BeÅŸiktaÅŸ ile Trabzonspor 2'ÅŸer golle puanlarÄ± paylaÅŸtÄ±: 2-2

Trabzonspor'un Vodafone Park'a konuk olduÄŸu maÃ§ta bordo-mavililer 2-0'lÄ±k Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ koruyamadÄ±, BeÅŸiktaÅŸ geriden gelerek eÅŸitliÄŸi yakaladÄ±.

Süper Lig'in 16. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ, Vodafone Park'ta konuk ettiÄŸi Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldÄ±.

ÇekiÅŸmeli geçen ilk yarÄ±sÄ± 1-0 Trabzonspor'un üstünlüÄŸüyle biten maçta ikinci yarÄ±da da tempolu bir oyun vardÄ±. Trabzonspor, maçÄ±n son anlarÄ±na 2-1 üstün girdi ama son 90+6'da Mustafa Pektemek'in golüyle BeÅŸiktaÅŸ eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±.

Trabzonspor, ilk yarÄ± bitmeden 45. dakikada Rodallega'nÄ±n golüyle 1-0 öne geçti. Ä°kinci yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda da 47. dakikada Anthony Nwakaeme durumu 2-0 yaptÄ±. 57. dakikada Onazi'nin kendi kalesine attÄ±ÄŸÄ± golle BeÅŸiktaÅŸ farkÄ± 1'e indirdi ve durum 2-1 oldu.

DORUKHAN'IN GOLÜ 'VAR'DAN DÖNDÜ

68. dakikada Dorukhan'Ä±n ceza alanÄ± saÄŸ çaprazÄ±ndan ÅŸutunda top aÄŸlara gitti fakat VAR incelemesi sonrasÄ±nda gol öncesi Lens'in ofsaytta olduÄŸu tespit edildi ve gol geçersiz sayÄ±ldÄ±.

PEKTEMEK SON DAKÄ°KADA

FotoÄŸraf: Metin Pala/AA

BeÅŸiktaÅŸ'a beraberlik golünü getiren isim 90+6'da Mustafa Pektemek oldu ve karÅŸÄ±laÅŸma bu golle 2-2 tamamlandÄ±.

ÅžENOL GÜNEÅž: KARARLAR MAÇTAN ÖNCE VERÄ°LÄ°R, DOÄžRUSU YANLIÅžI GÖRÜLÜR

FotoÄŸraf: Metin Pala/AA

BeÅŸiktaÅŸ Teknik Direktörü Åženol GüneÅŸ, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Trabzonspor'un son üç maçÄ±nÄ± kazanan bir takÄ±m olarak moralli sahaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "MaçÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± düÅŸündüÄŸümüz gibi olmadÄ±. Pozisyon zenginliÄŸimiz olmadÄ±. Oyunun kontrolünü zaman zaman rakibe verdik. Devreye kadar yemememiz gereken yerde golü yedik" dedi.

Yedikleri ilk golde kademe hatasÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden GüneÅŸ, "Kademede Vida kayboldu, Medel tek baÅŸÄ±na kaldÄ±. Zamanlama hatasÄ±yla gol yedik. Rakibin dirençli olan morali yükseldi. Ä°kinci gol, düÅŸündüÄŸümüz hücum varyasyonlarÄ±nÄ± yapamadan ve taç bizdeyken oldu. Oyuncular savaÅŸtÄ± ve direnç ortaya koydu. Daha fazla atak sayÄ±mÄ±z olabilirdi, oyun hÄ±zlanmÄ±ÅŸtÄ±. AttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gol 'ofsayt' diyorlar. Hiç olmasaydÄ± daha iyiydi. Çok pozisyon buluyorduk, oyunun hÄ±zÄ± artmÄ±ÅŸtÄ±. Hem seyirci hem biz hem oyuncular ondan sonra duraÄŸanlaÅŸtÄ±k. Buna raÄŸmen pozisyon bulduk. Rakip kaleci iyiydi. Daha erken gol bulsaydÄ±k o coÅŸkuyla üçüncü golü atabilirdik" diye konuÅŸtu.

Ä°kinci yarÄ±da oyuna dahil olduktan sonra etkili performans gösteren Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e ilk 11'de ÅŸans vermemesiyle ilgili soruyu yanÄ±tlayan GüneÅŸ, "Kararlar maçtan önce verilir, maç içinde uygulanÄ±r. DoÄŸrusu, yanlÄ±ÅŸÄ± görülür. Bunlar üç gün önce kadroda olmayan oyunculardÄ±. Lens de yoktu. Adriano'da soru iÅŸaretim vardÄ±. 10-15 gün idman yapmayan oyuncular oluyor. Bir de yorgun oyuncular var. Adriano oynadÄ± ama diri deÄŸildi" ifadelerini kullandÄ±.

GüneÅŸ, Necip Uysal'Ä±n da kasÄ±ÄŸÄ±ndaki sakatlÄ±k nedeniyle ikinci yarÄ±ya devam edemediÄŸini ve Dorukhan Toköz'ün aÄŸrÄ±larÄ±na raÄŸmen oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

'KÄ°MÄ°N GÄ°DÄ°P KÄ°MÄ°N KALACAÄžINA BEN KARAR VERMÄ°YORUM'

SözleÅŸmesinin feshi için görüÅŸmelerin sürdüÄŸü Pepe'nin yanÄ± sÄ±ra Ryan Babel'in takÄ±mdaki geleceÄŸiyle ilgili soruyu yanÄ±tlayan GüneÅŸ, ÅŸunlarÄ± söyledi: Hepsi milli takÄ±mdan sakat geldi. BunlarÄ± doÄŸru bulmuyorum. Vida, Ljajic, Pepe, Babel ve Roco sakat geldi. Roco, ikinci yarÄ±da takÄ±ma katÄ±lacak. SakatlÄ±ktan sonra toparlanamayanlar var. Bir de bunlarÄ±n sorunu var, Pepe'nin gidiÅŸi gibi. Kimin gideceÄŸi kimin kalacaÄŸÄ± yönünde oyuncularÄ±n da istekleri olabilir. GeniÅŸ bir konu, ben içindeyim ama benim karar vereceÄŸim bir konu deÄŸil.

