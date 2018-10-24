Kolombiya'da Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlileri, Ã¼lke genelinde greve Ã§Ä±ktÄ±

HÃ¼kÃ¼metin geÃ§en yÄ±l Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlileri ile varÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n tamamÄ±nÄ± uygulamasÄ±nÄ± isteyen akademisyenler, Kolombiya genelinde greve Ã§Ä±ktÄ±.

Kolombiya'da, hükümetin geçen yÄ±l öÄŸretim görevlileri ile varÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n tamamÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± isteyen akademisyenler ülke genelinde yürüyüÅŸler düzenledi.

Hükümetin yükseköÄŸretime ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bütçenin artÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle 10-21 Ekim tarihlerinde eÄŸitimde genel grevin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Kolombiya'da bu kez akademisyenler bir günlük greve gitti.

BaÅŸkent Bogota'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Bucaramanga, Cali, Cartagena, Armenia, Medellin kentlerinde, bazÄ± öÄŸrenci gruplarÄ±nÄ±n da desteÄŸiyle toplanan akademisyenler, protesto yürüyüÅŸleri yaptÄ±

Bogota'nÄ±n farklÄ± bölgelerinden harekete geçen akademisyenler, ÅŸehir merkezindeki tarihi Bolivar MeydanÄ±'nda toplandÄ±.

'BÜTÜN MADDELER YERÄ°NE GETÄ°RÄ°LSÄ°N'

FotoÄŸraf: Lokman Ä°lhan/AA

Kolombiya EÄŸitimciler Federasyonu (FECODE) BaÅŸkanÄ± Nelson Alarcon, meydanda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, geçen yÄ±l bir aydan fazla süren eÄŸitim grevi neticesinde hükümetle vardÄ±klarÄ± anlaÅŸmaya iÅŸaret etti.

Üzerinde anlaÅŸÄ±lan maddelerin küçük bir kÄ±smÄ±nÄ±n yerine getirildiÄŸini söyleyen Alarcon, bu anlaÅŸmayla daha iyi bir eÄŸitimin saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ± ve bütün maddelerin hükümet tarafÄ±ndan yerine getirilmesini istedi.

ÖÄžRENCÄ° ÖRGÜTLERÄ° PROTESTOLARINI SÜRDÜRECEK

Öte yandan öÄŸrenci örgütü temsilcilerinden Alejandro Palacio, El Tiempo gazetesine verdiÄŸi mülakatta, eÄŸitimdeki mali durumun düzeltilmesini ve bütçeden aktarÄ±lan payÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini ifade etti.

Palacio, üniversitelerinden gelen "Derslere geri dönün" çaÄŸrÄ±sÄ±na raÄŸmen hükümet, kendileriyle masaya oturuncaya dek protestolara devam edeceklerini vurguladÄ±. (Bogota/AA)

Kolombiyaâ€™da eÄŸitim bÃ¼tÃ§esi protestolarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 08:17

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