Türkiye, cinsiyet eşitsizliğinde 149 ülke arasında 130. sırada

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu, Türkiye'deki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin geldiği noktayı gösteriyor. 2006 yılında bu sıralamada 105. olan Türkiye, 12 yılda 25 sıra geriledi. Raporda Türkiye'nin gerisinde yer alan ülkeler Fildişi Sahili, Bahreyn, Nijerya, Togo, Mısır, Moritanya, Fas, Ürdün, Umman Sultanlığı, Lübnan, Suudi Arabsitan, iran, Mali, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Çad, Suriye, Irak, Pakistan ve Yemen.

Bianet'in aktardığına göre rapor, 149 ülke temel alınarak hazırlandı ve ülkeler cinsiyet eşitsizliği, eğitim, sağlık, siyaset ve iş hayatı başlıklarında incelendi.

Eğitime, sağlığa, siyasete katılımda kadın-erkek eşitsizliği son 10 yılda iyileşme göstermesine rağmen, söz konusu ilk üç alanda kadınların katılımı 2017’ye göre geriledi.

SURİYE, IRAK, PAKİSTAN VE YEMEN SON SIRALARDA

Raporda, cinsiyet eşitliği endeksinde 1 puan tam eşitlik anlamına geliyor. Bu puana en çok yaklaşan ülkeler İzlanda, Norveç, İsveç.

Suriye, Irak, Pakistan ve Yemen ise 1 puanın en uzağındaki ülkeler.

KADINLAR İLE ERKEKLER ARASINDAKİ MAAŞ FARKI YÜZDE 51

Rapora göre 2018’de kadınların iş hayatına katılımında belirgin bir artış gözlense de kadınlar ile erkekler arasında maaş farkı yüzde 51 oranında. Raporda, olumlu olarak ilerleyen tek alanda, kadınların yönetim kademelerindeki artış. Kadınların yönetim kademelerinde olması yüzde 34 oranında artmış durumda.

'BİLİM, TEKONOLOJİ, MÜHENDİSLİK GİBİ ALANLARDA KADINLAR YETERİNCE TEMSİL EDİLMİYOR'

Raporda, işgücü piyasasında kadın katılımının düştüğü ve bunun nedeni de "teknoloji/makineleşme" olarak gösterildi. Raporda kadınların yaptığı işlerin artık otomatik makinalarca gerçekleştirildiği ifade edildi.

Raporda, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi beceri ve bilgi gerektiren alanlarda kadınlar yine yeterince temsil edilmediği de vurgulandı.

TÜRKİYE 12 YILDA 25 SIRA GERİLEDİ

Raporda, Türkiye ile ilgili şu bilgilere yer veriliyor:

Türkiye, 149 ülke arasında 130. sırasında yer aldı. Türkiye’nin geride bıraktığı ülkeler sırasıyla şöyle: Fildişi Sahili, Bahreyn, Nijerya, Togo, Mısır, Moritanya, Fas, Ürdün, Umman Sultanlığı, Lübnan, Suudi Arabsitan, iran, Mali, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Çad, Suriye, Irak, Pakistan, Yemen.

2006 yılında bu sıralamada 105. olan Türkiye, 12 yılda 25 sıra geriledi.

Türkiye, 149 ülke arasında, "Kadınların ekonomik katılımı ve fırsat eşitliği" konusunda 131. sırada yer alırken, eğitimde 106., sağlıkta 67. ve politik katılımda 113. sırada görünüyor. (HABER MERKEZİ)

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