Transferde gidecek ve gelecek oyuncularÄ±n durumunun ekonomik ÅŸartlarla belirleneceÄŸini anlatan GüneÅŸ, "Git, demekle olmuyor, kal demekle olmuyor. Babel bizim için iyi oyuncu, Adriano da iyi oyuncu. OnlarÄ±n da kulüple iliÅŸkileri var. Bunlar ÅŸu anda soyut ÅŸeyler" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

YILDIRIM DEMÄ°RÖREN GÖRÜÅžMESÄ°YLE Ä°LGÄ°LÄ°: DEDÄ°KODUYA BAYILIYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Demirören ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeye de açÄ±klÄ±k getiren GüneÅŸ, "Dedikodu yapmaya bayÄ±lÄ±yoruz. Ben BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n teknik direktörüyüm, YÄ±ldÄ±rÄ±m Demirören'e gitsem ne olur, gitmesem ne olur? Bir gazetecinin yazdÄ±klarÄ±yla ilgili telefon açmÄ±ÅŸtÄ±m, onu konuÅŸalÄ±m istedim. Para konusunu bazÄ±larÄ±nÄ±z da yazÄ±yor. Herhalde o kiÅŸi Demirören ile çalÄ±ÅŸÄ±yor. O konuyu konuÅŸmak için gittim. Bir de niÅŸan konusu vardÄ±. Gizli bir ÅŸey olur mu?" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Milli takÄ±m konusunda daha önce bir görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan GüneÅŸ, "O zaman resmi görüÅŸtüm, olmayacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸtim. Ben BeÅŸiktaÅŸ'ta çalÄ±ÅŸÄ±yorum. BaÅŸarÄ±lÄ± olmak, katkÄ± vermek için çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Her gün aynÄ± ÅŸeyi düÅŸüneceÄŸim. Åžu anda üzgünüz, durumumuzun iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Zor bir dönem geçiriyoruz. Bunu en iyi ÅŸekilde gidermek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladÄ±.

ATIBA'NIN REKOR MAÇI

BeÅŸiktaÅŸ'ta Atiba Hutchinson, Trabzonspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±yla Süper Lig kariyerinde 157. maçÄ±na çÄ±ktÄ± ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ligde en çok forma giyen yabancÄ± oyuncusu unvanÄ±nÄ± elde etti. Siyah-beyazlÄ± ekipte geçmiÅŸ sezonlarda oynayan Tomas Sivok, 156 maçla bu rekoru elinde bulunduruyordu.

TRABZONSPOR, BEÅžÄ°KTAÅž DEPLASMANINDA KOLAY KAYBETMÄ°YOR

FotoÄŸraf: Metin Pala/AA

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de BeÅŸiktaÅŸ ile deplasmanda yaptÄ±ÄŸÄ± son 15 lig maçÄ±nda 11. kez sahadan puanla ayrÄ±ldÄ±.

Bordo-mavili takÄ±m, bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 maÄŸlubiyet yaÅŸadÄ±.

RODALLEGA, BEÅžÄ°KTAÅž'A YÄ°NE GOL ATTI

FotoÄŸraf: Serhat ÇaÄŸdaÅŸ/AA

Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega, BeÅŸiktaÅŸ'a karÅŸÄ± yine gol atma baÅŸarÄ±sÄ± gösterdi.

KarÅŸÄ±laÅŸmada bordo-mavili takÄ±mÄ±n ilk golünü kaydeden KolombiyalÄ± oyuncu, Türkiye kariyerinde BeÅŸiktaÅŸ'a karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± 7. lig maçÄ±nda 6. kez fileleri havalandÄ±rdÄ±.

Türkiye kariyerine 2015-2016 sezonunda Akhisarspor'da baÅŸlayan Rodallega, iki takÄ±mÄ±n formasÄ± altÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ aÄŸlarÄ±na üçer kez gol attÄ±.

NWAKAEME 11 MAÇ SONRA GOLLE BULUÅžTU

FotoÄŸraf: Elif Öztürk/AA

Trabzonspor'u BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda 2-0 öne geçiren golü atan Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de 11 maç sonra fileleri havalandÄ±rdÄ±.

Bordo-mavili takÄ±mÄ±n ligin 4. haftasÄ±nda Galatasaray'Ä± 4-0 yendiÄŸi mücadelede 2 kez fileleri havalandÄ±ran Nwakaeme, 11 maç sonra golle tanÄ±ÅŸtÄ±.

Nwakaeme, bu sezon ligde attÄ±ÄŸÄ± gol sayÄ±sÄ±nÄ± ise 3'e yükseltti.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 90+2. dakikasÄ±nda sarÄ± kart gören Trabzonsporlu futbolcu Joao Pereira, cezalÄ± duruma düÅŸtü.

Bu sezon dördüncü sarÄ± kartÄ±nÄ± gören Portekizli oyuncu, gelecek hafta ligde Çaykur Rizespor maçÄ±nda forma giyemeyecek. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 23:04

www.evrensel.net