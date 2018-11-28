Ã–ykÃ¼ Arin ve tÃ¼m lÃ¶semili Ã§ocuklara TARÄ°Åž iÅŸÃ§ileri ve DÄ°SKâ€™ten destek

'Öykü Arin’e ve tüm lösemili çocuklara umut ol' kampanyasÄ± kapsamÄ±nda, DÄ°SK ve baÄŸlÄ± sendikalar ile TARÄ°Åž direniÅŸindeki iÅŸçiler Konak MeydanÄ±’nda bir araya gelerek kök hücre baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulundu.

Eylem YazÄ±cÄ± ve ÇaÄŸdaÅŸ YazÄ±cÄ±’nÄ±n kÄ±zlarÄ± Öykü Arin’e çok sayÄ±da kiÅŸi ilik nakli için donör olabilmek amacÄ±yla kan baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulunmaya devam ediyor. ‘Umut ol, donör ol’ kampanyasÄ± kapsamÄ±nda DÄ°SK üyeleri ve TARÄ°Åž iÅŸçileri de baÄŸÄ±ÅŸÄ±ta bulunmak amacÄ±yla bir araya geldi.

DÄ°SK Ege Bölge Temsilcisi MemiÅŸ SarÄ±, Konak MeydanÄ±’nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ‘Donör Ol umut ol’ kampanyasÄ±na baÅŸta Öykü Arin ve Servet Metin gibi Ä°zmir’de kendi üyelerimizin de bulunduÄŸu çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n hikayelerinin yarÄ±m kalmamasÄ± için tüm toplumu bu duyarlÄ±lÄ±ÄŸa davet ediyoruz. Bugün bizim baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve KESK’in, KESK’e baÄŸlÄ± ÅŸubelerin, belediyelerin, demokratik kitle örgütlerinin, sendikalarÄ±n baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu bu proje kemik iliÄŸi için sÄ±ra bekleyen ve tedavisi için donör olma ve kan merkezlerine gelen herkese DÄ°SK olarak teÅŸekkür ediyoruz. Bizde bu kampanyanÄ±n bir parçasÄ± olarak, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸini kurtarmak adÄ±na bu kampanyaya bir nebze de olsa katkÄ± sunmak için buradayÄ±z. Bu giriÅŸim Ä°zmir’de bulunan tüm üyelerimiz tarafÄ±ndan da belediyelerin önlerinde ve iÅŸ yerlerinde yapÄ±lmaya devam edecektir. Donör ol, umut ol diyoruz. Yeryüzünde hiçbir çocuÄŸun masallarÄ± yarÄ±m kalmasÄ±n diyoruz. Buraya katkÄ± sunan tüm ÅŸube baÅŸkanlarÄ±na, Ankara’dan gelen daire baÅŸkanlarÄ±mÄ±za ve ‘biz direniÅŸte de, ekmek kavgasÄ±nda da olsak bu dayanÄ±ÅŸama içinde yer almak istiyoruz’ diyen TariÅŸ iÅŸçilerine de teÅŸekkür ediyoruz” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Cem Terzi'den Ã–ykÃ¼ Arin iÃ§in dayanÄ±ÅŸma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

SaÄŸlÄ±k emekÃ§ileri: Ã–ykÃ¼ Arinlere umut olalÄ±m

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 15:24

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