamında Van’da partililerle bir araya geldi.

    Mansur Yavaş CHP'lileri heyecanlandırmasa da ikna etti
    Mansur Yavaş CHP'lileri heyecanlandırmasa da ikna etti

    CHP’nin Ankara’da Mansur Yavaş’ı büyükşehir belediye başkanlığına aday göstermesinin ardından kulislerde Yavaş tartışması başladı.

    'Sorunun çözümü savaş değil diyalog'
    'Sorunun çözümü savaş değil diyalog'

    Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon açıklamalarını değerlendiren siyasi partiler, sorunun savaşla değil diyalogla çözülmesi çağrısı yaptı.

    İZBAN’da 7 taşeron makinist günde 11 saat çalıştırılıyor
    İZBAN’da 7 taşeron makinist günde 11 saat çalıştırılıyor

    Demiryol-İş üyesi işçilerin taleplerini yok saymaya devam eden İZBAN yönetimi, taşeron makinistlerle grev kırıcılığı yaparak seferleri sürdürüyor.

    Cerrahpaşa birçok ameliyatı yapamaz hale getirildi
    Cerrahpaşa birçok ameliyatı yapamaz hale getirildi

    İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk: Cerrahpaşa 51 yıllık tarihinde böyle bir şeyle karşılaşmamıştır.

    GÜNCELLENDİ
    Almanak - 2018'de sporda neler yaşandı?
    Almanak - 2018'de sporda neler yaşandı?

    Evrensel Yazarı Mithat Fabian Sözmen ile 2018'de sporda öne çıkanları konuştuk.

    Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın mahkemeye beyanının tam metni
    Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın mahkemeye beyanının tam metni

    2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Yazarımız ve TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın mahkemeye sunduğu beyanını yayımlıyoruz.

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    2018’de hayatını kaybeden 50 önemli isim
    2018’de hayatını kaybeden 50 önemli isim
    Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası
    Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası
    Türkiye’ye kırılan heykeller
    Türkiye’ye kırılan heykeller
    GÜNCELLENDİ
    Ayşen Gruda'nın hastanedeki tedavisine devam ediliyor
    Ayşen Gruda'nın hastanedeki tedavisine devam ediliyor
    GÜNCELLENDİ
    Yazarımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası
    Yazarımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası

    'Terör örgütü propagandası' suçlamasıyla yargılanan TİHV Başkanı ve Yazarımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

    'Hayata Dönüş' operasyonun yıl dönümü: 'Faillere madalya verildi!'
    'Hayata Dönüş' operasyonun yıl dönümü: 'Faillere madalya verildi!'

    'Hayata Dönüş' operasyonunun yıl dönümü kapsamında yapılan açıklamalarda cezaevi katliamları kınandı, faillere madalya verildiği hatırlatıldı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da kar başladı, sağanak su baskınlarına neden oldu
    İstanbul'da kar başladı, sağanak su baskınlarına neden oldu

    İstanbul'u etkisi altına alan sağanak nedeniyle bazı yerlerde su baskınları yaşandı. Beylikdüzü'de ise kar başladı.

    GÜNCELLENDİ
    Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi
    Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi

    Sıla'nın şikayeti üzerine hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama'dan iddianame hazırlanan Ahmet Kural, 5 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

    EMEP, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterecek
    EMEP, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterecek

    Emek Partisi, Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesi ve 'sermayenin gerici faşist partilerine teslim edilen' ilçeler için aday çıkaracağını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    ABD, Türkiye'ye Patriot satışına onay verdi
    ABD, Türkiye'ye Patriot satışına onay verdi

    ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolarlık Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi.

    Hrant Dink cinayeti davası: Cinayetten önce bilgi paylaşılmadı
    Hrant Dink cinayeti davası: Cinayetten önce bilgi paylaşılmadı

    Hrant Dink cinayeti davasına ilişkin ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 85 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

    Bahçeli: Görüşme ihtiyacı yok; Erdoğan’ın tasarrufuna saygılıyız
    Bahçeli: Görüşme ihtiyacı yok; Erdoğan’ın tasarrufuna saygılıyız

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP ve MHP genel başkanlarının görüşeceği iddiasına ilişkin konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Madende çalışan işçi, 53 yıl önce ölen madenciye ait cesedi buldu
    Madende çalışan işçi, 53 yıl önce ölen madenciye ait cesedi buldu

    Yeni Çeltek Kömür işletmesinde çalışan işçi, tam çürümemiş madenci cesedine ulaştı. Cesedin, 53 yıl önce ölen bir madenciye ait olduğu düşünülüyor.

    İZBAN'da vatandaşların can güvenliği hiçe sayılıyor
    İZBAN'da vatandaşların can güvenliği hiçe sayılıyor

    Normalde 142 makinistin görev yaptığı İZBAN'da grevi kırmak için seferlere 7 makinistle devam edilmesi büyük riske neden oluyor.

    İsveç’te aşırı sağcılar ‘Göç Anlaşmasını’ protesto ediyor
    İsveç’te aşırı sağcılar ‘Göç Anlaşmasını’ protesto ediyor

    'Sarı Yelekliler hareketini suistimal ediyorlar': İsveç'in BM'nin ‘Göç Anlaşması’nı onaylanması, aşırı sağcı ve popülist grupları harekete geçirdi.

    'Son 3 yılda 1954 gazetecinin basın kartı iptal edildi'
    'Son 3 yılda 1954 gazetecinin basın kartı iptal edildi'

    CHP'li Atila Sertel’in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 3 yılda 1954 gazetecinin basın kartının iptal edildiğini açıkladı.

    ATK’den Kurkut raporu: Ölüme neden olan mermi zeminden sekti
    ATK’den Kurkut raporu: Ölüme neden olan mermi zeminden sekti

    Diyarbakır’da Newroz kutlamaları sırasında polis kurşunuyla ölen Kemal Kurkut’un ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye ulaştı.

    Elektronik kitap, gazete ve dergide KDV oranı yüzde 18'e yükseltildi
    Elektronik kitap, gazete ve dergide KDV oranı yüzde 18'e yükseltildi

    E-kitapta yüzde 8, e-dergi ve e-gazetede ise yüzde 1 olan KDV oranı, Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 18'e yükseltildi.

    Asgari ücretle geçinemeyen işçi: Hasta çocuğumun ilacını borçla aldım
    Asgari ücretle geçinemeyen işçi: Hasta çocuğumun ilacını borçla aldım

    Ali Işık, asgari ücretle geçinmeye çalışan ancak geçinemeyen milyonlarca işçiden biri. Işık nasıl geçinemediğini anlattı.

    Türkiye, cinsiyet eşitsizliğinde 149 ülke arasında 130. sırada
    Türkiye, cinsiyet eşitsizliğinde 149 ülke arasında 130. sırada

    Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre Türkiye, cinsiyet eşitsizliğinde 130. sırada.