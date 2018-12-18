Tunus’ta devrimin yıl dönümü: Halkın seçtiğinden başka yol yok

Tunus’ta 17 Aralık 2010’da başlayan ve bin Ali diktatörlüğünün devrilmesiyle Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerini etkileyen halk ayaklanmalarının 8’inci yıl dönümü, Sidi Buzeyd kentinde kutlandı.

Ülkede devrimin fitilini ateşleyen seyyar satıcı Muhammed Buazizi’nin doğduğu şehir olan Sidi Buzeyd’deki Buazizi Meydanı’nda düzenlenen törene yüzlerce kişi katıldı.

İŞSİZLİK PROTESTOLARI

Ülkede üniversite mezunu işsizleri çatısı altında toplayan “İşsizler Birliği” de işsizliğe dikkati çekmek için devrimin 8’inci yıl dönümünün kutlandığı Buazizi Meydanı’nı seçti.

Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

İşsizliği protesto edenler, kentteki Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) merkezine yürüdü. Burada sık sık hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, UGTT merkezinde yaptığı konuşmada “Yavaş yavaş büyüyen bu durumu düzeltmek için halkın iradesine, demokrasiye olan inanca yönelmek, halk tarafından seçilen yolda yürüyerek, bunun için mücadele etmekten başka yol yok” dedi.

Toplumsal krizin devam ettiğini söyleyen Tabubi, “Tüm taleplerin yerine getirilmesi için hükümetlere baskı yapılması konusundaki mücadelemiz devam ediyor” diye konuştu.

Fotoğraf: Yassine Gaidi / AA

‘TOPLUMSAL KRİZ DEVAM EDİYOR’

Gösterilere katılan eski siyasi mahkumlardan aktivist Yahya el-Abbasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm siyasi partileri, hükümeti ve muhalefeti “toplumsal taleplerin yerine getirilmemesi ve yolsuzluk konularında rol oynamakla” suçladı.

“İşsizlik, pahalılık ve yoksulluk gibi toplumsal krizler devam ederken kutlama yapılamaz” diyen lise öğretmeni İman Lutayfi de iktidardaki koalisyonun kendini siyasi sorunlara adadığını ve sosyal talepleri görmezden geldiğini söyledi.

Üniversite mezunu olan İbtihal Nasri de devrimin üzerinde 8 yıl geçmesine rağmen hiçbir şeyin değişmediğini belirtti.

Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

NE OLMUŞTU?

Tunus’un Sidi Buzeyd vilayetinde 17 Aralık 2010’da Muhammed Buazizi’nin kendini yakmasıyla başlayan kitlesel protestolar, 14 Ocak 2011’de 24 yıldır iktidarda olan Zeynel Abidin bin Ali’nin ülkeden kaçmasıyla neticelendi. 14 Ocak ülkede resmi tatil kabul ediliyor. (DIŞ HABERLER)

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