SanatÃ§Ä±lar Ã–ykÃ¼ Arin ve lÃ¶semili Ã§ocuklar iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu

Feridun DÃ¼zaÄŸaÃ§, Demet AkbaÄŸ ve GÃ¼ven KÄ±raÃ§'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu sanatÃ§Ä±lar Ã–ykÃ¼ Arin ve lÃ¶semili Ã§ocuklar iÃ§in donÃ¶r olunmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

ÅžarkÄ±cÄ± Feridun DüzaÄŸaç, oyuncular Demet AkbaÄŸ ve Güven KÄ±raç'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu sanatçÄ±lar, nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalÄ±ÄŸÄ± tanÄ±sÄ± konulan ve ilik nakli olmayÄ± bekleyen 3,5 yaÅŸÄ±ndaki Öykü Arin YazÄ±cÄ± ile diÄŸer lösemili çocuklar için donör olunmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ä°zmir'de yaÅŸayan Eylem Åžen YazÄ±cÄ± ile ÇaÄŸdaÅŸ YazÄ±cÄ± çiftinin Juvenil Miyelomonositik Lösemi hastalÄ±ÄŸÄ± tanÄ±sÄ± konulan kÄ±zlarÄ± Öykü Arin'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Öykü için uygun iliÄŸin bulunmasÄ±nÄ± bekleyen YazÄ±cÄ± Ailesi'ne, sanatçÄ±lar ve oyunculardan da destek geldi. ÅžarkÄ±cÄ± Feridun DüzaÄŸaç, oyuncular Demet AkbaÄŸ ve Güven KÄ±raç gibi isimler, kan verilmesi ve donör olunmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. KÄ±sa bir video çekerek yayÄ±nlayan Feridun DüzaÄŸaç, "Dünyalar güzeli Öykü için ve buna ihtiyacÄ± olan tüm çocuklarÄ±mÄ±z için, gençlerimiz için 18-50 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nda, saÄŸlÄ±k sorunu olmayan tüm insanlarÄ±mÄ±zÄ±, kök hücre ve donör konusunda bilgilenmeye, KÄ±zÄ±lay kan merkezlerinde, kan testi yapmaya davet ediyorum. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ± koruyabildiÄŸimiz her gün, insanlÄ±k için daha anlamlÄ±. Hassasiyetiniz ve ilginiz için teÅŸekkür ediyorum. Dünyalar güzeli Öykü'ye acil ÅŸifalar diliyorum" dedi.

'DONÖR OLARAK HAYAT VERELÄ°M'

FotoÄŸraf: DHA

Oyuncu Güven KÄ±raç da, Öykü Arin için mesajÄ±nÄ± yine çektiÄŸi bir video ile paylaÅŸtÄ±. KÄ±raç, tedavi gören lösemi hastasÄ± Öykü Arin ve bütün ilik bekleyen hastalar için 3 tüp kan vermenin yeterli olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Lütfen kan verin, duyarsÄ±z kalmayÄ±n" diye konuÅŸtu. SanatçÄ± Demet AkbaÄŸ da, herkesin Öykü Arin gibi çocuklara hayat olmasÄ±nÄ± istedi. AkbaÄŸ, yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "donör olalÄ±m" çaÄŸÄ±rÄ±sÄ±nda bulundu.

Eylem ile ÇaÄŸdaÅŸ YazÄ±cÄ± çifti de, hastanede tedavi altÄ±nda olan kÄ±zlarÄ± Öykü Arin'in mutlu olmasÄ± için çabalÄ±yor. Pandomim sanatçÄ±sÄ± Ä°lker KÄ±lÄ±çer de, Öykü Arin'i hastanede ziyaret etti. KÄ±lÄ±çer, yaptÄ±ÄŸÄ± gösteri ile küçük kÄ±zÄ±n neÅŸeli anlar yaÅŸamasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. Öykü Arin için, uygun donör arayÄ±ÅŸÄ± sürüyor. (DHA)

Ã–ykÃ¼ Arinâ€™e ve ihtiyacÄ± olan tÃ¼m Ã§ocuklara umut olabilirsiniz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 13:27

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