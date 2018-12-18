Avukat Eyüboğlu: Fincancı dosyasına eklenen belgeler suç delili değil

Cansu PİŞKİN

İstanbul

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladığı için “Terör örgütü propagandası” suçundan yargılanan Evrensel Yazarı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın karar aşamasındaki dosyasına yeni belgeler eklendi. Avukat Meriç Eyüboğlu, yeni eklenen belgelerde maddi hatalar olduğunu ve suç delili diye nitelendirilemeyeceğini söyledi.

Gazetemiz Yazarı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın 13 Aralık’taki üçüncü duruşmasında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek, dosyaya yeni deliller aldığını söyledi. Mahkemenin dosyaya aldığı deliller duruşma zaptına şu şekilde geçirildi: “Mahkememizce yapılan araştırmada sanık tarafından Özgür Gündem isimli gazeteye 12 Aralık 2018 tarihli vermiş olduğu röportaj, 21 Aralık 2015 tarihli Evrensel gazetesine vermiş olduğu röportaj ve sanık tarafından Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı sıfatıyla 3 Mart 2016 tarihinde Cizre’de yapılan ziyaret sonucu sınırlı gözleme dayalı ön inceleme raporunun çıktılarının dosyaya delil olarak alındığı görüldü.” Fincancı’nın Avukatı Meriç Eyüboğlu, delilleri incelemek için mahkemeden süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme duruşmayı 19 Aralık’a erteledi. Avukat Eyüboğlu, karar aşamasında dosyaya giren delillere ilişkin gazetemize konuştu.

‘DELİLLERDE MADDİ HATA VAR’

Eyüboğlu, aynı mahkemede yargılanan müvekkili Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un 11 Aralık tarihli duruşmasında da dosyaya yeni deliller eklendiğini hatırlatarak, “Şebnem hocada da aynı sürecin yaşanacağını tahmin ettiğimden 12 Aralık’ta mesai saatinin sonuna doğru mahkeme kaleminden dosyayı kontrol ettim ancak yeni gelen herhangi bir evrak yoktu. Ertesi gün duruşma saatine kadar da UYAP üzerinden kontrol ettim fakat orada da yeni bir evrak olmadığını gördük. Duruşma sırasında mahkeme dosyaya üç ayrı delil eklendiğini söyledi” dedi. Eyüboğlu, mahkemenin dosyaya eklediği delillerde maddi hatalar olduğuna dikkat çekti: “Özgür Gündem’in 12 Aralık 2018 tarihli röportajı diye zapta geçirilen delilde maddi hata var. Söz konusu haber Diyarbakır Özgür Haber isimli gazetede 2016 tarihinde çıkmış. Müvekkilin de içinde olduğu bir heyetin Şırnak ziyaretini konu alan haberde müvekkilin doğrudan bir açıklaması yok.”

‘YALNIZ HUKUK DIŞI DEĞİL AYNI ZAMANDA AKIL DIŞI’

TİHV’nın Cizre raporunun da delil olarak dosyaya eklenmesini eleştiren Eyüboğlu, bilimsel raporların cezalandırılmak istendiğini söyledi: “Savunmalarımızda sıklıkla tarihsel hakikati anlatmanın suç olmayacağını belirttik. Bodrumlardaki hak ihlallerine ilişkin Cizre raporu da tarihe ışık tutması açısından önemli. Bu rapor suç delili değil olsa olsa savunma delili olabilir.”

Eyüboğlu, dosyaya giren “yeni belgelerin” imzacı akademisyenlerin cezalarının arttırılması gerekçesi olarak kullanılmasını ise, “Yalnız hukuk dışı değil aynı zamanda akıl dışı” diye değerlendirdi. Karar aşamasındaki dosyaya delil eklenmesinin hiçbir hukuk kuralına uymadığını ifade eden Eyüboğlu, “Bu belgeler dosyaya ilk aşamada girse de suç delili olmazdı. Çünkü akademisyenler Barış Bildirisi metnini imzaladıkları için yargılanıyorlar. İmza metni dışında hak mücadelesi bağlamında yürütülen faaliyetlerin dava ile ilgisi yok. Bu belgelerin son dakika dosyaya alınması hukuka aykırı. Akademisyenlere ve topluma bu cezalarla mesaj veriliyor” dedi. Hukuk, adalet ve yargı üzerine konuşacak söz kalmadığını ifade eden Av. Meriç Eyüpoğlu, “Müvekkillerinin Türk Tabipleri Birliği Başkanı olması ya da TİHV Başkanı olması verilen/verilecek cezalara gerekçe sunuluyor. Mahkemeler tüzel kişilerin yaptığı işleri karşılarına gelen kişilere fatura ediyorlar. Bu da davanın hukuki değil politik olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Fincancı’nın karar duruşması yarın saat 11.00’de İstanbul Adliyesinde görülecek.