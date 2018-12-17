Tren kazasında gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi tutuklandı

Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve 3 TCDD görevlisi tutuklandı.

Bu arada hareket memurlarından Sinan Y.'nin savcılığa verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Sorgusu biten Sinan Y. "Makasçı bana hat değişikliğine ilişkin bilgi vermedi. Üst yönetimin gerekli önemli almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum" dedi.

MEMURUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın ulaştığı ifadede, Sinan Y. kazanın iletişim kopukluğundan kaynaklandığını iddia etti. Sinan Y. tren makinistlerinin 1. yoldan hareket ettikten sonra 9 makas değişikliği ile H1 hattına girmesi gerektiğini, ancak makas değişikliği yapılmadan H2'ye girdiğini görmeleri gerekmesine rağmen bu konuda kendisiyle iletişime geçmediklerini ve bildirimde bulunmadıklarını söyledi.

'BANA HERHANGİ BİLGİ VERİLMEDİ'

Sinan Y. devamla şunları söyledi: "Kaza, Tren teşkil memurunun (makasçının) bana makasları değiştirip treni H1'e aldığına dair teminat vermesine rağmen 5 makası H1'e tanzim etmemesi, H2'ye girdiğini gören makinistlerin yanlış yola girdiklerine dair bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi verilmemesinden kaynaklandı.”

‘KAZADAN ÜST YÖNETİM SORUMLU’

Sinan Y. ifadesinin sonunda şu ifadelere yer verdi: "Daha risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesi suretiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen tren teşkil memurunun (makasçının) başarısına, çalışmasına, özverisine bağlayan üst yönetimin gerekli önemli almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum."

TUTUKLAMA TALEBİ

Kaza soruşturması kapsamında gözaltına alınan hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından getirildikleri Ankara Adliyesinde, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Savcı, ifade işlemi sonrasında şüphelileri tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. 3 çalışan tutuklandı. (HABER MERKEZİ)