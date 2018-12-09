Tunusâ€™ta â€˜kÄ±rmÄ±zÄ± yeleklilerâ€™ hareketi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Tunusâ€™ta bir grup genÃ§, yolsuzluÄŸa ve iÅŸsizliÄŸe karÅŸÄ± â€˜KÄ±rmÄ±zÄ± Yeleklilerâ€™ kampanyasÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Tunus’ta bir grup genç, cumartesi akÅŸamÄ± ülkede deÄŸiÅŸim talep etmek için barÄ±ÅŸçÄ±l bir protesto hareketi olarak ‘KÄ±rmÄ±zÄ± Yelekliler’ kampanyasÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Gençler Fransa’daki ‘SarÄ± Yelekliler’ hareketinden esinlenerek ‘KÄ±rmÄ±zÄ± Yelekliler’

olarak adlandÄ±rdÄ±klarÄ± kampanyanÄ±n resmi olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hareket için koordinasyon noktalarÄ± oluÅŸturmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmak için internet ve sosyal aÄŸlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir bildiri yayÄ±nladÄ±.

YOLSUZLUK VE Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°ÄžE KARÅžI

Eylemcilere göre bu hamle, baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k, yolsuzluk, hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, iÅŸsizlik, kötü yönetim, devlet kurumlarÄ± üzerindeki hâkimiyet ve devam eden yoksullaÅŸma politikalarÄ±na yanÄ±t anlamÄ± taÅŸÄ±yor. AçÄ±klamada, “Bugün biz resmi olarak ilan ediyoruz; biz Tunuslu bir grup genç, Tunus’u güven yokluÄŸundan kurtarmak için ‘KÄ±rmÄ±zÄ± Yelekliler’ kampanyasÄ±nÄ± örgütlüyoruz” denildi.

Tunus, 2011 devriminden bu yana elde ettiÄŸi demokratik geçiÅŸ baÅŸarÄ±sÄ±na raÄŸmen buna ekonomik ve sosyal dönüÅŸüm eÅŸlik etmedi. Gençlerin saflarÄ±nda iÅŸsizlik yaygÄ±nlaÅŸtÄ±, yaÅŸam koÅŸullarÄ± daha da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±, taahhüt edilen reformlar tamamlanamadÄ± ve yolsuzluÄŸa karÅŸÄ± iddiasÄ± da gerçekleÅŸmedi.

AçÄ±klamada, ‘KÄ±rmÄ±zÄ± Yelekliler’ hareketinin Tunus halkÄ±nÄ±n mücadelesinin bir devamÄ± olduÄŸu ve TunuslularÄ±n onurunu ve hakkÄ±nÄ± geri getirme yönünde bir adÄ±m olduÄŸu belirtildi. (DIÅž HABERLER)

SarÄ± Yelekliler: Fransa ve BelÃ§ika'da sokaklar sarÄ±ya boyandÄ±

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